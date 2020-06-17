«Ростелеком» вложит $500 млн в линию транзита трафика из Европы в Азию

«Ростелеком» раскрыл детали строительства новой линии связи для передачи трафика между Европой и Азией. Инвестиции составят $500 млн

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

«Ростелеком» начинает реализацию проекта по строительству новой волоконно-оптической линии связи для транзита трафика из Европы в Азию под рабочим названием ТЕА NEXT, говорится в поступившем в РБК сообщении компании. Общий объем инвестиций составит около $500 млн в течение нескольких лет. Для реализации проекта «Ростелеком» создал новую компанию «Атлас», в которой примут участие финансовый и стратегический партнеры — один из российских банков, а также группа зарубежных инвесторов и операторов связи. Их имена не раскрываются — как пояснил представитель «Ростелекома», переговоры с потенциальными партнерами еще продолжаются.

В сообщении оператора отмечается, что будущие заказчики смогут использовать инфраструктуру так называемых темных волокон (волокна оптического кабеля, еще не задействованные в передаче данных) и размещать собственное оборудование вдоль маршрута новой линии, что широко используется в бизнес-моделях морских подводных кабелей, но до сих пор было недоступно для клиентов наземных линий.

Инфраструктура оптоволоконных линий связи российских операторов в направлении с запада на восток была построена в 1990-х и 2000-х годах, и в течение следующих пяти-десяти лет она будет нуждаться в замене или существенном обновлении, приводятся в сообщении слова вице-президента по работе с операторами связи «Ростелекома» Наталии Крючковой. Она считает, что к моменту завершения строительства TEA NEXT ее ресурсы «могут быть востребованы не только самой компанией, но и большим количеством других российских операторов». Гарантийный срок службы нового кабеля — до 2045 года.

О том, что «Ростелеком» планирует в этом году начать строительство новой линии связи для передачи трафика из Европы в Азию, в конце апреля в интервью РБК рассказывал президент оператора Михаил Осеевский. По его словам, новую магистраль планировали построить за три года, она протянется от европейских границ России до Владивостока и дальше в Гонконг, основную азиатскую точку обмена трафиком. «Внутри операторского сегмента очень быстро растет международный трафик в связи с развитием индустриального интернета, все больше китайских и других азиатских производителей взаимодействуют с компаниями в Европе. При передаче этого трафика нужна минимальная задержка, которую можно обеспечить, используя территорию России для передачи данных между Европой и Азией», — отмечал Осеевский. Однако размер инвестиций, имена партнеров и другие детали на тот момент «Ростелеком» не раскрывал.

У «Ростелекома» уже есть оптоволоконная магистраль, соединяющая Китай с Европой через территорию России. Кроме того, компания владеет линией, связывающей Франкфурт со столицей Султаната Оман — городом Маскат — через Восточную Европу, Россию, Азербайджан, Иран и Персидский залив; двумя подводными кабелями, объединяющими Находку и японский город Наоэцу; кабелем Новороссийск — Поти в Черном море. По итогам 2019 года на услуги операторов связи приходилось 16% выручки «Ростелекома», или более 55 млрд руб.

По оценке «ТМТ Консалтинга», в прошлом году объем рынка транзита трафика между Европой и Азией по территории России составил 4 млрд руб. Крупнейшими игроками этого рынка являются «Ростелеком» и «Транстелеком» (ТТК) с долей более 80%. Также на нем присутствуют «МегаФон», «ВымпелКом», «Транснефть Телеком» и др.

В середине прошлого года «МегаФон» и финская компания Cinia объявили о проекте строительства новой оптоволоконной линии от Хельсинки до Токио по дну Северного Ледовитого океана вдоль арктического побережья России. Инвестиции в строительство сети в «МегаФоне» оценивали в $0,8–1,2 млрд.