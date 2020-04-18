СМИ узнали о планах Google выпустить «умную» дебетовую карту

Картой можно будет управлять через Google Play, ее выпустят совместно с банками CITI и Stanford Federal Credit Union. Это позволит компании конкурировать с Apple, которая в прошлом году выпустила кредитную карту Apple Card

Фото: Jeff Chiu / AP

Компания Google разрабатывает собственную дебетовую карту — физическую и ее виртуальный аналог. Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на источники. Ее можно будет использовать как для онлайн-, так и для офлайн-покупок, в том числе с помощью системы бесконтактных платежей.

По словам собеседника издания, картой можно будет управлять через Google Play, это позволит компании конкурировать с корпорацией Apple, в прошлом году выпустившей кредитную карту Apple Card.

Пользователи смогут отслеживать свои расходы, проверять свой баланс или блокировать учетную запись. В числе партнеров Google издание называет банки CITI и Stanford Federal Credit Union.

Когда именно карта будет выпущена, неизвестно, отмечает TechCrunch. В Google изданию не подтвердили, но и не опровергли информацию о ее разработке, но указали, что сотрудничают с банками. «Мы с нетерпением ждем возможности поделиться более подробной информацией в ближайшие месяцы», — добавили там.