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Из S7 Space уволили несколько десятков человек

Из компании S7 Space, в управлении которой находится «Морской старт», уволили несколько десятков сотрудников. Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и вице-премьер Юрий Борисов обещали сохранить уникальный космодром на воде
Фото: s7space.ru
Фото: s7space.ru

Что произошло

Из S7 Space («С7 Космические транспортные системы», «дочка» S7 Group) уволены 52 человека, сообщил в соцсетях бывший гендиректор этой компании Сергей Сопов.

«Добрый вечер, уважаемый Сергей Алексеевич! Сегодня 52 сотрудника с с7ктс («С7 Космические транспортные системы». — РБК) уволены, я в том числе, все, что Вы создавали разрушено и сломано, космического направления больше нет. Очень жаль S7 space как направление», — процитировал Сопов письмо одного из экс-сотрудников компании в своем аккаунте в Facebook (дочерняя организация Meta, признана экстремистской в России) (орфография и пунктуация автора сохранены).

Источник РБК в S7 подтвердил информацию об увольнении сотрудников. «Это связано с финансовыми проблемами компании S7, когда не летают самолеты, деньги неоткуда взять на другие проекты», — пояснил он.

В пресс-службе S7 сообщили РБК, что в связи с отсутствием возможности привлечения финансирования проект по созданию ракеты-носителя легкого класса приостановлен. «В связи с этим с июня 2022 года S7 Space была вынуждена частично сократить штат сотрудников. Из более чем 100 человек компанию, к сожалению, покинули около 30 сотрудников», — сообщили в компании. При этом S7 Space продолжает деятельность по ряду направлений, в частности ведутся работы по аддитивным и сварочным технологиям, уточнили там.

Что такое «Морской старт»

Проект по запуску собираемых на Украине из российских комплектующих ракет-носителей «Зенит» «Морской старт» создан в 1995 году. Стартовая площадка базировалась в акватории Тихого океана вблизи кораллового острова Рождества. Учредителями изначально были американская корпорация Boeing (40%), «Энергия» (25%), норвежское судостроительное предприятие Kvaerner (сейчас — Aker Solutions, 20%), украинские КБ «Южное» (5%) и ПО «Южмаш» (10%).

В эксплуатации ракетно-космический комплекс «Морской старт» находится с 1998 года. За период действия проекта с космодрома было произведено 36 запусков, в том числе 32 успешных, один частично успешный и три неудачных. В 2010 году по решению суда Energia Overseas Limited — дочерняя компания корпорации «Энергия» (входит в «Роскосмос») — получила 95% акций. В 2014 году на фоне конфликта с Украиной пуски с космодрома были приостановлены.

Возродить проект попыталась S7. В апреле 2018 года владельцем космодрома стала компания S7 Space — «дочка» S7 Владислава Филева. Текущий владелец заморозил проект. В марте этого года сборочно-командное судно «Морского старта» Sea Launch Commander без демонтированного американского и украинского оборудования прибыло в порт Славянка в Приморском крае.

С чем связано увольнение

В апреле 2020 года командное судно и платформа без украинского и американского оборудования перешли от побережья США и пришвартовались у причала Славянского судоремонтного завода в Приморье. Спустя месяц глава S7 Филев сообщил, что проект «Морской старт» заморожен до лучших времен. Примерно в это же время стало известно, что «Роскосмос» поставил задачу своим предприятиям провести экономическое обоснование возобновления работы «Морского старта» для продолжения пусков с 2024 года.

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Борисов заявил о создании новой компании для пусков с «Морского старта»
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Плавучий космодром &laquo;Морской старт&raquo;

Летом 2020 года стало известно, что компания S7 ведет переговоры о продаже плавучего космодрома с дочерней структурой «Росатома». «Росатом» оценивал стоимость «Морского старта» в 11 млрд руб., а затраты на восстановление работоспособности комплекса — в 84 млрд руб. Тогда же курирующий ОПК и космическое направление вице-премьер Юрий Борисов на форуме «Армия-2020» пообещал, что перевезенный в Россию космодром «Морской старт» будет восстановлен. «Предварительная сумма на восстановление «Морского старта» составляет где-то около 35 млрд руб.», — сказал он. Тогда же Борисов объявил о создании специализированного оператора, который должен был заняться пусковыми услугами с «Морского старта». Предполагалось, что у компании будет несколько учредителей. Среди них — «Роскосмос», «Росатом» и S7.

В январе 2022 года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация планирует найти зарубежного партнера, чтобы возобновить эксплуатацию «Морского старта» и обновить его систему управления для пусков ракет «Союз-5». «Надо в любом случае сохранить «Морской старт», — подчеркивал Рогозин.

В аппарате Борисова и в пресс-службе «Роскосмоса» отказались от комментариев. «Росатом» не ответил на запрос.

Еще один источник РБК, работавший в РКК «Энергия», которая владела «Морским стартом» до S7, уточнил, что «по факту проект закрыли почти десять лет назад». «Еще когда старт принадлежал «Энергии», была задача продать космодром. И его продали S7», — рассказал собеседник РБК, констатировав, что «компания так и не смогла найти возможности для развития проекта».

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Теги
Инна Сидоркова Инна Сидоркова
«Морской старт» Роскосмос Юрий Борисов S7 Group
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