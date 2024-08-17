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Технологии и медиа ,  
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X объявила о закрытии офиса в Бразилии из-за угроз судьи

Соцсеть Маска X объявила о закрытии офиса в Бразилии из-за угроз судьи
Команда соцсети возложила ответственность за это на судью Верховного суда, который в апреле начал расследование в отношении Илона Маска после его решения разблокировать аккаунты, на блокировке которых настаивал суд
Сан-Паулу,&nbsp;Бразилия
Сан-Паулу, Бразилия (Фото: Aloisio Mauricio / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Социальная сеть X, принадлежащая миллиардеру Илону Маску (богатейший человек мира по версии Forbes с состоянием $244,8 млрд), объявила, что прекращает работу в Бразилии. Об этом говорится в заявлении команды X. Соцсеть будет доступна для пользователей в этой стране.

В X заявили, что это решение было вынужденным и что в компании «глубоко опечалены». Ответственность команда возложила на судью Верховного суда Алешандре Мораеса, который «по секретному постановлению» пригрозил арестом законному представителю соцсети в Бразилии, если она «не выполнит его цензурные приказы».

«Несмотря на то что наши многочисленные апелляции в Верховном суде не были рассмотрены, бразильская общественность не была проинформирована об этих постановлениях, а наши бразильские сотрудники не несут ответственности и не контролируют блокировку контента на нашей платформе, Мораес предпочел угрожать нашим сотрудникам в Бразилии вместо того чтобы уважать закон или надлежащую правовую процедуру», — подчеркнули в X.

Там добавили, что действия судьи «несовместимы с демократическим правительством» и что у бразильцев «есть выбор: демократия или Алешандре Мораес».

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Политика
Илон Маск

Суд Бразилии обязал X заблокировать некоторые аккаунты в социальной сети за «фейки». Соцсеть сначала выполнила требования, но потом Маск объявил, что аккаунты будут разблокированы, несмотря на то что соцсеть «может потерять все свои доходы в Бразилии и будет вынуждена закрыть там свой офис». Мораес начал расследование в отношении миллиардера из-за воспрепятствования деятельности суда и пригрозил взыскивать с него штраф в размере $20 тыс. ежедневно, пока аккаунты не будут заблокированы.

Бизнесмен обвинил судью в «агрессивной цензуре». «Этот судья нагло и неоднократно предавал Конституцию и народ Бразилии. Он должен уйти в отставку или быть подвергнут импичменту», — писал он в X.

Судья Мораес известен, в частности, тем, что возглавлял расследование против экс-президента страны Жаира Болсонару, которого обвиняли в причастности к попытке переворота. Болсонару отверг обвинения. В итоге ему запретили избираться в президенты до 2030 года.

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Елена Чернышова
соцсеть Х Илон Маск Бразилия
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Маск Илон

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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