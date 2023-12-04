Курс биткоина вырос до $40 тыс. впервые с апреля 2022 года

Стоимость биткоина превысила $40 тыс. впервые за 18 месяцев — с апреля 2022 года, сообщил портал Coindesk.

По данным на 4:08 мск цена биткоина составила $40,224.

Летом 2022 года курс этой цифровой валюты впервые с ноября 2020 года опустился ниже $19 тыс., а в ноябре он опустился еще ниже — до $18 тыс. Такая динамика впоследствии привела к массовой продаже майнерами видеокарт, использовавшихся для получения биткоина.

Несколько анонимных майнеров рассказали изданию Forbes, что рынок с марта по июнь обрушился примерно в пять раз, один из них отметил, что из-за дорогой электроэнергии некоторые игроки ушли в ноль или майнят себе в убыток.

24 октября 2023 года стоимость одного биткоина достигла $35,141 впервые с мая 2022 года.

Позднее он начал укрепляться. Эксперты рассказали «РБК-Крипто», что к концу 2024 года стоимость первой криптовалюты может вырасти до $40–45 тыс.