Рогозин сообщил о предложении к S7 передать «Морской старт» государству

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 июня
EUR ЦБ: 59,33 (+0,37) Инвестиции, 17 июн, 16:31
Курс доллара на 18 июня
USD ЦБ: 56,71 (-0,16) Инвестиции, 17 июн, 16:31
Джонсон призвал союзников готовиться к затяжному конфликту на Украине Политика, 00:12
Глава ФАС заявил об отсутствии сговора владельцев вагонов Бизнес, 00:00
Косачев обвинил Литву в нарушении обязательств после решения по транзиту Политика, 18 июн, 23:54
В Херсонской области анонсировали открытие крупных российских банков Политика, 18 июн, 23:26
Тысячи жителей Лондона вышли на митинг из-за кризиса стоимости жизни Политика, 18 июн, 23:22
Работа для подростка: как раннее трудоустройство помогает строить карьеру Партнерский проект, 18 июн, 23:02
Рогозин сообщил о предложении к S7 передать «Морской старт» государству Технологии и медиа, 18 июн, 22:56
Минобороны сообщило о 40 актерах в Николаеве для постановочных съемок Политика, 18 июн, 22:53
Глава ФАС назвал парадоксальной ситуацию с ценами на авиатопливо в России Экономика, 18 июн, 22:30
Судно под флагом Камеруна запросило помощи у берегов Туапсе Общество, 18 июн, 22:29
Захарова назвала визит Макрона и Шольца в Киев политическим шоу Политика, 18 июн, 22:29
Politico узнало, что США намерены отправить на Украину еще четыре РСЗО Политика, 18 июн, 22:06
Reuters узнал о прибытии «связанной с Керимовым» суперъяхты на Гавайи Политика, 18 июн, 22:05
В Москве умер судившийся с Навальным ветеран ВОВ Общество, 18 июн, 21:53

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Технологии и медиа ,  
0 

Рогозин сообщил о предложении к S7 передать «Морской старт» государству

О планах S7 по продаже плавучего космодрома стало известно летом 2020 года. Вице-премьер Юрий Борисов оценивал «Морской старт» в 35 млрд руб. По словам Рогозина, S7 еще не приняла решение по передаче комплекса государству
Фото: Дмитрий Ефремов / ТАСС
Фото: Дмитрий Ефремов / ТАСС

«Роскосмос» предложил компании S7 передать плавучий космодром «Морской старт» в пользование госкорпорации, но она пока не приняла решение по этому вопросу. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Мы предложили другой вариант: передать государству этот комплекс с тем, чтобы мы потом нашли возможность в «Роскосмосе» заняться его восстановлением. Решения до сих пор у компании S7 по этому вопросу нет», — сказал Рогозин.

По его словам, космодром находится «в удовлетворительном физическом состоянии», но для адаптации комплекса для ракеты «Союз-5» понадобятся «десятки миллиардов рублей».

Что такое «Морской старт»

Проект по запуску собираемых на Украине из российских комплектующих ракет-носителей «Зенит» «Морской старт» создан в 1995 году. Стартовая площадка базировалась в акватории Тихого океана вблизи кораллового острова Рождества. Учредителями изначально были американская корпорация Boeing (40%), «Энергия» (25%), норвежское судостроительное предприятие Kvaerner (сейчас — Aker Solutions, 20%), украинские КБ «Южное» (5%) и ПО «Южмаш» (10%).

В эксплуатации ракетно-космический комплекс «Морской старт» находится с 1998 года. За период действия проекта с космодрома было произведено 36 запусков, в том числе 32 успешных, один частично успешный и три неудачных. В 2010 году по решению суда Energia Overseas Limited — дочерняя компания корпорации «Энергия» (входит в «Роскосмос») — получила 95% акций. В 2014 году на фоне конфликта с Украиной пуски с космодрома были приостановлены.

Возродить проект попыталась S7. В апреле 2018 года владельцем космодрома стала компания S7 Space — «дочка» S7 Владислава Филева. Текущий владелец заморозил проект. В марте этого года сборочно-командное судно «Морского старта» Sea Launch Commander без демонтированного американского и украинского оборудования прибыло в порт Славянка в Приморском крае.

Из S7 Space уволили несколько десятков человек
Политика
Фото:s7space.ru

Летом 2020 года стало известно, что компания S7 ведет переговоры о продаже плавучего космодрома с дочерней структурой «Росатома». «Росатом» оценивал стоимость «Морского старта» в 11 млрд руб., а затраты на восстановление работоспособности комплекса — в 84 млрд руб. Тогда же курирующий ОПК и космическое направление вице-премьер Юрий Борисов на форуме «Армия-2020» пообещал, что перевезенный в Россию космодром «Морской старт» будет восстановлен. «Предварительная сумма на восстановление «Морского старта» составляет где-то около 35 млрд руб.», — сказал он.

Позже Борисов заявил, что под «Морской старт» будет создан специализированный оператор. «Кто будет учредителем этого оператора, вопрос еще открытый, но я думаю, что там есть место и «Роскосмосу», и «Росатому», и S7. Возможно, [среди учредителей] будут еще какие-либо фонды или банки, потому что нужны деньги», — рассказал вице-премьер. По его словам, оценочная стоимость восстановления проекта — порядка 35 млрд руб.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины
Статьи
Pro
Фото: Mike Blake / Reuters Лучший способ переключиться — выкопать грядку: СЕО YouTube Воджицки
Статьи
Pro
Можно ли платить дивиденды в 2022 году
Статьи
Pro
Как отыскать финансовые резервы на черный день. Проводим инвентаризацию
Инструкции
Pro
Какие семь видов сделок могут закончиться уголовным делом
Кейсы
Pro
Фото: Antoni Shkraba / Pexels Хочу составить план тренировок. Что важно учесть
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Ментальные карты: что это такое и как их использовать в рабочих проектах
Инструкции
Pro x The Economist
Фото: Buda Mendes / Getty Images Спецоперация отсрочила кризис в Латинской Америке. Но это ненадолго
Прогнозы

В январе 2022 года Рогозин заявил, что госкорпорация планирует найти зарубежного партнера, чтобы возобновить эксплуатацию «Морского старта» и обновить его систему управления для пусков ракет «Союз-5». «Надо в любом случае сохранить «Морской старт», — подчеркивал Рогозин.

Генеральный директор компании-владельца комплекса «S7 Космические транспортные системы» Евгений Елин ранее оценивал затраты на содержание «Морского старта» в более чем $1 млн в месяц. По его словам, для компании это достаточно большие затраты, которые покрываются деньгами из материнской авиакомпании S7. В начале июня из S7 Space уволили 52 человека.

Авторы
Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
«Морской старт» S7 Рогозин

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
«Дочка» «Роскосмоса» оценила влияние запретов США на «Морской старт»
Политика
«Роскосмос» обновит космическую программу и отдаст приоритет спутникам
Технологии и медиа
Структура «Росатома» обсудила покупку космодрома «Морской старт» у S7
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter