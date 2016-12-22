В «Цифровую экономику» решили вписать интернет для военкоматов и Чукотки

Самое «дорогое» направление госпрограммы «Цифровая экономика» — «Информационную инфраструктуру» — могут дополнить такими проектами, как проведение скоростного интернета на Чукотку и подключение к Сети военных комиссариатов

Призывники в военкомате (Фото: Андрей Пронин / ТАСС)

К концу 2021 года в рамках программы «Цифровая экономика» будет проложена высокоскоростная волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) до Чукотского автономного округа и подключены к интернету 850 военных комиссариатов по всей стране. Кроме того, к 2024 году доступ в интернет получат 35 тыс. фельдшерско-акушерских пунктов. Такие планы содержатся в предварительной версии федерального проекта «Информационная инфраструктура», который разработал центр компетенций по одноименному направлению. Копия материалов проекта есть у РБК, их подлинность подтвердили два участника рабочей группы при АНО.

Еще одна важная содержащаяся в документе инициатива — предложение изменить заявленную в программе цель о доле российских центров обработки данных (ЦОД) в мировом объеме оказания услуг по хранению и обработке данных, снизив ее с 10 до 5%.

Как менялась программа «Цифровая экономика» Правительство утвердило программу «Цифровая экономика» летом 2017 года. В конце 2017-го — начале 2018 года были утверждены планы мероприятий по пяти направлениям программы на 2018–2020 годы с общим бюджетом более 500 млрд руб. Причем направление «Информационная инфраструктура» оказалось наиболее дорогим — 436,6 млрд руб., из которых 100 млрд руб. предполагается привлечь из российского бюджета. Правительство России, Агентство стратегических инициатив, «Ростелеком», «Ростех», Сбербанк, МТС, «МегаФон», «ВымпелКом», «Яндекс» и др. выступили учредителями АНО «Цифровая экономика», которая должна формировать и координировать деятельность рабочих групп и центров компетенций по направлениям программы, проводить оценку эффективности ее реализации, готовить предложения по развитию цифровой экономики. В мае президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому правительство должно к 1 октября представить ряд национальных программ, в том числе по направлению цифровой экономики. В начале июля Минкомсвязь внесла в правительство предварительную версию проекта этой программы, сообщало «РИА Новости»

Федеральный проект «Информационная инфраструктура» станет частью национальной программы, сообщил РБК представитель «Ростелекома» (эта госкомпания вместе с «МегаФоном» курируют направление «Информационная инфраструктура»). «Все направления «Цифровой экономики» сейчас переписываются под стандарты и требования национальной программы. Кроме того, планируется включить в программу новые отраслевые направления, среди которых «умные» города, госуслуги, здравоохранение, транспорт и другие», — рассказал представитель «Ростелекома». ​По словам операционного директора «МегаФона» Анны Серебряниковой, национальный проект будет включать положения, заложенные в плане мероприятий, в том числе касающиеся развития сетей мобильной связи пятого поколения (5G), построения интернета вещей, внедрения мер по инвестиционному стимулированию операторов связи.

Представитель «Ростелекома» уточнил, что подготовка финансово-экономического обоснования проекта еще продолжается. «Объем финансирования по сравнению с утвержденной редакцией программы претерпит изменения в силу того, что ранее детальный план мероприятий был утвержден до 2020 года, а действие федерального проекта планируется до 2024 года», — пояснил он.

Представитель юридической компании Bryan Cave Leighton Paisner в России Ксения Соболева отметила​, что преобразование направления «Информационная инфраструктура» в федеральный проект однозначно повлияет на его финансирование, будет выделен отдельный бюджет. Кроме того, «повысится статус проекта», а также уровень ответственности исполнителей, считает она.

Больше сетей

Насколько на бюджет направления повлияют планы подключения Чукотки к проводному интернету, эксперты оценить затруднились. Другой масштабный проект в этом регионе — прокладка ВОЛС по дну Охотского моря для подключения Сахалина, Магаданской области и Камчатки — несколько лет назад обошелся «Ростелекому» в 5 млрд руб.

На Чукотке до сих пор доступен только спутниковый интернет. Численность населения полуострова, по данным Росстата, в этом году составляет 49,4 тыс. человек. По мнению гендиректора информационно-аналитического агентства TelecomDaily Дениса Кускова, строительство ВОЛС на Чукотку надо рассматривать как стратегический проект — в долгосрочной перспективе это решение обойдется дешевле для государства, так как спутники приходится заменять при появлении новых стандартов связи. «При смене 3G на 4G значительно вырос трафик, спутнику становится все сложнее справляться с увеличивающимися объемами информации», — пояснил он. По мнению Кускова, отчасти решение провести высокоскоростной интернет на полуострове может быть продиктовано и тем, что регион важен с точки зрения обеспечения безопасности страны.

В федеральный проект также предлагается включить пункты «Разработка и утверждение «дорожной карты» внедрения цифровых технологий в работу коммунального хозяйства Минобороны» и «Реализация «дорожной карты» по повышению эффективности имущественного комплекса Минобороны». За обе «карты» будут отвечать Минобороны, Минкомсвязь и «организация, отобранная по конкурсу или определенная как единственный исполнитель». Представитель «Ростелекома» отметил, что применение цифровых технологий для повышения эффективности управления и эксплуатации имущества Минобороны «еще будет разносторонне прорабатываться».

Представитель Минобороны не ответил на вопросы РБК.

При этом обеспечение интернетом всех военных комиссариатов, а также фельдшерско-акушерских пунктов будет осуществляться единственным исполнителем на основании госконтракта, отмечается в материалах. Ранее государство выбрало «Ростелеком» единственным исполнителем по проекту устранения цифрового неравенства (подключения к интернету населенных пунктов с 250–500 жителями), подключения к интернету медицинских учреждений и оказания услуг фиксированной связи для госорганов. По словам представителя «Ростелекома», заказчиком по новым проектам подключения Чукотки и новых объектов на территории страны будет государство, оно и будет определять источники финансирования, технические требования, условия выбора исполнителей.

​Представитель Минкомсвязи не ответил на вопросы РБК.

При одобрении предварительного варианта федерального проекта рабочая группа рекомендовала предусмотреть возможность проведения торгов для оказания услуг связи и применения сервисных моделей при подключении к интернету органов власти, местного самоуправления и образовательных учреждений. По словам источника РБК, близкого к рабочей группе, представители бизнеса хотят оказывать конкурентные услуги связи по результатам торгов, тогда как «Ростелеком» рассчитывает строить инфраструктуру по распоряжению о назначении единственного поставщика.

Меньше данных

К 2024 году мощность российских коммерческих ЦОДов должна составить 80 тыс. стоек (стандартные шкафы для размещения оборудования). Такой же показатель указан в плане мероприятий, но в новом документе целевой показатель по доле России на рынке хранения и обработки данных снижен с 10 до 5%. Участники рынка назвали снижение планки логичным, но указывают на необходимость также снизить цель по количеству стоек. По итогам прошлого года у коммерческих дата-центров в России было 38 тыс. стоек. По словам директора по стратегическому маркетингу IXcellerate Дины Нуркаевой, ​чтобы увеличить это количество примерно вдвое, операторам ЦОДов нужно произвести серьезные инвестиции, «окупаемость которых стоит под вопросом». «Не совсем понятно, откуда можно было бы взять такую клиентскую базу», — отметила она.

Еще один участник рынка говорит, что расчет государства на то, что места в российских ЦОДах будут использовать зарубежные заказчики, вряд ли оправдается. «Даже при низких ценах клиенты из Европы или США вряд ли массово станут хранить свои данные в дата-центре в Сибири», — указал собеседник РБК.

По оценкам аналитиков «ТМТ Консалтинга», российский рынок ЦОДов в 2017 году составил 23,6 млрд руб., что на 10,6% больше, чем в 2016 году. В текущем году этот рынок должен вырасти на 9% по числу стойко-мест и на 13% по доходам. По мнению партнера iKS-Consulting Татьяны Толмачевой, показатель в 80 тыс. стоек может быть достигнут, но в более долгосрочной перспективе.

Руководитель департамента развития отраслевой экспертизы группы компаний Softline Светлана Савельева отметила, что во всем мире идет тенденция к снижению количества дата-центров и занимаемой ими площади, консолидации вычислительных ресурсов и использованию облачных сервисов глобальных провайдеров (Amazon, Google, Microsoft).