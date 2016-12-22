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Госдума приняла закон о блокировке порочащих сведений в интернете
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Госдума приняла закон о блокировке порочащих сведений в интернете
Технологии и медиа, 14:12
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Госдума приняла закон о блокировке порочащих сведений в интернете

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, обязывающий блокировать в интернете сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию. Информация об этом размещена в Системе обеспечения законодательной деятельности.

Согласно одобренному закону, судебный пристав может вынести решение об ограничении доступа к порочащим данным, размещенным в Сети и не удаленным самостоятельно их автором. Пристав будет обязан направлять постановление об ограничении доступа к подобной информации в Роскомнадзор в течение одного дня. Для этого вносятся соответствующие поправки в Федеральный закон «Об исполнительном производстве» и ст. 15.1 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Депутаты предложили блокировать соцсети и мессенджеры за фейки
Технологии и медиа

Законопроект был предложен на рассмотрение ​в Госдуму группой депутатов от фракции «Единая Россия» в начале апреля, чтобы ввести в законодательство «специальные механизмы для исполнения судебных решений, что является обеспечением конституционных прав каждого на судебную защиту». Кроме того, чуть позже депутаты от той же фракции внесли в нижнюю плату парламента закон о блокировке «фейков» в соцсетях, который ужесточает ответственность для их владельцев по сравнению с законодательной инициативой, внесенной в июле 2017 года. Поводом для этого стали события вокруг пожара в ТЦ в Кемерово в конце марта 2018 года, когда в соцсетях появились сообщения о количестве жертв, в три раза превышающем официальные данные.

Теги: Госдума , соцсети , мессенджеры
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