Технологии и медиа , 17 фев, 20:09
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Появившаяся в Clubhouse «Алла Пугачева» оказалась ненастоящей
Алла Пугачева
Аккаунт в социальной сети Clubhouse под ником «Алла Пугачева» не принадлежит певице. Об этом РБК сообщила ее концертный директор Елена Чупракова.
«Аллы Борисовны нет в сети Clubhouse», — заявила она.
Неизвестный, выдавая себя за Пугачеву, несколько часов разговаривал с пользователями, часть записи была опубликована на YouTube. Meduza пишет, что «Пугачева» также спела в соцсети песню «Позови меня с собой».