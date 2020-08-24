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Бизнес ,  
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Борисов заявил о создании новой компании для пусков с «Морского старта»

Вице-премьер Юрий Борисов объявил о создании специализированного оператора, который займется пусковыми услугами с «Морского старта». Предполагается, что у компании будет несколько учредителей. Среди них — Роскосмос, Росатом и S7
Плавучий космодром «Морской старт»
Плавучий космодром «Морской старт» (Фото: Виталий Аньков / РИА Новости)

Единственный в мире плавучий космодром «Морской старт» будет восстановлен, а для осуществления пусков с него будет создан специализированный оператор. Об этом в рамках форума «Армия-2020» заявил вице-премьер Юрий Борисов, передает корреспондент РБК.

«Специализированный оператор должен быть точно заточен на коммерческий успех «Морского старта». Кто будет учредителем этого оператора — вопрос еще открытый, но я думаю, что там есть место и «Роскосмосу», и «Росатому», и S7. Возможно, [среди учредителей] будут еще какие-либо фонды или банки, потому что нужны деньги», — рассказал вице-премьер.

Представитель «Росатома» сообщил РБК, что госкорпорация состоит в рабочей группе по «Морскому старту», в рамках которой продолжается рассмотрение различных вариантов. РБК направил запрос в S7.

Решение восстановить «Морской старт» было принято после разговора с президентом России Владимиром Путиным, сообщил Борисов. Предварительная сумма на восстановление «Морского старта» составляет около 35 млрд руб., рассказал Борисов. А его коммерческий успех будет при осуществлении не менее пяти пусков в год, подчеркнул он.

«Я считаю, что часть этих пусков должна быть государственные программы, а часть — коммерческие пуски, хотя бы fifty-fifty», — пояснил вице-премьер.

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Борисов отметил, что примерно неделю назад вернулся из Владивостока и лично прошелся по «Морскому старту». «Ходят различного рода слухи, что американцы сняли оборудование — да, они демонтировали оборудование, но это в основном оборудование, которое обеспечивает позиционирование, связанное технологиями GPS. Мы можем их заменить на технологии ГЛОНАСС. А вот сама пусковая система-то есть загрузка и выставление ракеты, заправка ракеты в автоматическом режиме — это все российские технологии», — рассказал он журналистам.

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Сегодня есть еще технические вопросы, связанные с перспективной ракетой-носителем «Союз-5», добавил вице-премьер. «Но без доработки или с доработками — он встанет на этот стартовый стол», — заключил Борисов.

Что такое «Морской старт»

Проект по запуску собираемых на Украине из российских комплектующих ракет-носителей «Зенит» «Морской старт» создан в 1995 году. Стартовая площадка базировалась в акватории Тихого океана вблизи кораллового острова Рождества. Учредителями изначально были американская корпорация Boeing (40%), «Энергия» (25%), норвежское судостроительное предприятие Kvaerner (сейчас — Aker Solutions, 20%), украинские КБ «Южное» (5%) и ПО «Южмаш» (10%).

В эксплуатации ракетно-космический комплекс «Морской старт» находится с 1998 года. За период действия проекта с космодрома было произведено 36 запусков, в том числе 32 успешных, один частично успешный и три неудачных. 

В 2010 году по решению суда Energia Overseas Limited — дочерняя компания корпорации «Энергия» (входит в «Роскосмос») — получила 95% акций. В 2014 году на фоне конфликта с Украиной пуски с космодрома были приостановлены.

Возродить проект попыталась S7. В апреле 2018 года владельцем космодрома стала компания S7 Space — «дочка» S7 Владислава Филева. Текущий владелец заморозил проект. В марте этого года сборочно-командное судно «Морского старта» Sea Launch Commander без демонтированного американского и украинского оборудования прибыло в порт Славянка в Приморском крае.

В начале июня РБК писал, что компания S7 начала переговоры о продаже плавучего космодрома «Морской старт» с дочерней структурой «Росатома». Решение S7 объяснялось крайне высокой стоимостью реализации проекта, финансовыми потерями, связанными с пандемией коронавируса, а также необходимостью с нуля создавать береговую инфраструктуру. «Росатом» оценивал стоимость «Морского старта» в 11 млрд руб. А затраты на восстановление работоспособности комплекса госкорпорация предварительно оценила в 84 млрд руб. в ценах 2020 года (или 91 млрд руб. с учетом прогнозируемой инфляции), сообщало агентство «РИА Новости». В «Росатоме» эти оценки комментировать отказались.

Вместе с тем из-за введенных Министерством обороны США ограничений любое сотрудничество иностранных компаний с собственником космодрома «Морской старт» начиная с 2023 года становится невозможным. При таких обстоятельствах его владелец будет вынужден ориентироваться исключительно на внутренние потребности России по запуску космических аппаратов, в частности на Федеральную космическую программу. Об этом 16 июня врио гендиректора корпорация «Энергия» Игорь Озар писал Сергею Савельеву, заместителю гендиректора госкорпорации «Роскосмос» (владелец контрольного пакета «Энергии») по международному сотрудничеству. Корпорация «Энергия» владела «Морским стартом» с 2010 по 2018 год. 

Автор: Инна Сидоркова
При участии: Светлана Бурмистрова
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