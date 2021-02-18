В Clubhouse стали появляться фейки известных людей. Что важно знать

Смогут ли мошенники использовать голосовую соцсеть Clubhouse в своих целях, подделывая голоса известных личностей и манипулируя пользователями, используя проблемы в российском законодательстве, — разбирался РБК

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В набирающей популярность соцсети Clubhouse появились первые фейковые знаменитости из России. 17 февраля некто под именем Аллы Пугачевой несколько часов общался с пользователями, спел песню «Позови меня с собой» и выразил свое отношение к некоторым представителям российской эстрады. После окончания эфира в соцсети концертный директор Пугачевой заявил, что указанный аккаунт не принадлежит певице и она не регистрировалась в Clubhouse.

Аналогичное происходит по всему миру. Днем ранее один из пользователей, зарегистрировавшийся как Брэд Питт, создал «комнату» под названием «Снижение влияния на климат», к которой присоединились более 3 тыс. пользователей. Спустя несколько часов этот пользователь признался, что он фотограф, а вовсе не Брэд Питт. После этого его аккаунт был удален администраторами сети.

В то же время аккаунт «Аллы Пугачевой» по-прежнему существовал на момент публикации материала.

РБК опросил экспертов в области защиты персональных данных и юристов, чтобы выяснить, насколько опасны такие случаи и может ли Clubhouse стать площадкой массового использования чужих личностей и различных мошеннических манипуляций.