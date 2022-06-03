Резидентам из «недружественных» стран запретят владеть букмекерами

На фоне «усиливающегося санкционного давления» депутаты предложили запретить любым лицам из «недружественных» стран быть бенефициарами организаторов азартных игр. Инициатива может затронуть букмекеров «1хСтавка» и «Лига ставок»

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Новые требования к собственникам компаний-организаторов азартных игр изложены в законопроекте «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ (в части совершенствования порядка перечисления целевых взносов и порядка организации и проведения лотереи)».

Документ был внесен в Госдуму депутатами-единороссами Сергеем Алтуховым, Андреем Альшевских и Адальби Шхагошевым еще 12 мая и уже 24-го мог быть принят в первом чтении. Но рассмотрение было перенесено на 7 июня, а профильный комитет по экономической политике порекомендовал авторам изменить текст законопроекта. В четверг, 2 июня, в законодательной базе появилась его новая версия.

Документ, помимо прочего, предлагает внести правку в закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ». Депутаты предложили запретить иностранным лицам, связанным с государствами, включенными в перечень «недружественных» по отношению к России стран, и лицам, находящимся под их контролем, выступать бенефициарными владельцами организатора азартных лиц. Предлагаемые изменения являются «весьма актуальными в условиях усиливающегося санкционного давления в отношении России», — указано в пояснительной записке.

«Недружественные» в отношении России, согласно распоряжению правительства от 5 марта 2022 года, совершают 27 стран ЕС и еще 21 государство, включая США, Великобританию, Канаду, Японию.

Среди букмекерских контор и тотализаторов, совокупный оборот которых в 2021 году достиг 1,1 трлн руб., по данным Единого регулятора азартных игр, законодательная инициатива затронет лишь небольшое количество компаний, следует из проанализированных РБК данных ЕГРЮЛ.

На сайте Федеральной налоговой службы 2 июня 2022 года была информация о 30 действующих лицензий на организацию и проведение азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах (к системе Единого регулятора азартных игр, по его данным, подключены 24 компании). Иностранные учредители есть только у семи включенных в реестр ФНС юрлиц. Впрочем, ЕГРЮЛ не дает разъяснений, гражданами каких стран являются выступающие учредителями физические лица.

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Если законопроект будет принят, сложности могут возникнуть, например, у букмекерской конторы «1хСтавка». В связанном с ней ООО «Букмекер Паб» 87,9% принадлежит офшору с Кипра. А владелец оставшихся 12,1% общества в ЕГРЮЛ указан Дмитрий Казорин, который, как ранее сообщал РБК, в 2016 году получил гражданство Кипра.

В уставном капитале ООО «ПМБК» — юрлица «Лиги Ставок» — 15% принадлежит британской KHML Holding Ltd (в британском реестре компаний бенефициаром указан Юрий Красовский), еще 5% — у британской XMLV Ltd (бенефициар — гражданин Украины Виктор Ермоленко).

Ранее сама «Лига Ставок» называла своим основным бенефициарным владельцем швейцарского бизнесмена Карстена Керля, которому через швейцарскую Casaco AG принадлежали 23% ООО «ПМБК». В последнем годовом отчете принадлежащей Керлю компании Sportradar указывалось, что на конец 2021 года он еще был совладельцем «Лиги ставок». Однако, по данным ЕГРЮЛ, Casaco AG больше не является совладельцем ООО «ПМБК», зато 26 мая 2022 года доли других учредителей, в частности, Магомедрасула Гаджиева и Ольги Журавской, увеличились.

Законодательная инициатива не заденет «Фонбет». Многие годы юрлицом этого букмекера выступало ООО «Ф.О.Н», которое на 83,3% принадлежит кипрской Birusa Ltd. Но в апреле этого года под маркой «Фонбет» стало работать не ООО «Ф.О.Н», а ООО «Пин-Ап.Ру», которое в мае было переименовано в «Фонкор». Непродолжительное время учредителем «Пин-Ап.Ру» в ЕГРЮЛ значился бизнесмен Александр Удодов (ранее был женат на сестре премьер-министра Михаила Мишустина). Сейчас собственником ООО «Финкор» выступает АО «Клир Центр», единственным акционером которого, по состоянию на 15 апреля 2022 года, значится Максим Кузнецов.

РБК направил запросы в «1хСтавка», «Лигу ставок» и «Фонбет».

Представитель публично-правовой компании Единый регулятор азартных игр, которая с осени 2021 года осуществляет надзор за организацией и проведением азартных игр, не стал комментировать новую версию законопроекта.