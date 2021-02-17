Появившаяся в Clubhouse «Алла Пугачева» оказалась ненастоящей

Алла Пугачева (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Аккаунт в социальной сети Clubhouse под ником «Алла Пугачева» не принадлежит певице. Об этом РБК сообщила ее концертный директор Елена Чупракова.

«Аллы Борисовны нет в сети Clubhouse», — заявила она.

Неизвестный, выдавая себя за Пугачеву, несколько часов разговаривал с пользователями, часть записи была опубликована на YouTube. Meduza пишет, что «Пугачева» также спела в соцсети песню «Позови меня с собой».