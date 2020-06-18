Суд заявил о праве Роскомнадзора самостоятельно разблокировать Telegram
Роскомнадзор может самостоятельно решать, исполнять или нет решение суда о блокировке мессенджера Telegram. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
«Вопросы исполнения решения в данном случае находятся в компетенции истца по делу — Роскомнадзора», — отметила она.
Солопова пояснила, что в данном случае ведомство является и истцом, и исполняющим органом. Она добавила, что требования истца о блокировке мессенджера были удовлетворены, а само исполнение находится на усмотрении Роскомнадзора.
13 апреля 2018 года Таганский районный суд Москвы по требованию Роскомнадзора постановил заблокировать мессенджер в России из-за отказа разработчиков делиться с ФСБ ключами для дешифровки сообщений. В решении говорилось: «Обязать Роскомнадзор принять меры по ограничению доступа к информационным системам и программам для ЭВМ, используемым для распространения сообщений через Telegram».