В ООН раскритиковали Россию за блокировку Telegram

Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл заявил, что Россия «непропорционально ответила» блокированием мессенджера Telegram из-за судебных разбирательств. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Похоже, отсутствовали необходимые юридические гарантии, в частности распоряжение суда, на основании которого мог быть совершен запрос о предоставлении ключей шифрования», — сказал Колвилл. Он отметил, что по международным стандартам в области прав человека необходимо наличие «юридических гарантий и надзора».

«Обсуждения вокруг шифрования излишне сфокусированы на одной стороне монеты безопасности, в частности на его потенциале быть использованным для преступных целей во времена терроризма. Другая сторона этой монеты заключается в том, что, ослабляя защиту шифрования, можно создать большую угрозу для национальной и международной безопасности», — пояснил Колвилл.

Таганский районный суд решил заблокировать мессенджер Telegram 13 апреля. Такое решение было принято, потому что владельцы программы отказались предоставлять ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей.

Роскомнадзор начал блокировать Telegram 16 апреля. Адвокат международной правозащитной группы «Агора» Рамиль Ахметгалиев, который представляет интересы Telegram в суде, 17 апреля заявил, что решение о блокировке мессенджера обжаловано в Мосгорсуде.