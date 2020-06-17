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Поправки в Конституцию ,  
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СМИ узнали о появлении мошеннических сайтов в преддверии голосования

Пока они представляют собой «агитки» или страницы с информацией о поправках, но ближе к дате голосования их тематика поменяется. С помощью этих сайтов мошенники намерены получить данные россиян для их дальнейшей перепродажи
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

За последние дни в Сети появилось несколько доменов, которые своими электронными адресами напоминают сайт голосования по поправкам в Конституцию (2020og.ru). Об этом пишет «Коммерсантъ».

По словам начальника отдела информационной безопасности компании «СерчИнформ» Алексея Дрозда, пока такие сайты представляют собой «агитки» за или против поправок или же просто страницы с информацией о голосовании. Однако, по словам специалиста, ближе к дате голосования их тематика может в корне поменяться.

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Фото: Георгий Кожевников для РБК

Как отметил Дрозд, в то же время мошенники не подделывают сайт московской мэрии, где также можно зарегистрироваться для участия в онлайн-голосовании по поправкам. По его мнению, домен mos.ru слишком простой и короткий для того, чтобы его подделывать.

Специалист считает, что целью фейковых сайтов, копирующих госуслуги и 2020og.ru, будут любые данные россиян, которые можно запросить для «авторизации». В дальнейшем мошенники смогут использовать их для перепродажи, убежден он.

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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Дрозд отмечает, что в вопросе получения прямой финансовой выгоды дополнительную возможность для махинаций создают сопровождающие голосование агитационные мероприятия, включая розыгрыши призов среди проголосовавших. ИТ-специалист рассказал, что в случае, если желающий проголосовать пройдет процедуру регистрации на фейковом сайте, то ему могут начать поступать звонки от мошенников с просьбой назвать номер карты, чтобы перечислить «выигрыш», и код из СМС-сообщения, который якобы подтверждает отправку денег жертве. Кроме того, могут появиться фишинговые сайты для проверки выигрыша, где будут предлагать ввести платежные данные, чтобы его забрать, заявил Дрозд.

Общероссийское голосование о поправках в Конституцию будет проходить с 25 июня по 1 июля. 1 июля объявлен выходным. Изначально провести голосование предполагалось 22 апреля, однако из-за ситуации с коронавирусом президент Владимир Путин принял решение отложить его на более поздний срок. Изменения в Основной закон будут считаться одобренными, если за них проголосуют более половины граждан, принявших участие в плебисците.

Электронное голосование будет доступно для жителей двух регионов — Москвы и Нижегородской области, которые ранее выбрала Центральная избирательная комиссия (ЦИК). По данным на 16 июня, заявки на участие в дистанционном электронном голосовании по поправкам в Конституцию подали более 680 тыс. россиян.

Автор: Михаил Юшков
Теги: голосование, поправки в Конституцию, фейковые сайты
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