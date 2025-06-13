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Операция Израиля против Ирана ,  
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В Иране ограничили доступ в интернет

Сюжет
Операция Израиля против Ирана
Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters
Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

В Иране временно ограничили доступ в интернет из-за эскалации в регионе, сообщает агентство Fars со ссылкой на Минсвязи республики.

«В связи с особыми условиями в стране и мерами компетентных органов были введены временные ограничения на доступ в интернет», — приводит решение ведомства Fars.

Ограничения снимут при стабилизации ситуации, говорится в материале Fars.

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Фото:Vahid Salemi / AP / ТАСС

В рамках операции «Восстающий лев» ВВС Израиля нанесли удар по Ирану: 200 самолетов атаковали около 100 целей, сбросив более 330 боеприпасов. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал удар успешным и пообещал продолжить операцию.

В ответ Иран запустил по Израилю более 100 дронов. Между тем в Исламской Республике в результате израильской атаки пострадали десятки человек, в том числе в провинции Керманшах, где погиб один человек и 31 получил ранения. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал Израилю «суровое наказание».

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