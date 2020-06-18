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Битва за Telegram ,  
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Суд заявил о праве Роскомнадзора самостоятельно разблокировать Telegram

Роскомнадзор является и истцом по делу о блокировке, и исполнителем решения суда о блокировке мессенджера, сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова. Она отметила, что исполнение находится на усмотрении ведомства
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Роскомнадзор может самостоятельно решать, исполнять или нет решение суда о блокировке мессенджера Telegram. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

«Вопросы исполнения решения в данном случае находятся в компетенции истца по делу — Роскомнадзора», — отметила она.

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Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Солопова пояснила, что в данном случае ведомство является и истцом, и исполняющим органом. Она добавила, что требования истца о блокировке мессенджера были удовлетворены, а само исполнение находится на усмотрении Роскомнадзора.

13 апреля 2018 года Таганский районный суд Москвы по требованию Роскомнадзора постановил заблокировать мессенджер в России из-за отказа разработчиков делиться с ФСБ ключами для дешифровки сообщений. В решении говорилось: «Обязать Роскомнадзор принять меры по ограничению доступа к информационным системам и программам для ЭВМ, используемым для распространения сообщений через Telegram».

Ведомство вело блокировку IP-адресов серверов, используемых мессенджером, но, несмотря на это, он в целом оставался доступным на территории страны и с компьютеров, и с мобильных устройств.

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Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

В середине июня в Госдуму внесли законопроект о запрете блокировки Telegram. Авторы документа, депутаты от «Справедливой России» Федот Тумусов, Дмитрий Ионин и Александр Терентьев, назвали мессенджер официальным сервисом госорганов по распространению информации о коронавирусе в период режима повышенной готовности и обратили внимание, что его используют региональные оперативные штабы по борьбе с заболеванием.

18 июня Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой решил снять ограничения на работу Telegram в России. В ведомстве заявили, что позитивно оценивают готовность основателя мессенджера Павла Дурова противодействовать терроризму и экстремизму. В начале месяца он рассказал об усовершенствованных методах обнаружения и удаления «экстремистской пропаганды» в приложении.

По словам источников РБК, обсуждение возможности разблокировки мессенджера вели профильные чиновники, в том числе сотрудники администрации президента. Собеседник РБК, близкий к Кремлю, отметил, что обсуждение активизировалось на фоне использования Telegram для информирования населения о коронавирусе (в частности, свои каналы завели федеральный и региональные оперативные штабы).

Авторы: Маргарита Алехина, Наталия Анисимова
Теги: Telegram, Роскомнадзор, Мосгорсуд
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