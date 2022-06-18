Рогозин сообщил о предложении к S7 передать «Морской старт» государству

О планах S7 по продаже плавучего космодрома стало известно летом 2020 года. Вице-премьер Юрий Борисов оценивал «Морской старт» в 35 млрд руб. По словам Рогозина, S7 еще не приняла решение по передаче комплекса государству

Фото: Дмитрий Ефремов / ТАСС

«Роскосмос» предложил компании S7 передать плавучий космодром «Морской старт» в пользование госкорпорации, но она пока не приняла решение по этому вопросу. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Мы предложили другой вариант: передать государству этот комплекс с тем, чтобы мы потом нашли возможность в «Роскосмосе» заняться его восстановлением. Решения до сих пор у компании S7 по этому вопросу нет», — сказал Рогозин.

По его словам, космодром находится «в удовлетворительном физическом состоянии», но для адаптации комплекса для ракеты «Союз-5» понадобятся «десятки миллиардов рублей».

Что такое «Морской старт»



Проект по запуску собираемых на Украине из российских комплектующих ракет-носителей «Зенит» «Морской старт» создан в 1995 году. Стартовая площадка базировалась в акватории Тихого океана вблизи кораллового острова Рождества. Учредителями изначально были американская корпорация Boeing (40%), «Энергия» (25%), норвежское судостроительное предприятие Kvaerner (сейчас — Aker Solutions, 20%), украинские КБ «Южное» (5%) и ПО «Южмаш» (10%).



В эксплуатации ракетно-космический комплекс «Морской старт» находится с 1998 года. За период действия проекта с космодрома было произведено 36 запусков, в том числе 32 успешных, один частично успешный и три неудачных. В 2010 году по решению суда Energia Overseas Limited — дочерняя компания корпорации «Энергия» (входит в «Роскосмос») — получила 95% акций. В 2014 году на фоне конфликта с Украиной пуски с космодрома были приостановлены.



Возродить проект попыталась S7. В апреле 2018 года владельцем космодрома стала компания S7 Space — «дочка» S7 Владислава Филева. Текущий владелец заморозил проект. В марте этого года сборочно-командное судно «Морского старта» Sea Launch Commander без демонтированного американского и украинского оборудования прибыло в порт Славянка в Приморском крае.

Летом 2020 года стало известно, что компания S7 ведет переговоры о продаже плавучего космодрома с дочерней структурой «Росатома». «Росатом» оценивал стоимость «Морского старта» в 11 млрд руб., а затраты на восстановление работоспособности комплекса — в 84 млрд руб. Тогда же курирующий ОПК и космическое направление вице-премьер Юрий Борисов на форуме «Армия-2020» пообещал, что перевезенный в Россию космодром «Морской старт» будет восстановлен. «Предварительная сумма на восстановление «Морского старта» составляет где-то около 35 млрд руб.», — сказал он.

Позже Борисов заявил, что под «Морской старт» будет создан специализированный оператор. «Кто будет учредителем этого оператора, вопрос еще открытый, но я думаю, что там есть место и «Роскосмосу», и «Росатому», и S7. Возможно, [среди учредителей] будут еще какие-либо фонды или банки, потому что нужны деньги», — рассказал вице-премьер. По его словам, оценочная стоимость восстановления проекта — порядка 35 млрд руб.

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В январе 2022 года Рогозин заявил, что госкорпорация планирует найти зарубежного партнера, чтобы возобновить эксплуатацию «Морского старта» и обновить его систему управления для пусков ракет «Союз-5». «Надо в любом случае сохранить «Морской старт», — подчеркивал Рогозин.

Генеральный директор компании-владельца комплекса «S7 Космические транспортные системы» Евгений Елин ранее оценивал затраты на содержание «Морского старта» в более чем $1 млн в месяц. По его словам, для компании это достаточно большие затраты, которые покрываются деньгами из материнской авиакомпании S7. В начале июня из S7 Space уволили 52 человека.