В Иране ограничили доступ в интернет

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

В Иране временно ограничили доступ в интернет из-за эскалации в регионе, сообщает агентство Fars со ссылкой на Минсвязи республики.

«В связи с особыми условиями в стране и мерами компетентных органов были введены временные ограничения на доступ в интернет», — приводит решение ведомства Fars.



Ограничения снимут при стабилизации ситуации, говорится в материале Fars.

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