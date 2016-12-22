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Медведев утвердил бюджет национальной программы «Цифровая экономика»
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Медведев утвердил бюджет национальной программы «Цифровая экономика»
Технологии и медиа, 18:09
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Медведев утвердил бюджет национальной программы «Цифровая экономика»
Кабинет министров одобрил проект паспорта национальной программы «Цифровая экономика»: на развитие цифровых технологий выделят 2,16 трлн руб.
Дмитрий Медведев (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник, 17 сентября, на заседании президиума по стратегическому развитию и национальным проектам рассмотрел проект паспорта нацпрограммы «Цифровая экономика». Общий объем средств, которые планируют потратить в 2019–2024 годах на развитие нацпрограммы, — 2,16 трлн руб., сообщил глава Минкомсвязи Константин Носков по итогам совещания.

«Сейчас мы закладываем порядка 2 трлн руб. 1,08 трлн — это дополнительные бюджетные средства, мы рассчитываем как минимум на такую же сумму по внебюджетным источникам», — сказал Носков.

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В нацпрограмму войдут федеральные проекты «Нормативное регулирование», «Информационная инфраструктура», «Кадры и образование», «Информационная безопасность», «Цифровые технологии» и «Цифровое госуправление».

По словам премьер-министра, на цифровую экономику в ближайшие несколько лет планируется направить очень значительную сумму. «Из всех источников это несколько триллионов рублей. Нужно будет обсудить окончательно по цифрам, что там и как получается», — заключил Медведев.

История «Цифровой экономики»

Программа «Цифровая экономика» была утверждена правительством летом 2017 года. В конце 2017 — начале 2018 года были утверждены планы мероприятий программы по пяти направлениям: «Нормативное регулирование», «Информационная инфраструктура», «Кадры и образование», «Научно-технический задел» и «Информационная безопасность». Общий бюджет программы на тот момент составил более 500 млрд руб. до 2020 года. Самым дорогим было направление «Информационная инфраструктура» — на него планировали потратить 436,6 млрд руб., 100 млрд руб. из которых предполагалось привлечь из госбюджета.

Правительство, Агентство стратегических инициатив, «Ростелеком», «Ростех», Сбербанк, МТС, «МегаФон», «ВымпелКом», «Яндекс» и др. стали учредителями АНО «Цифровая экономика», координирующей деятельность рабочих групп и центров компетенций по направлениям программы, проводить оценку эффективности ее реализации, готовить предложения по развитию цифровой экономики.

Согласно майскому указу президента Владимира Путина, программа «Цифровая экономика» была трансформирована в национальную программу, а ее направления стали федеральными проектами. Вместе с рядом других нацпрограмм «Цифровая экономика» должна быть представлена правительством в Совет при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам до 1 октября.

Сколько стоит цифра

В предварительном июньском варианте бюджета национальной программы затраты на цифровую экономику, включая бюджетные и внебюджетные средства, оценивали в 3,5 трлн руб.

В августе в материалах к совещанию у замминистра финансов Андрея Иванова было указано, что доля, выделенная из бюджета на 2019–2024 годы, может составить 1,2 трлн руб., сообщала газета «Ведомости». В 2018 году планировалось потратить 8,4 млрд руб., большая часть из них — 7,3 млрд руб. — уже была предусмотрена в бюджете.

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Согласно внесенному в сентябре в правительство проекту паспорта, государство должно было потратить на цифровую экономику 1,3 трлн руб. до 2024 года, сообщал «Коммерсантъ». Остальные деньги — 1,5 трлн руб. — планировали взять из внебюджетных источников.​

Власти рассчитывают на активное участие регионов в финансировании проектов цифровой экономики, об этом Максим Акимов рассказал после заседания наблюдательного совета АНО «Цифровая экономика», прошедшего 4 сентября. Также он рассказал, что для регионов до конца года будут разработаны KPI по инвестициям в цифровую экономику. Акимов сказал, что из федерального бюджета будет потрачено примерно 1 трлн руб. Остальное — деньги регионов и бизнеса. До 1 октября правительство должно будет представить проект программы Совету при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Авторы: Евгения Баленко, Александра Посыпкина.
Теги: цифровая экономика , Дмитрий Медведев , Бюджет
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