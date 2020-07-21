Суд взыскал долю главы СПЧ в аналитическом центре в пользу ВЭБ.РФ

Председатель СПЧ и бывший главред журнала «Эксперт» Валерий Фадеев проиграл иск госкорпорации ВЭБ.РФ. ВЭБ требовал изъять у него половину аналитического центра «Эксперт», которая находилась в залоге по просроченному кредиту

Валерий Фадеев (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск госкорпорации ВЭБ.РФ к председателю Совета по правам человека Валерию Фадееву о взыскании доли в ООО «Аналитический центр «Эксперт». Сведения об этом содержатся в картотеке дела на сайте суда.

Фадееву, по данным ЕГРЮЛ (*pdf), принадлежит 50% ООО «Аналитический центр «Эксперт», он является учредителем этой структуры. По состоянию на 2016 год эта доля находилась в залоге у ВЭБ.РФ.

Представитель ВЭБ.РФ подтвердил РБК, что иск госкорпорации к Валерию Фадееву удовлетворен. «Господин Фадеев не является поручителем по долгу медиахолдинга «Эксперт», только залогодателем по доле в ООО «Аналитический центр «Эксперт» — и отвечает только этим имуществом», — указал представитель ВЭБ.РФ. У ВЭБ.РФ отсутствуют правовые основания для иных исков к Фадееву, констатировал он.

Иск к Фадееву госкорпорация подала в конце февраля 2020 года, 2 марта он был принят к производству. Во время карантинных ограничений, введенных из-за коронавируса, заседание по делу неоднократно откладывалось. В материалах дела указано, что ВЭБ.РФ намеревался взыскать долю Фадеева в уставном капитале компании.

Дело о взыскании доли структуры, связанной с медиахолдингом «Эксперт», связано с кредитом, который «Эксперт» взял у ВЭБа еще в 2013 году. Тогда из-за долгов перед сотрудниками, типографией и задолженности по налогам медиахолдинг взял в кредит на 100 млн руб. В 2016 году госкорпорация увеличила «Эксперту» кредитную линию до 550 млн руб. Поручителем по этому кредиту выступала супруга Валерия Фадеева, акционер медиахолдинга и главный редактор журнала «Эксперт» Татьяна Гурова.