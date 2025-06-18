Глава «Ростелекома» выступил против возвращения ушедших западных компаний

К западным компаниям по разработке программного обеспечения, которые ушли из России, «доверия никакого нет», заявил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. Он предложил не пускать такие компании в страну обратно

Михаил Осеевский (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

В Россию нужно не пускать обратно европейские и американские компании, которые ушли в 2022 году. Об этом заявил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в среду, 18 июня, передает корреспондент РБК.

«Ни европейских, ни американских компаний, ни разработчиков программного обеспечения, оборудования пускать нельзя. Дорога должна быть закрыта. Они ушли, хлопнув дверью, бросив все: доверия никакого нет», — заявил Осеевский. «Отдельный вопрос», по его словам, по китайским компаниям, которые не ушли с российского рынка, но «немножко сдвинулись».

Он отметил, что 2022 год был годом шока и новых реалий, новых возможностей. «Сейчас, оглядываясь назад, можно сказать, что и мы, и наши партнеры по созданию высокотехнологичного оборудования, программного обеспечения, прошли тяжелейший путь. Но сегодня мы чувствуем себя уверенно. Да, есть отдельные ниши, которые требуют дальнейшего развития. Но в целом сформировался пул компаний-лидеров, которые создают очень достойные продукты», — рассказал глава «Ростелекома», оговорившись, что эти продукты заметно дороже, чем импортные аналоги, из-за недостатка эффекта масштаба. По словам Осеевского, китайские продукты дешевле даже с учетом сложностей с их импортом. И если санкции на высокотехнологичный импорт будут сняты, китайская продукция «просто хлынет» на российский рынок, будет большая экспансия.

«Рынок высокотехнологичного оборудования, по-видимому, разделится на три части. На рынок госкомпаний, или связанных с бюджетными средствами, либо промышленные компании. И рынок частного капитала, который будет ориентироваться на соотношение цена/качество. А здесь нашим российским партнерам будет очень сложно. Даже до 2022 года китайские игроки в рамках глобальной политики на торгах падали [в цене] на 50–60%, чтобы выигрывать у американских игроков», — рассказал Осеевский. По его словам, это «надо иметь в виду», несмотря на то что «Китай — наш партнер и друг».

В то же время он отметил, что ситуация в российском программном обеспечении более благоприятная, чем в оборудовании.