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Генпрокуратура Бразилии призвала к срочным мерам после «угроз» от Маска

Генпрокуратура Бразилии призвала к срочным мерам после «угроз» от Илона Маска
Илон Маск обвинил судью Верховного суда Бразилии в «бесстыдном предательстве» страны и Конституции, а затем предложил ему уйти в отставку. Власти сочли слова миллиардера угрозой
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters)

Бразилия не может позволить зарубежным миллиардерам, которые контролируют социальные сети и оспаривают верховенство закона, не подчиняться постановлениям суда и угрожать властям, заявил бразильский генпрокурор Хорхе Мессиас, передает Financial Times.

«Необходимо срочно регулировать социальные сети», — добавил он.

Его заявление прозвучало вскоре после того, как в X (бывший Twitter) объявили о вынужденной блокировке некоторых популярных бразильских аккаунтов в связи с решениями суда. «Мы не знаем причин, по которым были изданы эти приказы о блокировке, [и] нам запрещено сообщать, какой суд или судья издал этот приказ или на каких основаниях», — пояснили в X. FT предположила, что аккаунты могли быть связаны с крайне правыми движениями.

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Владелец X Илон Маск пообещал «опубликовать все требования и то, как эти запросы нарушают бразильское законодательство». Миллиардер предположил, что за решением о блокировке стоит судья бразильского Верховного суда Александр Де Мораес, который активно выступал за борьбу с антидемократическим контентом в интернете, особенно после беспорядок 8 января 2023 года, когда тысячи крайне правых демонстрантов штурмовали правительственные здания в Бразилиа. Маск призвал судью «уйти в отставку или подвергнуться импичменту», добавив, что тот «бесстыдно и многократно предал Конституцию и народ Бразилии».

Заявления Маска схожи с позицией бразильских ультраправых, которые давно обвиняют судью Де Мораеса в частности и Верховный суд страны в целом в цензуре и установлении «судебной диктатуры», отмечает FT.

Маск регулярно подвергался критике за удовлетворение цензурных требований со стороны правительств, несмотря на его заявления о поддержке свободы слова. В последнее время X стал публично публиковать информацию о полученных запросов на блокировку. В прошлом месяце соцсеть в суде оспорила требование властей Турции удалить почти 50 публикаций с критикой правительства.

Маск занимает четвертую строчку в рейтинге Bloomberg самых богатых бизнесменов планеты с состоянием $181 млрд. С начала года он опустился с первой строчки и потерял около $48 млрд, эта сумма стала рекордной потерей среди других предпринимателей списка. Первое место у Бернара Арно с $223 млрд.

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Маск Илон фото

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Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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