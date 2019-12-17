«Сафмар» и Forbes отказались судиться после статьи о долге в 1 трлн руб.

Группа «Сафмар» Михаила Гуцериева и российская версия журнала Forbes урегулировали спор в досудебном порядке. Об этом РБК сообщил директор по маркетингу и связям с общественностью Forbes Russia Дмитрий Озман. Спор возник из-за статьи о наличии у компаний группы, связанных с семьей Михаила Гуцериева, долга в 1 трлн руб.

«Forbes и «Сафмар» на имеют друг к другу претензий», — заявил он. Озман не уточнил подробностей спора, сославшись на соглашение о неразглашении. Информацию о заключении мирового соглашения РБК подтвердил и представитель «Сафмара». По его словам, стороны достигли «соглашения, которое устраивает обе стороны».

«Сафмар» подал в Арбитражный суд иск против АО «АС Рус Медиа», издателя российской версии журнала Forbes, 10 декабря. В материалах суда суть претензий не раскрывалась. Ранее в октябре группа допускала, что может подать к журналу иск о защите деловой репутации из-за того, что в публикации Forbes говорилось о том, что у группы компаний, связанных с семьей Михаила Гуцериева, есть долг в 1 трлн рублей.

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