Букмекеры стали массово избавляться от иностранных собственников

Сразу несколько букмекеров, в том числе «1хСтавка», «Лига ставок» и «Леон», изменили структуру собственности. Ранее депутаты предложили запретить любым лицам из недружественных стран быть владельцами таких контор

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Сразу в нескольких букмекерских конторах — юридических лицах букмекеров «1хСтавка», «Лига ставок», «Зенит» и «Леон» — в течение нескольких дней изменились учредители. Это произошло после того, как депутаты-единороссы предложили запретить физическим и юридическим лицам из недружественных стран выступать бенефициарными владельцами компаний — организаторов азартных игр.

Соответствующая поправка появилась 2 июня в обновленной версии законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ (в части подключения операторов лотерей и организаторов азартных игр к информационной системе единого регулятора азартных игр)». Актуальность инициативы ее авторы объясняли «усиливающимся санкционным давлением в отношении России».

«Недружественными» странами, согласно распоряжению правительства от 5 марта 2022 года, признаны государства, вводившие против России санкции, — это страны ЕС, а также еще 21 государство, включая США, Великобританию, Канаду и Японию. Совет Госдумы 14 июня предложил перенести рассмотрение законопроекта «на более поздний срок».

Как у букмекеров поменялась структура собственности

В день заседания Совета Думы сменились учредители ООО «Букмекер Паб», юрлица букмекера «1хСтавка», следует из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Теперь оно принадлежит зарегистрированному в Саратове АО «Конструктор», чьи акционеры не раскрываются. Ранее 87,9% «Букмекер Паб» были у кипрского офшора, оставшиеся 12,1% — у Дмитрия Казорина, который, как ранее сообщал РБК, в 2016 году получил гражданство Кипра.

«1хСтавка» была создана в 2010 году как легальный клон онлайн-букмекера 1xBet: первая контора работает только на российскую аудиторию по соответствующей лицензии ФНС, вторая принимает ставки в том числе у иностранцев по лицензии Комиссии по азартным играм Кюрасао. Несмотря на то что Кюрасао считается одной из старейших и наиболее популярных юрисдикций по лицензированию игорного бизнеса, деятельность 1xBet в России, как и в ряде других стран, была нелегальна.

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1xBet знаком постоянным пользователям пиратских интернет-сайтов: по оценке Group-IB, в 2015–2020 годах букмекер ежемесячно инвестировал 300–500 тыс. руб. в перевод на русский язык пиратского контента, на эти деньги было озвучено около 900 фильмов и сериалов.

Бренд 1xBet знаком и футбольным болельщикам: букмекер выступал спонсором, в частности, «Барселоны», «Челси» и «Ливерпуля» (последние два клуба разорвали глобальные контракты с 1xBet, после того как выяснилось, что у букмекера нет лицензии на работу в Великобритании).

Официально своих владельцев 1xBet не раскрывал. Однако в 2020 году на сайте следственного управления СКР по Брянской области была опубликована информация о том, что за этим букмекером могут стоять Дмитрий Казорин, еще один бывший совладелец «Букмекер Паб» Роман Семиохин, а также Сергей Каршков. По оценке Следственного комитета, на незаконной организации азартных игр они могли заработать 63 млрд руб. У Семиохина и Каршкова также имеется кипрское гражданство, все трое скрывались за границей и были объявлены в международный розыск.

Изменилась и структура собственников ООО «ПМБК» — юрлица «Лиги ставок». По данным ЕГРЮЛ, британская XMLV Ltd, бенефициаром которой является гражданин Украины Виктор Ермоленко, больше не числится среди соучредителей. Раньше ей принадлежали 5% общества. Зато 8 июня на такую же величину, до 12,65%, увеличилась доля другого совладельца — Юрия Красовского. За принадлежащей Красовскому британской KHML Holding Ltd все еще остается 15% общества. Сейчас это единственный иностранный совладелец «Лиги Ставок» — 26 мая на фоне спецоперации на Украине от своей доли в размере 23% избавился швейцарский бизнесмен Карстен Керль. В пресс-службе «Лиги ставок» подтвердили РБК выход одной из британских компаний из числа совладельцев, объяснив это «стремлением не зависеть от иностранного капитала».

ООО «Инвест Гарант», управляющее букмекерской конторой «Зенит», с 10 июня на 100% принадлежит российскому ООО «Компания Инвест», созданному в 2016 году. Его совладельцами с 1 июня 2022 года на паритетных началах выступают Алексей Дымов, который до 15 апреля занимал должность гендиректора нынешнего юрлица «Фонбета», и Григорий Мелихов. Ранее компания принадлежала кипрскому офшору (99,99%).

10 июня сменился и собственник юрлица букмекерской конторы «Леон»: 100%, ранее принадлежавшие кипрской Longinvest Ltd, перешли ООО «Контора», свидетельствуют данные реестра. Его основным владельцем выступает ООО «Матчбет» — юрлицо ушедшего с российского рынка еще в 2020 году букмекера «ВулканБет», ориентированного на киберспорт. Меньше 0,1% «Конторы» сейчас принадлежит Ирине Мягковой — гендиректору как самого «Матчбета», так и ООО «Бет.ру», юрлица также ушедшей из России конторы GGBet.

«Фонбет» перестроился раньше всех Один из крупнейших российских букмекеров — «Фонбет» — перешел к российскому собственнику еще до законодательных инициатив. До апреля 2022 года юрлицом «Фонбета» выступало ООО «Ф.О.Н.», которое ранее на 83,3% принадлежало кипрской Birusa Ltd, а с 6 июня принадлежит ей на 91,3%. Однако в апреле собственником «Фонбета» стало ООО «Пин-Ап.Ру», позже переименованное в «Фонкор». Непродолжительное время учредителем «Пин-Ап.Ру» в ЕГРЮЛ значился бизнесмен Александр Удодов (ранее был женат на сестре премьер-министра Михаила Мишустина). Текущим собственником ООО «Фонкор» выступает АО «Клир Центр», единственным акционером которого на 15 апреля 2022 года значился гендиректор Максим Кузнецов.

РБК направил запросы представителям букмекерских контор «1хСтавка», «Зенит» и «Леон».

Единственной конторой, не только не сократившей, но и нарастившей иностранное участие, является Bettery, которой управляет ООО «Атлантик-М». 6 июня кипрская Malfinio Limited увеличила долю в ней до 91,33%. Кроме того, единственным владельцем букмекера «Марафон» остается компания из «дружественного» Гонконга.