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Суд взыскал долю главы СПЧ в аналитическом центре в пользу ВЭБ.РФ

Председатель СПЧ и бывший главред журнала «Эксперт» Валерий Фадеев проиграл иск госкорпорации ВЭБ.РФ. ВЭБ требовал изъять у него половину аналитического центра «Эксперт», которая находилась в залоге по просроченному кредиту
Валерий Фадеев
Валерий Фадеев (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск госкорпорации ВЭБ.РФ к председателю Совета по правам человека Валерию Фадееву о взыскании доли в ООО «Аналитический центр «Эксперт». Сведения об этом содержатся в картотеке дела на сайте суда.

Фадееву, по данным ЕГРЮЛ (*pdf), принадлежит 50% ООО «Аналитический центр «Эксперт», он является учредителем этой структуры. По состоянию на 2016 год эта доля находилась в залоге у ВЭБ.РФ.

Представитель ВЭБ.РФ подтвердил РБК, что иск госкорпорации к Валерию Фадееву удовлетворен. «Господин Фадеев не является поручителем по долгу медиахолдинга «Эксперт», только залогодателем по доле в ООО «Аналитический центр «Эксперт» — и отвечает только этим имуществом», — указал представитель ВЭБ.РФ. У ВЭБ.РФ отсутствуют правовые основания для иных исков к Фадееву, констатировал он.

Иск к Фадееву госкорпорация подала в конце февраля 2020 года, 2 марта он был принят к производству. Во время карантинных ограничений, введенных из-за коронавируса, заседание по делу неоднократно откладывалось. В материалах дела указано, что ВЭБ.РФ намеревался взыскать долю Фадеева в уставном капитале компании.

Дело о взыскании доли структуры, связанной с медиахолдингом «Эксперт», связано с кредитом, который «Эксперт» взял у ВЭБа еще в 2013 году. Тогда из-за долгов перед сотрудниками, типографией и задолженности по налогам медиахолдинг взял в кредит на 100 млн руб. В 2016 году госкорпорация увеличила «Эксперту» кредитную линию до 550 млн руб. Поручителем по этому кредиту выступала супруга Валерия Фадеева, акционер медиахолдинга и главный редактор журнала «Эксперт» Татьяна Гурова.

В феврале 2020 года Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с проходящего процедуру банкротства АО «Группа «Эксперт» (операционная компания медиахолдинга) 771,1 млн руб. в пользу ВЭБ.РФ с учетом неустойки за просроченный кредит и проценты по нему. 23 июня 751 млн из них суд взыскал с Татьяны Гуровой как поручителя. По данным на 2017 год, Гуровой принадлежало 12,9% головного ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт».

ВЭБ отсудил у главного редактора журнала «Эксперт» 751 млн руб.
Технологии и медиа
Фото: Татьяна Гурова / Facebook

Как банкротится медиахолдинг «Эксперт»

ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт» выступает учредителем журналов «Эксперт» и «Русский репортер». В марте 2020 года ВЭБ.РФ подал в арбитражный суд иск о признании ЗАО банкротом. Операционная компания холдинга АО «Группа «Эксперт» уже с июля 2019 года проходит процедуру наблюдения в рамках банкротства по заявлению Транскапиталбанка.

В апреле 2020 года журнал «Русский репортер» объявил о прекращении работы по «экономическим причинам». «В начале марта мы узнали о внезапной потере крупного источника финансирования, а дальнейшие события в экономике, видимо, лишили учредителей возможности маневра», — говорилось в заявлении коллектива журнала.

Журнал «Эксперт», судя информации на сайте издания, продолжает выходить в печатной версии.

Валерий Фадеев до 2017 года был генеральным директором ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт» и главным редактором журнала. В 2017 году он сложил с себя эти полномочия и стал секретарем Общественной палаты. В октябре 2019 года он по указу президента возглавил Совет по правам человека.

Авторы: Георгий Тадтаев, Елизавета Ефимович
Теги: эксперт, ВЭБ, Валерий Фадеев
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ВЭБ отсудил у главного редактора журнала «Эксперт» 751 млн руб.
Технологии и медиа
ВЭБ.РФ подал в суд заявление о банкротстве медиахолдинга «Эксперт»
Технологии и медиа
ВЭБ.РФ подал в суд на председателя Совета по правам человека
Технологии и медиа
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