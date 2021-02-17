Аудитория Clubhouse в России за неделю выросла почти в 20 раз

За неделю с 10 по 16 февраля аудитория голосовой соцсети Clubhouse в России выросла в 17 раз. Одновременно за последние дни возросло число критики сервиса в других соцсетях

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Как следует из закрытых данных AppAnnie, которыми с РБК поделились два подписчика этой компании, на 16 февраля приложение новой социальной сети Clubhouse скачали 137 тыс. человек из России. Это почти в 17 раз больше, чем неделю назад: 10 февраля показатель находился на уровне 7,7 тыс. пользователей.

Общее количество загрузок приложения Clubhouse составляет 8,09 млн. За неделю этот показатель вырос в полтора раза. Наибольший интерес к площадке проявляли пользователи из США (2,62 млн), Японии (1,42 млн) и Германии (626 тыс.). Россия по этому показателю заняла 12-е место.

РБК направил запрос в AppAnnie. Ранее представитель компании рассказывал, что пик загрузок приложения Clubhouse в мире пришелся на 31 января 2021 года (рост на 100% по отношению к среднему числу загрузок за две недели до этого).

Как создавался Clubhouse Компания Alpha Exploration Co запустила Clubhouse в марте 2020 года. Уже в мае разработчики платформы привлекли на ее развитие $12 млн инвестиций от американского венчурного фонда Andreessen Horowitz, исходя из оценки проекта в $100 млн. В январе этого года Clubhouse привлекла еще $85 млн, исходя из оценки компании уже в $1,4 млрд. До недавнего времени в топе стран, чьи пользователи скачивали Clubhouse, находился Китай, но в феврале на его территории был заблокирован доступ к приложению. По версии изданий The News York Times и The Guardian, это было связано с цензурой: пользователи из Китая могли обсуждать на площадке табуированные темы, включая Тайвань, Гонконг и преследование уйгуров.

Еще более оптимистичные оценки аудитории Clubhouse дает разработчик платформы машинного обучения для автоматизации бизнес-процессов oneFactor. По данным этой компании, в России у соцсети уже 400 тыс. активных пользователей. Представитель oneFactor пояснил, что эти расчеты сделаны «на основе агрегированных данных мобильных операторов, интернет-компаний и банков». При этом, по данным oneFactor, основная часть аудитории сервиса сосредоточена в Москве (около 140 тыс. человек) и в Московской области (почти в два раза меньше), а также в Санкт-Петербурге (около 40 тыс.). Больше половины пользователей (63%) — это люди до 35 лет, при этом 55% российской аудитории соцсети — женщины. Российская аудитория этого сервиса материально обеспечена — средний доход активных пользователей составляет порядка 120 тыс. руб. в месяц. Директор по аналитике и алгоритмам oneFactor Максим Воеводский рассказал РБК, что «если еще в январе число регистраций в Clubhouse не превышало 1 тыс. человек в день, то сегодня оно растет экспоненциально и составляет уже 150 тыс. ежедневно».