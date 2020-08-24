Борисов заявил о создании новой компании для пусков с «Морского старта»

Вице-премьер Юрий Борисов объявил о создании специализированного оператора, который займется пусковыми услугами с «Морского старта». Предполагается, что у компании будет несколько учредителей. Среди них — Роскосмос, Росатом и S7

Плавучий космодром «Морской старт» (Фото: Виталий Аньков / РИА Новости)

Единственный в мире плавучий космодром «Морской старт» будет восстановлен, а для осуществления пусков с него будет создан специализированный оператор. Об этом в рамках форума «Армия-2020» заявил вице-премьер Юрий Борисов, передает корреспондент РБК.

«Специализированный оператор должен быть точно заточен на коммерческий успех «Морского старта». Кто будет учредителем этого оператора — вопрос еще открытый, но я думаю, что там есть место и «Роскосмосу», и «Росатому», и S7. Возможно, [среди учредителей] будут еще какие-либо фонды или банки, потому что нужны деньги», — рассказал вице-премьер.

Представитель «Росатома» сообщил РБК, что госкорпорация состоит в рабочей группе по «Морскому старту», в рамках которой продолжается рассмотрение различных вариантов. РБК направил запрос в S7.

Решение восстановить «Морской старт» было принято после разговора с президентом России Владимиром Путиным, сообщил Борисов. Предварительная сумма на восстановление «Морского старта» составляет около 35 млрд руб., рассказал Борисов. А его коммерческий успех будет при осуществлении не менее пяти пусков в год, подчеркнул он.

«Я считаю, что часть этих пусков должна быть государственные программы, а часть — коммерческие пуски, хотя бы fifty-fifty», — пояснил вице-премьер.