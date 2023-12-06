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Бизнес ,  
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В Москве только 124 таксиста стали самозанятыми

В Москве только 124 таксиста стали самозанятыми из-за сложной регистрации
С сентября самозанятые таксисты были введены в легальное поле, но из-за предъявления к ним тех же требований, что и к таксопаркам, возникли сложности с регистрацией таких водителей, особенно в регионах
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

В Москве и Подмосковье с момента вступления в сентябре в силу новых правил работы такси только 149 водителей зарегистрировались как самозанятые, сообщил начальник управления развития таксомоторных перевозок дептранса Москвы Сергей Алексюк на круглом столе в Совете Федерации, передает корреспондент РБК.

«Честно говоря, ожидали большего потока. Но, как понимаем обратную связь от рынка, основная сложность — наличие или обязанность регистрироваться в том субъекте, где самозанятый должен получить разрешение. Это становится фактором-стопором», — рассказал Алексюк.

Еще одной проблемой он назвал существование «псевдотрудовых отношений». Водитель, не имея возможности стать самозанятым, «находит компанию, которая вносит себя в реестр перевозчиков», и он оказывает услуги такси. По словам Алексюка, власти работают над тем, как поступать в таких случаях.

С 1 сентября вступили в силу основные положения закона о такси. Согласно ему, самозанятые водители были выведены в легальное поле, но при этом к ним предъявили те же требования, что и к автотранспортным предприятиям. Например, речь о покупке полиса ОСАГО по тарифу для такси, покраске автомобиля в требуемый регионом цвет, предрейсовых медосмотре и техосмотре и т.д.

По приведенным на круглом столе данным, в Москве и Подмосковье почти 175 тыс. легковых такси. Из перевозчиков более 1,7 тыс. юрлиц, почти 50 тыс. ИП, 30 служб заказа такси.

Директор «Яндекс.Такси» по взаимодействию с госорганами Антон Петраков подтвердил, что в привлечении к работе самозанятых есть трудности. Если «платить налог легко», то получить разрешение непросто, отметил он.

«У самозанятого нет понятных правил игры, как отрасль будет развиваться, — в части обязательного цвета машины, документов, которые он должен предоставить, должен ли он проходить аттестацию или нет, — люди не могут для себя ответить на вопрос, готовы ли они идти в такси», — сказал Петраков.

Он добавил, что в компании отмечают дефицит кадров: приток водителей сократился на 15% в третьем квартале года, спрос при этом вырос на 20% за 2023-й.

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Фото:Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Гендиректор такси «Максим» Максим Шушарин сообщил, что по их оценкам в России самозанятыми работают 2–2,5 млн водителей такси. При этом, согласно собственному мониторингу перевозчика, подать заявление на получение разрешения самозанятому-таксисту можно только в МФЦ 24 регионов России, в 60 регионах услуга не оказывается, по Крыму данных нет.

Также «Максим» обратил внимание на сложности по обеспечению требований по медосмотру водителей и техосмотру машин в городах с населением до 30 тыс. человек, поэтому компания предложила упростить требования к водителям такси до таких же, что предъявляются к обычным автомобилистам. 

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Анастасия Львова
Такси самозанятые Яндекс Такси такси «Максим»

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