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Технологии и медиа ,  
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Аудитория Clubhouse в России за неделю выросла почти в 20 раз

За неделю с 10 по 16 февраля аудитория голосовой соцсети Clubhouse в России выросла в 17 раз. Одновременно за последние дни возросло число критики сервиса в других соцсетях
Фото: Roman Moebius / imago-images / ТАСС
Фото: Roman Moebius / imago-images / ТАСС

Как следует из закрытых данных AppAnnie, которыми с РБК поделились два подписчика этой компании, на 16 февраля приложение новой социальной сети Clubhouse скачали 137 тыс. человек из России. Это почти в 17 раз больше, чем неделю назад: 10 февраля показатель находился на уровне 7,7 тыс. пользователей.

Общее количество загрузок приложения Clubhouse составляет 8,09 млн. За неделю этот показатель вырос в полтора раза. Наибольший интерес к площадке проявляли пользователи из США (2,62 млн), Японии (1,42 млн) и Германии (626 тыс.). Россия по этому показателю заняла 12-е место.

РБК направил запрос в AppAnnie. Ранее представитель компании рассказывал, что пик загрузок приложения Clubhouse в мире пришелся на 31 января 2021 года (рост на 100% по отношению к среднему числу загрузок за две недели до этого).

Как создавался Clubhouse

Компания Alpha Exploration Co запустила Clubhouse в марте 2020 года. Уже в мае разработчики платформы привлекли на ее развитие $12 млн инвестиций от американского венчурного фонда Andreessen Horowitz, исходя из оценки проекта в $100 млн. В январе этого года Clubhouse привлекла еще $85 млн, исходя из оценки компании уже в $1,4 млрд.

До недавнего времени в топе стран, чьи пользователи скачивали Clubhouse, находился Китай, но в феврале на его территории был заблокирован доступ к приложению. По версии изданий The News York Times и The Guardian, это было связано с цензурой: пользователи из Китая могли обсуждать на площадке табуированные темы, включая Тайвань, Гонконг и преследование уйгуров.

Еще более оптимистичные оценки аудитории Clubhouse дает разработчик платформы машинного обучения для автоматизации бизнес-процессов oneFactor. По данным этой компании, в России у соцсети уже 400 тыс. активных пользователей. Представитель oneFactor пояснил, что эти расчеты сделаны «на основе агрегированных данных мобильных операторов, интернет-компаний и банков». При этом, по данным oneFactor, основная часть аудитории сервиса сосредоточена в Москве (около 140 тыс. человек) и в Московской области (почти в два раза меньше), а также в Санкт-Петербурге (около 40 тыс.). Больше половины пользователей (63%) — это люди до 35 лет, при этом 55% российской аудитории соцсети — женщины. Российская аудитория этого сервиса материально обеспечена — средний доход активных пользователей составляет порядка 120 тыс. руб. в месяц. Директор по аналитике и алгоритмам oneFactor Максим Воеводский рассказал РБК, что «если еще в январе число регистраций в Clubhouse не превышало 1 тыс. человек в день, то сегодня оно растет экспоненциально и составляет уже 150 тыс. ежедневно».

По данным системы анализа соцмедиа и СМИ аналитического агентства Brand Analytics, за неделю с 11 по 17 февраля в соцсетях было опубликовано более 70,3 тыс. сообщений с обсуждениями Clubhouse, из них почти половина (44%) — в соцсети Twitter. Еще 17% упоминаний было во «ВКонтакте», 13% — в Facebook. Подавляющее число сообщений носило нейтральный характер, 6,3 тыс. оказались позитивными и 8,8 тыс. имели негативную эмоциональную окраску.

«В данный момент к негативу отнесены обсуждения мошенничества вокруг инвайтов, сообщения о блокировке [аккаунта журналиста Владимира] Соловьева и последовавшие обсуждения требований Роскомнадзора, проблемы с повышенным интересом приложения к данным на мобильном телефоне, трудности с удалением собственных аккаунтов из Clubhouse, негативные отклики на слухи об использовании китайской инфраструктуры для работы Clubhouse, а также мемы об «эффективных менеджерах», проводящих рабочее время в соцсети», — рассказал представитель Brand Analytics Василий Черный.

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В понедельник, 15 февраля, Clubhouse заблокировала для Владимира Соловьева возможность создавать комнаты для бесед на своей площадке. Журналист на своем YouTube-канале объяснил это жалобами на него со стороны либеральных пользователей. В среду, 17 февраля, Соловьев сообщил о временной блокировке своего аккаунта.

В мире росту популярности соцсети поспособствовали выступления на этой площадке известных людей, среди них — бизнесмены Илон Маск и Марк Цукерберг, актеры Эштон Катчер и Пэрис Хилтон, музыканты Джаред Лето, Дрейк и др. Среди российских бизнесменов в Clubhouse выступали основатель Abbyy Давид Ян, президент МТС Алексей Корня, сооснователь Mail.ru Group Дмитрий Гришин и др.

Автор
Владислав Скобелев
При участии
Елизавета Ефимович
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