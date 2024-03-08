Биткоин обновил исторический максимум

Курс биткоина 8 марта на короткое время обновил рекордное значение, почти достигнув $70 тыс., но затем скорректировался вниз почти на 5%. Планку в $69 тыс. валюта достигла 5 марта 2024 года, но затем обвалилась более чем на 7%

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Стоимость биткоина в пятницу обновила рекордное значение, впервые приблизилась к $70 тыс, следует из данных торгов. К 18:31 мск, по данным портала Investing, стоимость криптовалюты составила $69,838 тыс. Чуть позже к 19:30 мск курс биткоина снизился на 4,4%, до $66,749 тыс.

5 марта курс биткоина обвалился более чем на 7% сразу после достижения нового исторического максимума на отметке $69 тыс. Прошлый рекорд цены криптовалюты был зафиксирован 10 ноября 2021 года на отметке $68,7 тыс.

За последний месяц биткоин подорожал примерно на 60%, а его капитализация превысила $1,27 трлн (данные на 5 марта). По данным портала Coinmarketcap, рыночная капитализация на 19:30 мск 8 марта составила около $1,321 трлн.

На криптовалютном рынке в целом также продолжался активный рост. Большинство активов из топ-10 по капитализации за неделю подорожали на 10–30%.

Согласно данным Coinglass общий объем ликвидаций за последние сутки на крупных криптобиржах составил совокупно $303,59 млн, из них на биткоин пришлось $20,65 млн.

В контексте криптовалютных рынков ликвидация обозначает ситуацию, когда биржа принудительно закрывает позицию трейдера с кредитным плечом из-за частичной или полной потери его начальной маржи. Такое происходит, когда трейдер не может выполнить маржинальные требования по позиции с кредитным плечом, то есть у него нет достаточного количества средств для поддержания открытой сделки. Ликвидация происходит как при маржинальной, так и при фьючерсной торговле.

Торговля с кредитным плечом связана с высоким риском потерять весь свой залог (начальную маржу), если рынок достаточно сильно отклонится против позиции трейдера. В ряде государств регуляторы запретили продавать розничным инвесторам продукты с кредитным плечом, чтобы новички существенно не теряли капитал.