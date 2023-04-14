FT узнала о планах Илона Маска создать конкурента ChatGPT

Основатель Tesla и владелец Twitter собирает команду исследователей и инженеров в области искусственного интеллекта, а также ведет переговоры с рядом инвесторов об инвестировании средств в новый стартап

Фото: Patrick Pleul / Reuters

Американский миллиардер Илон Маск планирует запустить стартап в области искусственного интеллекта, который будет конкурировать с создателем ChatGPT OpenAI. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на источники.

Основатель Tesla и владелец Twitter собирает команду исследователей и инженеров в области искусственного интеллекта, включая британскую компанию DeepMind, рассказали собеседники газеты. Так, он привлек бывшего сотрудника DeepMind Игоря Бабушкина и около шести других инженеров.

Для нового проекта Маск приобрел тысячи мощных графических процессоров от Nvidia. Графические процессоры — это чипы высокого класса, необходимые для достижения цели Маска по созданию большой языковой модели — систем искусственного интеллекта, способных обрабатывать огромное количество контента и создавать тексты, похожие на человеческие, или реалистичные изображения, уточняет FT.

Маск также ведет переговоры с рядом инвесторов из SpaceX и Tesla о вложении средств в новый стартап. «Куча людей инвестирует в это и они в восторге», — отметил источник.

В конце марта Маск подписал открытое письмо экспертов и представителей ИТ-отрасли, в котором говорилось, что системы с искуственным интеллектом могут представлять опасность для общества. Они призвали все ИИ-лаборатории прекратить обучение систем мощнее GPT-4, пока не будут созданы общие протоколы безопасности.

Маск рассказал анекдот о технологах-агностиках, которые разработали искусственный суперинтеллект, чтобы узнать, есть ли Бог. Когда они задали этот вопрос, ИИ ответил: «Теперь есть».

В конце ноября 2022 года компания OpenAI (одним из ее основателей был Маск) выпустила демоверсию чат-бота ChatGPT, который с помощью технологий искусственного интеллекта может выполнять различные задачи.

OpenAI 14 марта представила GPT-4 — новейшую версию своей большой языковой ИИ-модели, которая демонстрирует «производительность на уровне человека» во многих профессиональных задачах.