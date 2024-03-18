Апрельский халвинг биткоина. Что это значит и к чему готовятся инвесторы

В апреле рынок криптовалюты ждет халвинг биткоина, то есть вознаграждение за его добычу сократится вдвое. Как это отразится на тех, кто занимается майнингом, а также на курсе всех криптовалют — разбирался РБК

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В апреле в истории биткоина (BTC), самой востребованной криптовалюты в мире, запланирован четвертый по счету халвинг, то есть сокращение в два раза вознаграждения за каждый вновь добываемый блок транзакций.

Сейчас на биткоин приходится более 50% от общей рыночной стоимости всех существующих криптовалют (более $1 трлн), следует из данных крупнейшей криптовалютной биржи Binance. Халвинг считается крайне важным событием для рынка, так как раз в четыре года общее количество обращаемого биткоина автоматически сокращается вдвое, что приводит и к удорожанию стоимости его добычи.

РБК попытался разобраться в нюансах процесса и его влиянии на участников рынка.

Что такое халвинг

В основе биткоина, как и других криптовалют, лежит технология блокчейн (от англ. blockchain — цепочка блоков). Блокчейн позволяет создать децентрализованную систему отношений, где каждая следующая транзакция зависит от предыдущей. Таким образом, данные о транзакции невозможно изменить или удалить. Чтобы стать обладателем биткоина, пользователь может либо приобрести валюту, либо получить ее в процессе майнинга — то есть предоставления своих вычислительных ресурсов для выполнения математической задачи по проверке и осуществлению транзакции криптовалюты. Халвинг заложен в программный код биткоина и наступает по достижении каждых 210 тыс. блоков транзакций, что происходит примерно раз в четыре года. Он гарантирует, что дальнейшая добыча валюты будет идти с запланированной скоростью, он замедляет и стабилизирует этот процесс. При этом в изначальный протокол bitcoin заложено максимальное количество возможно добытых ВТС — 21 млн единиц. Когда общее количество монет достигнет этого показателя, их генерация автоматически прекратится.

Первый халвинг произошел в ноябре 2012 года, тогда вознаграждение за блок уменьшилось с 50 до 25 BTC. Следующий, согласно вычислениям аналитиков рынка, состоится примерно в середине апреля, после этого вознаграждение сократится с нынешних 6,25 до 3,125 BTC. Последний блок, который принесет монеты, будет создан примерно в 2140 году, тогда награда за блок опустится ниже 1 сатоши (наименьший номинал, в одном биткоине 100 млн сатоши).

Как халвинг отразится на курсе биткоина

Несмотря на то что из-за халвинга скорость добычи и размер вознаграждения за добытый блок снижаются, событие положительно влияет на курс биткоина, поскольку сокращается предложение и растет конкуренция майнеров за него. «Исторически халвинг всегда являлся «бычьим» фактором для роста BTC», когда трейдеры убеждаются в уверенном росте стоимости актива», — отмечает аналитик рынка криптовалют Виктор Першиков. По его словам, курс биткоина начинал расти за несколько месяцев до предыдущих «уполовиниваний» и уверенно рос в течение 12–15 месяцев после. Если этот паттерн сработает снова, BTC будет дорожать вплоть до лета 2025 года, прогнозирует Першиков.

Он утверждает, что хотя грядущий халвинг не будет уникален с технологической точки зрения, у него все же есть отличие в текущих условиях на рынке. Так, в январе США одобрили спотовый биткоин-ETF, что позволило инвесткомпаниям и институциональным игрокам торговать акциями, привязанными к курсу BTC на фондовой бирже, и вызвало рост спроса на монету. «После халвинга дефицитность биткоина станет еще более явной. Объем спроса на биткоин со стороны крупных игроков в ближайшие годы вряд ли снизится, а уменьшенного в два раза количества BTC, получаемых майнерами, очевидно, будет недостаточно, что в теории может привести к «шоку предложения» и в моменте взвинтить стоимость на биткоин», — рассуждает Першиков. По его оценке, рынок сейчас закладывает в консервативном прогнозе стоимость одного BTC на уровне $90–100 тыс., а с учетом потенциального «шока предложения» и при сохранении текущих темпов притока в спотовые биткоин-ETF курс BTC может вырасти до отметки $200–300 тыс. в ближайшие пару лет.

Гендиректор оператора дата-центров Sibmain Андрей Аносенко также отмечает, что биткоин созрел как актив, так как его технологичность стали понимать не только «гики», но и корпоративные инвесторы, что усиливает влияние технологических факторов на стоимость биткоина и делает его менее зависимым от макроэкономики.

По его словам, халвинг усилит позиции монеты на рынке, но Аносенко оговорился, что важно не забывать, что биткоин сейчас на пике своей стоимости. «Будет очень смело утверждать, что он галопом рванет вверх после халвинга. Очевидно, его ждет коррекция, которая уже идет сейчас. Если падение будет резким перед халвингом, то у BTC есть все шансы так же резко вырасти в цене после. Если падение будет небольшим, то весьма вероятна коррекция и после халвинга», — считает он.

Что это значит для майнеров

Сокращение награды в два раза повлечет за собой увеличение себестоимости добычи биткоина. На практике это означает, что те, кто занимается майнингом, должны будут вложить в два раза больше ресурсов, чтобы получить ту же сумму монет, объясняет коммерческий директор Intelion Data Systems Антон Гонтарев. По его словам, крупные игроки уже начинают обновлять свое оборудование, чтобы учесть изменения в добыче и стоимости, что может привести к увеличению спроса на более энергоэффективные устройства в майнинге и создать новые инвестиционные возможности на рынке криптовалютных технологий.

Александр Барышников, руководитель направления по развитию цифровых проектов BitRiver, напоминает, что у майнеров в России есть ряд преимуществ за счет сбалансированной электроэнергетики, что, в свою очередь, позволяет добиться одних из самых конкурентоспособных тарифов добычи в мире. Он утверждает, что рынок активно готовится к халвингу, принимая во внимание исторические данные, прогнозы спроса и предложения, а также реакцию других участников рынка.

Гендиректор Sibmain называет халвинг «реперной точкой» для майнеров и их парка машин. «Большинство майнеров стараются обновить парк перед халвингом, когда спрос на новое, более мощное оборудование еще не так высок, а цена еще приемлема. После халвинга купить это же оборудование может быть проблематично, будет ощущаться дефицит», — считает Аносенко.

К халвингу также готовятся производители оборудования для майнинга. Крупнейшие из них еще в конце 2023 года представили новую линейку устройств, отличающуюся повышенной энергоэффективностью, рассказал Барышников. В сентябре прошлого года мировой лидер в производстве серверов для майнинга Bitmain анонсировал выход нового устройства для добычи биткоина, очередной модели Antminer S21. «Это наиболее современный и мощный аппарат для добычи криптовалют, и даже на фоне снижения награды за добычу блока после халвинга майнинг на подобном устройстве будет выгодным при цене выше $25–30 тыс.», — рассуждает Виктор Першиков. Он подчеркнул, что для многих в отрасли текущий уровень цены биткоина является комфортным даже при добыче на не самом топовом оборудовании и в районах с не самой выгодной стоимостью электроэнергии.

На что еще повлияет халвинг

Халвинг может повлиять не только на сам биткоин, но и на другие криптовалюты, отметил Першиков. По его словам, альтернативные монеты обычно дорожают в преддверии события и после него, что происходит из-за перераспределения части мощностей из сети биткоин на них. «Если ориентир рынка будет дорожать в течение 12–15 месяцев после халвинга, то это позитивно скажется и на других криптовалютах», — указал он.

Андрей Аносенко утверждает, что через создание дефицита монеты и ее стоимость халвинг затронет всех причастных к криптовалютной индустрии: трейдеров, инвесторов, майнеров, физических лиц, институциональных инвесторов и даже мошенников. «Инфоцыгане первыми перехватывают новичков, которые не владеют информацией: используют известные бренды, прикрываясь ими и в то же время давая невероятные прогнозы, обещания доходности, чем и привлекают обывателя», — предупреждает эксперт.