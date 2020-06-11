Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования

Москвичи, которые проголосуют по поправкам в Конституцию, смогут принять участие в розыгрыше 2 млн сертификатов на оплату товаров, услуг, парковки и скидки в ресторанах. Акция «Миллион призов» запустит в экономику до 10 млрд руб.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Правительство Москвы с 25 июня запускает программу субсидирования потребительского спроса «Миллион призов», которая предполагает раздачу жителям столицы подарочных сертификатов для оплаты товаров и услуг, рассказал руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в ходе пресс-конференции в ТАСС. Получить сертификаты москвичи смогут, приняв участие в голосовании по поправкам в Конституцию.

Программы субсидирования спроса, когда правительство предоставляет различные сертификаты и купоны, для того чтобы помочь бизнесу выйти из рецессии, сейчас проходят практически по всему миру, рассказал Немерюк. «В этой связи было предложено, что со своей стороны бизнес готов предоставить скидки и бонусные акции более чем в 3 тыс. магазинов, а жители, в свою очередь, получат через портал «Активный гражданин» более 2 млн подарочных сертификатов, которыми можно будет оплатить товары и услуги», — сообщил он.

Потратить подарочные сертификаты разного номинала (один балл будет приравнен к 1 руб.) можно будет до 31 декабря 2020 года. «Мы рассчитываем, что эта акция по стимулированию потребительского спроса совокупно может составить до 10 млрд руб., которые буквально в ближайшие несколько месяцев будут запущены в экономику города», — сказал Немерюк. Финансирование программы будет осуществляться за счет правительства Москвы, а со стороны бизнеса будут предоставлены скидки и бонусы.