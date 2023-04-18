Cisco списала долг МТС более чем на ₽1 млрд

Американская ИТ-компания Cisco списала более ₽1 млрд долга МТС, предположительно, за старую поставку оборудования. В Cisco не объясняют такое решение, но ранее компания уничтожила свои остававшиеся в России запасы почти на ₽2 млрд

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В середине февраля МТС подписала дополнительное соглашение о списании долгов с одной из структур американской Cisco Systems Inc. — Cisco Systems Finance International UC. Об этом говорится в отчете МТС, поданном Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC; до недавнего времени компания торговалась на Нью-Йоркской фондовой бирже, поэтому должна раскрывать информацию этой комиссии). В документе также указано, что общий долг МТС перед Cisco на 31 декабря 2022 года составлял 1,234 млрд руб. Все невыполненные обязательства сторон по нему или связанные с этим долгом также прекращены.

Представитель МТС лишь сообщил, что они урегулировали дебиторскую задолженность с Cisco «путем взаиморасчетов и завершения поставок», отказавшись уточнять детали. РБК направил запрос в Cisco.

Специальный советник по санкционным вопросам коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова говорит, что приведенная в документе МТС формулировка означает «списание», то есть в юридической терминологии долг простили. «Прощение долга означает освобождение кредитором своего должника от лежащих на нем обязанностей. Прекращение договора между МТС и Cisco совершено на условиях, согласованных сторонами, ввиду желания Cisco прекратить бизнес в России из репутационных соображений», — отметила Винокурова.

Источник РБК на IТ-рынке говорит, что Cisco Systems Finance International UC финансировала сделки по поставке оборудования. «Например, МТС могла заключить договор с этой компанией о том, что выплаты за уже поставленное оборудование будут производиться в течение трех–пяти лет. У всех крупных IТ-вендоров есть подобные компании, которые финансируют проекты, связанные с поставками оборудования, — они берут небольшой процент за предоставление средств, а клиентам удобнее работать через них, поскольку этот процент ниже, чем в банках», — рассказал собеседник РБК.

Из открытой информации следует, что упомянутая в отчете МТС Cisco Systems Finance International UC является «дочкой» Cisco Systems Inc., через нее заключаются лизинговые и кредитные соглашения с клиентами корпорации из региона EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка; включает Россию).

Собеседник РБК не стал предполагать, почему Cisco не стала требовать выплаты долга, оговорившись, что причиной могли быть какие-то особенные формулировки соглашения между компаниями. Кира Винокурова отметила, что причиной точно не могли стать санкции — в таком случае прощение долга было бы формой предоставления выгоды подсанкционному лицу и потребовало бы получения лицензии от санкционных органов. МТС не попала под санкции, но в санкционных списках упоминаются ее дочерние МТС Банк и Vision Labs. Кроме того, власти США, ЕС и ряда других стран запретили высокотехнологичный экспорт в Россию. К такому экспорту в том числе относится поставка оборудования Cisco.

Как Cisco уходила из России

В марте 2022 года из-за специальной военной операции на Украине Cisco Systems Inc. приняла решение приостановить деятельность в России, а в июне прошлого года — полностью уйти с местного рынка. Как говорится в пояснении к бухгалтерскому балансу и финансовой отчетности российского юрлица Cisco — ООО «Сиско Системс», за июль—август прошлого года компания расторгла большинство трудовых договоров со своими сотрудниками по соглашению сторон, выплатив им 190,64 млн руб. (сумма включает обязательные взносы во внебюджетные фонды). На 31 декабря 2022 года в «Сиско Системс» числились пять сотрудников — вместо 60 на конец 2021-го.

В своих отчетах за прошлый год Cisco указывала, что у нее может возникнуть необходимость разовых платежей, связанных с уходом из России и Белоруссии, в том числе вероятные будущие претензии и судебные иски в этих странах, связанные с торговыми ограничениями и санкциями (исходя из информации Картотеки арбитражных дел, в прошлом году компания была ответчиком по одному иску, который был отклонен). Возможный размер претензий компания не приводила, но указывала, что в случае неблагоприятного разрешения любого из таких исков активы компании в России и/или Белоруссии могут быть конфискованы, но в совокупности они составляли менее 0,1% общих активов Cisco на конец второго квартала финансового 2023 года.

В августе прошлого года российское юрлицо также приняло решение уничтожить все запасы, IТ-оборудование, демо-образцы и основные средства из-за прекращения продаж и приостановки действия лицензий компании, а также невозможности реэкспорта. Стоимость основных средств составляла 1,063 млрд руб., запасы, чья стоимость составляла 1,864 млрд руб., были физически уничтожены в январе этого года.

Сама «Сиско Системс» продавала в России только продукцию, которая производилась в стране, — модули VPN с аппаратным шифрованием для коммутаторов Cisco, а также приставки для IP-TV. Причем основную выручку компания получала, оказывая услуги техобслуживания, замены запасных частей, маркетинговой поддержки (исследования, распространение рекламной продукции, участие в выставках) и др. по договору со своей материнской компанией Cisco Systems International B.V.