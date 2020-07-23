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Group-IB назвала бенефициаров пиратских онлайн-кинотеатров

Компания Group-IB оценила, за счет каких ресурсов развиваются пиратские онлайн-кинотеатры. Основной рекламодатель — нелегальные казино и букмекеры, инфраструктуру обеспечивают легальные компании. Не мешают серому рынку даже банки
Фото: Nicolas Armer / DPA / ТАСС
Фото: Nicolas Armer / DPA / ТАСС

Крупнейшие интернет-казино и серые букмекерские конторы спонсируют деятельность пиратских онлайн-кинотеатров «на всех этапах производства и монетизации контента», от создания CamRip (так называемых экранок, записи видео в кинотеатре) версий фильмов и сериалов до их перевода и продвижения. Об этом говорится в поступившем в РБК исследовании компании Group-IB, которая специализируется в сфере информбезопасности.

По оценке Group-IB, если в 2018 году объем рынка интернет-пиратства в России составил $87 млн, то в 2019-м он сократился до $63,5 млн благодаря закрытию крупнейших нелегальных сервисов. Но в текущем году ситуация с пиратством возвращается к прежним показателям, предупреждает компания.

Кого Group-IB уличила в поддержке пиратских онлайн-кинотеатров — в материале РБК.

Старые и новые рекламодатели

«После публикации ворованного контента пиратские сайты выступают для онлайн-казино и букмекерских контор главной рекламной площадкой, размещая баннеры, промокоды, ссылки для привлечения новых игроков», — сообщается в исследовании. Лидерами на рынке незаконных казино, которые также инвестируют в контент, аналитики назвали партнерские сервисы для привлечения аудитории Welcome Partners и Lucky Partners. РБК направил запрос в эти компании.

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Глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин заявил РБК, что участники рынка давно заметили синергию пиратов и организаторов незаконных азартных игр. По его словам, это вполне логично, ведь онлайн-казино в России запрещены, а реклама букмекерских контор «жестко ограничена». Из-за этого организаторы азартных игр «остро нуждались в медиа, которые согласились бы размещать их рекламу, а поскольку ни один легальный ресурс на это не шел, им пришлось создать новое собственное медиа», констатирует Бырдин. По его словам, нелегальные казино и букмекеры нашли в аудитории пиратских ресурсов «практически неисчерпаемый источник вовлечения новых игроков».

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Помимо фильмов и сериалов пираты ищут и новые источники дохода. Одними из таких источников стали спортивные трансляции. По данным Group-IB, основными рекламодателями, которые размещают свои ролики в пиратских трансляциях, стали серые букмекеры, в том числе 1xBet, Melbet, Parimatch, Linebet, Orca88, Bwin и др. Представитель Group-IB уточнил РБК, что серыми они называют казино и букмекерские конторы, которые были замечены в спонсировании пиратского контента.

По оценке Group-IB, за последние пять лет букмекерская контора 1xBet в русскоязычном сегменте интернета ежемесячно инвестировала около 300–500 тыс. руб. в съемку и перевод контента для 17 российских студий озвучивания. С 2015 года компания проспонсировала озвучку около 900 фильмов и сериалов.

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Фото: Victor J. Blue / Bloomberg

Пиратский ресурс получает от букмекера в среднем 20–40% от суммы проигрыша привлеченного через него игрока, оценили в Group-IB. Например, Melbet платит в среднем 1,5 млн руб. в месяц ресурсу, который привлекает для него 70–80 человек. При этом букмекеры и казино зачастую пытаются занизить число привлеченных игроков и суммы их выигрышей, чтобы уменьшить комиссию.

Представитель Parimatch объяснил РБК, что компания не может регулировать работу сайтов с фильмами и трансляциями, но она всегда следит за всеми рекламными объявлениями. «Как только мы видим незаконное размещение, всегда предупреждаем партнеров о неправомерности подобного сотрудничества, требуя снять нашу рекламу. Мы следим за всеми интеграциями бренда и реагируем на подобные нарушения. За грубые нарушения сразу же исключаем из партнерской программы», — заявил он.

РБК направил запрос в 1xBet, Melbet и Linebet, связаться с остальными перечисленными сервисами не удалось.

Банки не препятствуют транзакциям

Банки присваивают своим клиентам код категории продавца в зависимости от их вида деятельности, и по международным стандартам онлайн-казино и букмекеры должны получать специальный код MCC 7995. «Именно через блокирование данного кода в свое время в США были прекращены транзакции на онлайн-казино», — отмечается в исследовании. Однако все популярные онлайн-казино используют исключительно российские банки для приема платежей, ни один из банков не кодирует данный тип деятельности как MCC 7995, указывает Group-IB, несмотря на то что «существуют технологические решения, позволяющие в автоматическом режиме проверять подключаемые к процессингу сайты на предмет размещения нарушающего закон контента (в том числе касающегося онлайн-казино)».

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Group-IB направила копии своего отчета в Генпрокуратуру, российские и международные правоохранительные органы, а также в головные организации Visa и Mastercard.

РБК направил запрос в топ-10 российских банков. Банки присваивают компаниям коды в соответствии с данными, которые подает сама организация.

Исполнительный директор Первой саморегулируемой организации букмекеров Олег Давыдов отметил, что на законодательном уровне уже принят ряд мер для борьбы с букмекерами и казино — например, банки могут блокировать транзакции по коду MCC 7995, а также если получатель находится в специальном черном списке компаний, ведущих незаконную игорную деятельность. Первым в этот список попала компания Victory777 N.V., которая является организатором онлайн-казино Azino777.

Однако источник РБК в одной из платежных организаций подтвердил, что ряд российских банков-эквайеров, «в том числе крупнейших и с государственным участием», обслуживает нелегальные интернет-казино и букмекерские конторы. По его словам, такая деятельность осуществляется через цепочку платежных посредников как в российской юрисдикции, так и за рубежом. «Пресечение подобной практики возможно только при активном содействии со стороны международных платежных систем, которые обязаны реагировать на выявленные случаи мискодинга (подмены кода. — РБК) и направлять соответствующие предписания и штрафы банкам-эквайерам», — отметил он.

Использование легальной инфраструктуры

В исследовании Group-IB говорится, что ключевая роль в структуре онлайн-пиратства принадлежит видеобалансерам — сервисам, которые агрегируют пиратский контент и оптимизируют его доставку до потребителя. Видеобалансеры обеспечивают контентом до 80% пиратских онлайн-кинотеатров в России и на постсоветском пространстве. При этом для работы видеобалансеры систематически используют мощности, принадлежащие российским инфраструктурным компаниям. В частности, одним из ведущих поставщиков хостинговых услуг для пиратов Group-IB назвала ООО «МногоБайт»: по оценкам исследователей, в конце 2019 года инфраструктурой их проекта ZeroCDN пользовались от 38 до 60% пиратских сайтов.

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Фото: Adam Berry / Getty Images

Также аналитики Group-IB считают, что компания ООО «ДДОС-ГВАРД» (оказывает услуги по обеспечению защиты от DDoS-атак, а также оказывает хостинговые услуги под брендом DDoS-Guard) «предоставляет мошенническим сайтам свои вычислительные мощности, которые используются для обеспечения функционирования указанных сайтов», а также «скрывает действительного провайдера хостинга и затрудняет идентификацию владельцев сайтов».

Представитель «МногоБайт» Анатолий Воронин настаивает, что у их компании несущественная доля трафика на рынке CDN (content delievery network — сети доставки контента. — РБК), «и если Group-IB приписывает ZeroCDN такие проценты, то можно смело утверждать, что либо пиратства в России нет вовсе, либо их оценки крайне далеки от реальности». Он отметил, что компания регулярно получает жалобы от российских и международных правообладателей, а также МВД, Роскомнадзора и других ведомств. «В каждом случае принимаем все меры по блокировке нежелательного, вредоносного либо защищенного авторским правом контента по таким обращениям», — говорит Воронин.

Гендиректор DDoS-Guard Евгений Марченко заявил, что его компания «не обладает полномочиями на принятие решения о противоправности контента», размещенного на ресурсах, находящихся под их защитой. Он добавил, что регулярно получает запросы и требования о прекращении предоставления услуг их клиентам, но если они поступают не от правоохранительных органов, компания не разглашает информацию о клиентах. «Давайте предоставим компетентным органам возможность делать свою работу, а не выполнять ее вместо них, и уж тем более не пиариться на этом», — заключил он.

Авторы: Владислав Скобелев, Анна Балашова, Роман Кирьянов, Алена Прохоренко, Елизавета Ефимович
Теги: пираты, онлайн-кинотеатры, Group-IB, подпольные казино
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