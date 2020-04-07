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«Ростелеком» построит новую линию для передачи трафика из Европы в Азию

В 2020 году «Ростелеком» планирует начать строительство новой магистральной линии связи через всю страну, рассказал глава компании в интервью РБК. Она необходима, чтобы не потерять долю на рынке транзита трафика из Европы в Азию
Михаил Осеевский (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

«В этом году планируем начать большой проект по строительству новой магистрали от европейских границ России до Владивостока и дальше в Гонконг, основную азиатскую точку обмена трафиком. Спрос очень большой», — сообщил в интервью РБК президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. По его словам, в связи с развитием индустриального интернета очень быстро растет международный трафик, все больше китайских и других азиатских производителей взаимодействуют с компаниями в Европе. Использование территории России для транзита трафика между Европой и Азией позволяет передавать данные с минимальной задержкой, отметил он.

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Завершить строительство линии компания планирует за три года. «Ростелеком» уже нашел партнеров в Китае и других странах для реализации проекта, но их имена не называет. Размер инвестиции и другие детали также не раскрываются.

По оценке исполнительного директора J’son & Partners Consulting Сергея Шавкунова, стоимость строительства резервированной транзитной сети (два географически разнесенных кабеля) от западных границ до Владивостока может составить $600–700 млн.

Помимо оптоволоконной магистрали, соединяющей Китай с Европой через территорию России, «Ростелеком» владеет линией, связывающей Франкфурт со столицей Султаната Оман — городом Маскат — через Восточную Европу, Россию, Азербайджан, Иран и Персидский залив; двумя подводными кабелями, объединяющими Находку и японский город Наоэцу, кабелем Новороссийск — Поти в Черном море. По итогам 2019 года на услуги операторам связи приходилось 16% выручки «Ростелекома», или более 55 млрд руб.

Как российские компании зарабатывают на чужом трафике

Российские компании начали развивать направление транзита трафика из Европы в Азию в 2006 году. По словам Шавкунова, через территорию России преимущественно идет трафик из Китая и Японии и обратно, тогда как трафик из Индии, Сингапура, Малайзии и других азиатских стран в основном идет по подводным кабелям — или через территорию Северной Америки, или через Индийский океан и Красное море. По оценке J’son & Partners Consulting, в 2020 году на долю наземных каналов может прийтись около 20% трафика, передаваемого из Китая и Японии в Европу и обратно. По словам Шавкунова, в последние годы доля наземного маршрута сильно снижалась, например, в 2010 году на него приходилось 70% трафика из Китая и Японии в Европу. «Российским компаниям необходимо создавать новые транзитные системы большой емкости — в перспективе до 32–64 Тбит/с и выше. Данные системы не только позволяют удовлетворить имеющийся спрос, но и могут обеспечить требуемую себестоимость передачи сигнала», — считает Шавкунов. Он напомнил, что волоконно-оптические кабели начали использоваться в России 25 лет назад, что является гарантированным сроком эксплуатации. Качество оптического волокна в этих кабелях уже не соответствует современным требованиям, резюмирует эксперт.

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Помимо «Ростелекома» на рынке транзита трафика Европа — Азия работают «Транстелеком» (ТТК), «МегаФон», «ВымпелКом», «Транснефть Телеком» и др. По оценке «ТМТ Консалтинга», в прошлом году объем рынка транзита трафика между Европой и Азией по территории России составил 4 млрд руб., что на 10% больше, чем в 2018 году. Крупнейшими игроками на этом рынке были «Ростелеком» и «Транстелеком», чья совокупная доля превысила 80%.

По словам представителя ТТК, сейчас трансконтинентальная сеть компании «обеспечивает самую низкую задержку сигнала между Европой и Азией», через нее идет около 20% трафика из Китая в Европу, а в целом через российские маршруты — около 40%.

В середине 2019 года «МегаФон» объявил о проекте строительства новой оптоволоконной линии от Хельсинки до Токио по дну Северного Ледовитого океана вдоль арктического побережья России. Партнеры обещают обеспечить низкий уровень задержки прохождения сигнала по этому маршруту за счет выбора наиболее прямого пути из Европы в Азию и применения передовых технологических решений. Размер необходимых инвестиций в строительство сети в «МегаФоне» оценивали в $0,8–1,2 млрд.

Как заявил в интервью Михаил Осеевский, путь через Северный Ледовитый океан будет длиннее, чем сухопутный маршрут, поэтому у будущей линии «Ростелекома» задержка при передаче сигнала будет меньше. Кроме того, он указал на риски для строительства и эксплуатации линии связи в Арктике, связанные с тяжелыми погодными условиями.

«Главное в нашем проекте арктического кабеля в том, что он по самому короткому маршруту — всего 14 тыс. км — соединит все территории от Северной Европы до Японии. Именно за счет своей компактной протяженности оптоволоконный кабель с пропускной способностью 176 Тбит/c обеспечит самый быстрый сигнал с минимальным уровнем задержки», — настаивает гендиректор «МегаФона» Геворк Вермишян.

Автор: Анна Балашова
При участии: Ирина Парфентьева
Теги: «Ростелеком», трафик, МегаФон, «Транстелеком»
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