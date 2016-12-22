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Медведев назвал приоритеты экономической политики на шесть лет
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Медведев назвал приоритеты экономической политики на шесть лет
Экономика, 17:23
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Медведев назвал приоритеты экономической политики на шесть лет
Рост инвестиций, вовлечение частного бизнеса в госпроекты и сохранение моратория на изменение налоговой нагрузки станут одними из главных направлений экономической политики правительства до 2024 года, заявил премьер-министр
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

Правительство дорабатывает основные направления деятельности до 2024 года, которые содержат «все тактические и стратегические шаги» для исполнения майского указа президента, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе Московского финансового форума, передает корреспондент РБК.

Суть документа шире, чем только исполнение майского указа, заметил он. Это стабильное развитие экономики с низкой инфляцией и растущими доходами граждан, подчеркнул премьер. Медведев назвал цели экономической политики на ближайшие шесть лет.

«Первое — мы, конечно, намерены добиваться увеличения притока инвестиций», — заявил Медведев. Правительство утвердило план действий по ускорению темпов роста инвестиций, напомнил он. «Наша цель — выйти на уровень 25% ВВП в год при нынешнем 21%», — подчеркнул Медведев. Для этого кабмин продолжит предпринимать меры по улучшению инвестиционного климата, снижению издержек для бизнеса и декриминализации правонарушений со стороны предпринимателей, сказал глава правительства.

«Мы работаем над созданием дополнительных условий для возвращения капиталов из-за границы. Появляются специальные административные районы — остров Русский в Приморье и Октябрьский в Калининградской области, где будет возможность перевести бизнес из-за рубежа в нашу юрисдикцию с сохранением статуса, корпоративной структуры и целого ряда преимуществ», — указал Медведев. По его словам, необходимо стимулировать формирование пула длинных денег в экономике, запускать проекты на базе синдицированного кредитования.

«Второе, о чем хотел бы сказать, — будем активнее вовлекать частных инвесторов в различные проекты, в том числе инфраструктурные проекты», — заявил глава правительства, напомнив о создании инфраструктурного госфонда, который будет формироваться за счет бюджетных источников. Правительство планирует расширить инструменты государственно-частного партнерства и упростить работу концессий. Какие конкретно проекты будут запущены, еще рано говорить, отметил Медведев. «Один из основных критериев — привлекательность проектов для частного капитала», — добавил он. В конце августа Минэкономразвития внесло в правительство шестилетний план строительства инфраструктуры, который обойдется в 7 трлн руб. (3 трлн руб. выделит федеральный бюджет).

Правительство будет добиваться дальнейшего снижения стоимости кредитов, указал премьер. «Необходимо перейти от нейтрального к стимулирующему регулированию сферы кредитования. Даже несмотря на все успехи сдерживания инфляции, которые мы имеем, ставки все равно остаются довольно высокими, и в этом смысле мы все рассчитываем на активную позицию Банка России в этом вопросе», — сообщил Медведев.

Третий приоритет экономической политики, по его словам, — стабильные и предсказуемые налоговые условия. Базовая ставка НДС будет повышена до 20% с сохранением льгот по социально-значимым товарам, напомнил премьер. «В ближайшие шесть лет мы завершим налоговый маневр в нефтяной отрасли», — подчеркнул он. Кроме того, правительство создаст единые правила введения, изменения и взимания неналоговых платежей. «Итоговый документ ждем уже в начале следующего года. В ближайшее время будет подготовлен законопроект о включении части таких платежей в Налоговый кодекс», — сообщил глава правительства.

Фискальная нагрузка в России соответствует уровню стран ОЭСР, сказал он. «Хочу особо подчеркнуть, что этот уровень сохранится в ближайшие шесть лет», — заверил Медведев.

Майский указ, который президент Владимир Путин подписал после своей инаугурации, обойдется в 8 трлн руб. дополнительных бюджетных средств. В документе прописаны 12 приоритетных проектов, которые правительство должно разработать или скорректировать до 1 октября. Это демография, здравоохранение, образование, жилье, экология, безопасные и качественные дороги, производительность труда, наука, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство, а также экспорт.

Автор: Юлия Старостина.
Теги: Дмитрий Медведев
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