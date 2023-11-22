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Общество ,  
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В двух российских регионах ввели запрет на работу в такси для иностранцев

В Магаданской и Курганской областях иностранцам запретили работать в такси
Фото: Денис Русинов / ТАСС
Фото: Денис Русинов / ТАСС

В Курганской области в 2024 году введут запрет на трудоустройство иностранцев в некоторых сферах, сообщает пресс-служба регионального правительства по итогам заседания оперштаба по усилению борьбы с незаконной миграцией.

Речь идет об иностранных гражданах, «осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов».

«Указанные в постановлении лица не допускаются к производству детского питания и диетических пищевых продуктов, перевозкам пассажиров в городском и пригородном общественном транспорте и в такси», — говорится в сообщении. Также иностранцам запретили работать в сферах образования, трудоустройства и подбора персонала, в гостиницах и других местах временного проживания.

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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Запрет на работу для иностранных граждан также вводят в Магаданской области. Губернатор региона Сергей Носов подписал соответствующий указ, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно приложению к документу, с 2024 года иностранцам нельзя будет заниматься регулярными перевозками пассажиров на автобусах в городском, пригородном и междугородном сообщении, а также на такси или арендованных автомобилях.

В начале ноября в Челябинской области продлили на 2024 год запрет для иностранцев на вождение такси и автобусов. Такое же ограничение действует в Тюменской области (его также продлили на следующий год).

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Теги
Магаданская область Курганская область иностранцы работа трудоустройство Такси

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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