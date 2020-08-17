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Мосгорсуд отменил взыскание с главного редактора «Эксперта» 751 млн руб.

ВЭБ.РФ пока не удалось взыскать с главного редактора журнала «Эксперт» Татьяны Гуровой 751 млн руб. Апелляционная инстанция отменила решение Мещанского районного суда в пользу госкорпорации
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Московский городской суд 14 августа отменил решение Мещанского районного суда о взыскании в пользу ВЭБ.РФ более 751 млн руб. с Татьяны Гуровой, одного из акционеров ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт» и главного редактора журнала «Эксперт», следует из материалов на сайте суда.

Гурова 23 июля подала апелляционную жалобу на решение Мещанского райсуда. Апелляционная инстанция постановила отменить вынесенное решение и отказать ВЭБ.РФ в удовлетворении исковых требований, сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.

Представитель ВЭБ.РФ отказался от комментариев, Татьяна Гурова не ответила на вопросы РБК.

ВЭБ.РФ подал иск к Гуровой, поскольку она выступала поручителем по кредиту, выданному госкорпорацией ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт»: в 2013 году компания получила от ВЭБ.РФ 100 млн руб. под 9% годовых, в 2016-м кредитная линия была увеличена до 550 млн руб.

ВЭБ отсудил у главного редактора журнала «Эксперт» 751 млн руб.
Технологии и медиа
Фото: Татьяна Гурова / Facebook

Операционная компания медиахолдинга — АО «Группа «Эксперт» — в настоящий момент проходит процедуру банкротства, в рамках которого Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с «Группы «Эксперт» 771,1 млн руб. в пользу ВЭБ.РФ с учетом неустойки за просроченный кредит и проценты по нему.

До полного исполнения обязательств по этому же кредиту, выданному в 2013 году, ВЭБ.РФ были заложены 50% ООО «Аналитический центр «Эксперт» — доля принадлежала мужу Гуровой Валерию Фадееву, экс-гендиректору и бывшему совладельцу медиахолдинга, сейчас занимающему должность председателя Совета по правам человека при президенте. В июле суд взыскал долю Фадеева в этой компании в пользу кредитора.

ВЭБ.РФ подал иск о признании ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт» банкротом в марте. Это юрлицо выступает учредителем журналов «Эксперт» и «Русский репортер». Последний в апреле объявил о прекращении работы по «экономическим причинам», журнал «Эксперт», судя по информации на сайте издания, продолжает выходить в печатной и электронной версии.

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Теги: медиахолдинги, медиа, банкротство, ВЭБ, Валерий Фадеев
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