В Иране ограничили доступ в интернет
В Иране временно ограничили доступ в интернет из-за эскалации в регионе, сообщает агентство Fars со ссылкой на Минсвязи республики.
«В связи с особыми условиями в стране и мерами компетентных органов были введены временные ограничения на доступ в интернет», — приводит решение ведомства Fars.
Ограничения снимут при стабилизации ситуации, говорится в материале Fars.
В рамках операции «Восстающий лев» ВВС Израиля нанесли удар по Ирану: 200 самолетов атаковали около 100 целей, сбросив более 330 боеприпасов. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал удар успешным и пообещал продолжить операцию.
В ответ Иран запустил по Израилю более 100 дронов. Между тем в Исламской Республике в результате израильской атаки пострадали десятки человек, в том числе в провинции Керманшах, где погиб один человек и 31 получил ранения. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал Израилю «суровое наказание».
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