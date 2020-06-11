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Поправки в Конституцию ,  
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Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования

Москвичи, которые проголосуют по поправкам в Конституцию, смогут принять участие в розыгрыше 2 млн сертификатов на оплату товаров, услуг, парковки и скидки в ресторанах. Акция «Миллион призов» запустит в экономику до 10 млрд руб.
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Правительство Москвы с 25 июня запускает программу субсидирования потребительского спроса «Миллион призов», которая предполагает раздачу жителям столицы подарочных сертификатов для оплаты товаров и услуг, рассказал руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в ходе пресс-конференции в ТАСС. Получить сертификаты москвичи смогут, приняв участие в голосовании по поправкам в Конституцию.

Программы субсидирования спроса, когда правительство предоставляет различные сертификаты и купоны, для того чтобы помочь бизнесу выйти из рецессии, сейчас проходят практически по всему миру, рассказал Немерюк. «В этой связи было предложено, что со своей стороны бизнес готов предоставить скидки и бонусные акции более чем в 3 тыс. магазинов, а жители, в свою очередь, получат через портал «Активный гражданин» более 2 млн подарочных сертификатов, которыми можно будет оплатить товары и услуги», — сообщил он.

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Потратить подарочные сертификаты разного номинала (один балл будет приравнен к 1 руб.) можно будет до 31 декабря 2020 года. «Мы рассчитываем, что эта акция по стимулированию потребительского спроса совокупно может составить до 10 млрд руб., которые буквально в ближайшие несколько месяцев будут запущены в экономику города», — сказал Немерюк. Финансирование программы будет осуществляться за счет правительства Москвы, а со стороны бизнеса будут предоставлены скидки и бонусы.

Условие — проголосовать

Для того чтобы получить сертификат, нужно принять участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию с 25 июня по 1 июля. «Правила участия в этой акции следующие: каждый, кто поучаствует электронно или придет на избирательные участки и проголосует, получит уникальный цифровой код, и будут разыграны баллы», — рассказал Немерюк. После розыгрыша участникам акции будут начислены баллы, которыми можно будет воспользоваться на портале «Активный гражданин», добавил он.

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«Если вы приходите на участок, то получаете специальный сертификат со стрейч-полоской, после стирания которой вы увидите код, который необходимо будет в дальнейшем активировать. Если вы голосуете онлайн, <...> после того как человек зарегистрировался на электронное голосование, ему приходит смс и он может подтвердить свое участие, что он хочет принять участие в розыгрыше, после чего ему придет цифровой код, который надо будет активировать и в дальнейшем уже зайти на портал «Активный гражданин», где можно будет выбрать за накопленные баллы те или иные товары или услуги», — пояснил он.

До конца недели будет запущен отдельный сайт ag-vmeste.ru, на котором будет размещена вся информация о правилах участия в акции и представлены товары и предложения от бизнеса, добавил глава ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

По словам Немерюка, инициаторами программы выступили свыше 20 компаний, которые обратились в Торгово-промышленную палату. Подарочными сертификатами москвичи смогут воспользоваться в ресторанах, кафе, магазинах, в сфере услуг, при оплате городской парковки, перечислил президент Московской торгово-промышленной палаты и бывший спикер Мосгордумы Владимир Платонов. Он подчеркнул, что компании, которые хотят участвовать в программе, должны иметь еще «определенные технические возможности для контроля, учета, чтобы не дискредитировать эту программу».

«Бизнес в результате этого получает существенный импульс для возобновления работы после вынужденного простоя», — сказал он. Все ресторанное сообщество не думает сейчас о том, чтобы зарабатывать какую-то сверхприбыль, все думают только о том, чтобы сохранить бизнес и рабочие места, заметил совладелец ресторанного холдинга Restart Vasilchuk Brothers, главный управляющий проекта «Депо» Алексей Васильчук. «Данный проект, мне кажется, беспрецедентным, потому что город субсидирует жителей, которые могут помочь бизнесу войти в нормальное состояние», — заметил он.

Автор: Юлия Старостина
Теги: голосование, Конституция России, кризис, Москва
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