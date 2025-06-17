В работе интернета на территории Ирана произошел сбой
Массовый сбой в работе интернета произошел на территории Ирана, сообщает AFP со ссылкой на иранские СМИ.
Значительное падение интернет-трафика в Исламской Республике подтверждают данные сервиса Netblocks.org.
Командование по кибербезопасности Ирана выпустило заявление, в котором призвало свести к минимуму использование устройств, подключенных к интернету, сообщает Mehr.
«Сведите к минимуму использование устройств, подключенных к интернету, и примите необходимые меры предосторожности. Должностным лицам и службам безопасности запрещается использовать любое оборудование, подключенное к сетям связи, включая телефоны, смарт-часы и портативные компьютеры», — говорится в заявлении.
В последующем заявлении командование сообщило, что противодействует кибератакам Израиля на цифровую инфраструктуру страны.
«Израиль, наряду с военными атаками на жилые районы и экономическую инфраструктуру, развязал масштабную кибервойну против цифровой инфраструктуры страны. Группы по кибербезопасности противодействуют этим операциям, чтобы предотвратить повреждение киберинфраструктуры», — сказано в сообщении.
После начала операции Израиля против страны Минсвязи Ирана заявляло о временном ограничении доступа в интернет. Ограничения будут сняты при стабилизации ситуации, говорилось в заявлении министерства.
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