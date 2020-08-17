Мосгорсуд отменил взыскание с главного редактора «Эксперта» 751 млн руб.

ВЭБ.РФ пока не удалось взыскать с главного редактора журнала «Эксперт» Татьяны Гуровой 751 млн руб. Апелляционная инстанция отменила решение Мещанского районного суда в пользу госкорпорации

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Московский городской суд 14 августа отменил решение Мещанского районного суда о взыскании в пользу ВЭБ.РФ более 751 млн руб. с Татьяны Гуровой, одного из акционеров ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт» и главного редактора журнала «Эксперт», следует из материалов на сайте суда.

Гурова 23 июля подала апелляционную жалобу на решение Мещанского райсуда. Апелляционная инстанция постановила отменить вынесенное решение и отказать ВЭБ.РФ в удовлетворении исковых требований, сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.

Представитель ВЭБ.РФ отказался от комментариев, Татьяна Гурова не ответила на вопросы РБК.

ВЭБ.РФ подал иск к Гуровой, поскольку она выступала поручителем по кредиту, выданному госкорпорацией ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт»: в 2013 году компания получила от ВЭБ.РФ 100 млн руб. под 9% годовых, в 2016-м кредитная линия была увеличена до 550 млн руб.