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Эксклюзивы РБК ,  
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Эксклюзив

Глава «Читай-города» оценил объем снятых с продаж из-за ЛГБТ книг

Сюжет
Эксклюзивы РБК
Объем снятых с продаж книг, содержащих ЛГБТ-контент, «незначителен», рассказал глава «Читай-города». Но возврат запрещенных экземпляров поставщикам ведет к расходам у магазинов
Александр Брычкин
Александр Брычкин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Доля книг, снятых с продажи после вступления в силу поправок, которые ограничивают пропаганду и демонстрацию несовершеннолетним ЛГБТ-контента, является «незначительной». Такую позицию в интервью РБК высказал глава объединенной розничной сети «Читай-город» — «Буквоед» Александр Брычкин.

В январе 2023 года в сетях «Читай-город» и «Буквоед» были сняты с продажи книги «Лето в пионерском галстуке», «О чем молчит ласточка», а также ряд других произведений издательства Popcorn Books. В самой компании это объяснили инициативой издательства.

Верховный суд признал деятельность «международного общественного движения ЛГБТ» экстремистской и запретил его в ноябре 2023 года.

Опрошенные РБК юристы указали, что запрет деятельности движения, которое не имеет лидеров, идеологов и официальных последователей, выглядит странно. «Возникает неконтролируемый риск избирательного привлечения к ответственности любого человека, в действиях которого правоохранительные органы будут усматривать причастность к «международному общественному движению ЛГБТ», — отметил старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Константин Добрынин.

АСТ остановило продажи двух книг после письма из прокуратуры
Политика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В апреле 2024 года издательство АСТ остановило продажу романов «Маленькая жизнь» Ханьи Янагихара и «Песнь Ахилла» Мадлен Миллер по требованию Пресненской межрайонной прокуратуры. Решение прокуратуры, как сообщало издательство, было связано с тем, что «из краткого содержания указанных выше романов, содержащихся в интернет-сетях общего пользования, следует, что в последних речь идет о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений». Параллельно с этим были остановлены продажи книг «Наследие» Владимира Сорокина, «Дом на краю света» Майкла Каннингема и «Комната Джованни» Джеймса Болдуина, также издаваемых АСТ.

«Мы даже не считали, сколько (книг было снято с продажи. — РБК), — рассказал Брычкин. — Мы выполняем требования действующего законодательства и идем навстречу нашим поставщикам, если они считают целесообразным снять с продажи тот или иной контент».

При этом часть расходов на возврат снятых с продаж книг поставщикам «Читай-город» — «Буквоед» несет самостоятельно и никаких компенсаций за это не получает, подчеркивает Брычкин. Пока эти расходы, по его словам, не критичны для компании. «Объем книг, который подпадает под закон и который нам приходится возвращать, ничтожно мал на фоне размера каталога, — объясняет он. — У нас примерно 200 тыс. наименований в продаже — это активный каталог, который пользуется спросом, который нам обеспечивают поставщики. Есть пассивный каталог, то есть книги, так или иначе когда-то поставлявшиеся в сеть: их сотни тысяч. На фоне такого количества контента снятие с продажи меньше пары десятков наименований проблемой для сети пока не является».

После сообщений о том, что та или иная книга снимается с продажи, на нее обычно проявляется ажиотажный спрос, отмечает глава «Читай-города» — «Буквоеда». Однако то же самое касается любых дефицитных направлений: «Мы это наблюдали, например, и по книгам Стивена Кинга после его объявления о прекращении выпуска книг в России».

Новиков — РБК: «Новый роман Кинга не заменить чтением Прилепина»
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Спрос на книги авторов-иноагентов объединенная сеть специально не отслеживает, отмечает Брычкин. «Наша задача — в рамках законодательства обеспечить представление на полках того ассортимента, который, с одной стороны, предлагают нам поставщики, с другой — востребован нашими клиентами, — объясняет он. — Мы выступаем как связующее звено между спросом и предложением, пытаясь сформировать такую полку, которую могут обеспечить нам наши партнеры и которая будет интересна клиенту».

На вопрос о том, интересны ли покупателям такие писатели, как Борис Акунин (признан Минюстом иноагентом) или Людмила Улицкая (признана Минюстом иноагентом), Брычкин ответил утвердительно, добавив, что «книги этих авторов были бестселлерами и десять лет назад».

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Теги
Евгения Стогова Евгения Стогова
Читай-город книги иноагенты ЛГБТ

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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