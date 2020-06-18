Суд заявил о праве Роскомнадзора самостоятельно разблокировать Telegram

Роскомнадзор является и истцом по делу о блокировке, и исполнителем решения суда о блокировке мессенджера, сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова. Она отметила, что исполнение находится на усмотрении ведомства

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Роскомнадзор может самостоятельно решать, исполнять или нет решение суда о блокировке мессенджера Telegram. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

«Вопросы исполнения решения в данном случае находятся в компетенции истца по делу — Роскомнадзора», — отметила она.

Солопова пояснила, что в данном случае ведомство является и истцом, и исполняющим органом. Она добавила, что требования истца о блокировке мессенджера были удовлетворены, а само исполнение находится на усмотрении Роскомнадзора.

13 апреля 2018 года Таганский районный суд Москвы по требованию Роскомнадзора постановил заблокировать мессенджер в России из-за отказа разработчиков делиться с ФСБ ключами для дешифровки сообщений. В решении говорилось: «Обязать Роскомнадзор принять меры по ограничению доступа к информационным системам и программам для ЭВМ, используемым для распространения сообщений через Telegram».