Coinbase из-за сбоя «обнулила» кошельки клиентов на фоне взлета биткоина

Курс биткоина впервые за 2,5 года превысил отметку $60 тыс., из-за чего на Coinbase резко выросло количество пользователей. Некоторым из них сервис «обнулил» объем средств в кошельке. В компании заверили, что устраняют ошибку

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Некоторые пользователи криптовалютной биржи Coinbase могут столкнуться с долгим ожиданием при попытке воспользоваться сайтом площадки, эта проблема решается, сообщила компания.

«Мы знаем, что некоторые пользователи могут видеть нулевой баланс на своих счетах Coinbase и могут испытывать ошибки при покупке или продаже. Наша команда изучает эту проблему и в ближайшее время предоставит обновленную информацию. Ваши активы в безопасности», — также заверили в Coinbase.

Биржа столкнулась с большим всплеском трафика, пояснил гендиректор Coinbase Брайан Армстронг в X (бывший Twitter).

Более 9,7 тыс. пользователей сообщили вечером 28 февраля о проблемах с доступом к сервису.

Неполадки произошли вскоре после взлета стоимости биткоина, который превысил отметку $60 тыс. впервые с ноября 2021 года, затем приближался к $64 тыс., но скорректировался до $60 тыс.

Курс криптовалюты растет с прошлого сентября, а благодаря взлету 28 февраля общая доходность биткоина за 2024-й составила более 42% с начала года с приростом почти 6% только за последние 24 часа. Как отмечает Forbes, биткоин восстановил все позиции, которые он потерял с наступлением «криптовалютной зимы» в мае 2022 года.

По оценке компании Matrixport и ранее опрошенных Bloomberg экспертов, положительная динамика курса биткоина с начала 2024 года наиболее выражена именно в торговые часы в США, особенно в период перед закрытием рынка (с 23:00 до 0:00 мск). Это связывают с торговой активностью в запущенных в январе спотовых биржевых фондах (ETF) на биткоин.