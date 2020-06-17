СМИ узнали о появлении мошеннических сайтов в преддверии голосования

Пока они представляют собой «агитки» или страницы с информацией о поправках, но ближе к дате голосования их тематика поменяется. С помощью этих сайтов мошенники намерены получить данные россиян для их дальнейшей перепродажи

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

За последние дни в Сети появилось несколько доменов, которые своими электронными адресами напоминают сайт голосования по поправкам в Конституцию (2020og.ru). Об этом пишет «Коммерсантъ».

По словам начальника отдела информационной безопасности компании «СерчИнформ» Алексея Дрозда, пока такие сайты представляют собой «агитки» за или против поправок или же просто страницы с информацией о голосовании. Однако, по словам специалиста, ближе к дате голосования их тематика может в корне поменяться.

Как отметил Дрозд, в то же время мошенники не подделывают сайт московской мэрии, где также можно зарегистрироваться для участия в онлайн-голосовании по поправкам. По его мнению, домен mos.ru слишком простой и короткий для того, чтобы его подделывать.

Специалист считает, что целью фейковых сайтов, копирующих госуслуги и 2020og.ru, будут любые данные россиян, которые можно запросить для «авторизации». В дальнейшем мошенники смогут использовать их для перепродажи, убежден он.