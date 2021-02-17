Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 73,77 (+0,48) Инвестиции, 12:59
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 89,08 (+0,14) Инвестиции, 12:59
Появившаяся в Clubhouse «Алла Пугачева» оказалась ненастоящей Технологии и медиа, 20:09 Михалков предложил лишать российского гражданства за призывы к санкциям Политика, 19:47 Требование ЕСПЧ по Навальному, «условка» для Ишаева. Главные новости РБК Общество, 19:41 Определился состав сборной России по биатлону в сингл-миксте на ЧМ Спорт, 19:41 Мэр Симферополя ушла в отставку Политика, 19:24 WSJ узнала о связи между срывом IPO Ant и политической борьбой в КНР Инвестиции, 19:24 Роскомнадзор потребовал от Clubhouse разблокировать аккаунт Соловьева Общество, 19:22 Снежная буря привела к отключению большинства майнинг-ферм Техаса Крипто, 19:15 Как снизить расходы на ремонт грузовой техники РБК и Gazpromneft, 19:15 Джим Роджерс посоветовал не покупать американские акции на пике Инвестиции, 19:14 Минтранс и Росавтодор выступили против появления нового дорожного знака Общество, 18:56 Путин обсудил с Пашиняном Карабах Политика, 18:51 Генпрокуратура уличила мусорную госкомпанию в сверхрасходах на зарплаты Бизнес, 18:45 Дилеры сообщили о приостановке выдачи льготных автокредитов в России Авто, 18:45
Технологии и медиа ,  
0 

Появившаяся в Clubhouse «Алла Пугачева» оказалась ненастоящей

Алла Пугачева
Алла Пугачева (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Аккаунт в социальной сети Clubhouse под ником «Алла Пугачева» не принадлежит певице. Об этом РБК сообщила ее концертный директор Елена Чупракова.

«Аллы Борисовны нет в сети Clubhouse», — заявила она.

Аудитория Clubhouse в России за неделю выросла почти в 20 раз
Технологии и медиа
Фото:Roman Moebius / imago-images / ТАСС

Неизвестный, выдавая себя за Пугачеву, несколько часов разговаривал с пользователями, часть записи была опубликована на YouTube. Meduza пишет, что «Пугачева» также спела в соцсети песню «Позови меня с собой».

Clubhouse — набирающая популярность социальная сеть, в которой можно общаться только с помощью голоса. Всего за неделю число новых пользователей в Clubhouse выросло почти в 20 раз. Приложение в России скачали уже 137 тыс. раз.

Clubhouse Алла Пугачева фейк новости
Материалы по теме
Аудитория Clubhouse в России за неделю выросла почти в 20 раз
Технологии и медиа
Кремль назвал интересной идею Маска побеседовать с Путиным в Clubhouse
Общество
Соцсеть Clubhouse заблокировала аккаунт Владимира Соловьева
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter