Минкомсвязь проигнорировала предложения операторов о модели развития 5G

В отправленном Минкомсвязью в другие ведомства документе приводятся скорректированные цифры. В частности, стоимость охвата Москвы сетями 5G единым оператором оценена в 16 млрд руб., а миллионников — в 56 млрд руб.

Как пояснил РБК Евгений Новиков, единый инфраструктурный оператор — единственно возможное решение развития сети в условиях дефицита частот. «Это будет отдельное юридическое лицо. Но мы предлагаем операторам самим договориться, каким оно будет», — сказал он.

За создание единого инфраструктурного оператора несколько лет выступает «Ростелеком», который хотел бы выполнять роль подобного оператора. Кроме того, на эту роль претендует совместное предприятие «Ростелекома» и «МегаФона» — «Диджитал для бизнеса», которое начало работать в феврале этого года. В официальном сообщении «Ростелекома» и «МегаФона» о создании СП говорилось, что его основными задачами являются создание единого инфраструктурного оператора и проведение работ по высвобождению радиочастотного спектра для внедрения сетей 5G в России.

Будет ли за основу взято СП «Ростелекома» и «МегаФона» или это будет созданная с нуля компания — решать самим операторам, сказал Новиков.

Из отправленной Минкомсвязью в другие ведомства версии концепции следует, что единый инфраструктурный оператор — это консорциум, который объединит операторов мобильной и фиксированной связи, а также поставщиков оборудования. Консорциум будет держателем радиочастотного спектра и не сможет передавать права на использование частот другому юрлицу. Если консорциум будет реорганизован, то получить выделенные когда-то частоты правопреемник сможет только после соответствующего разрешения Госкомиссии по радиочастотам (основной орган, который занимается распределением частот в России). Участники консорциума должны будут заключить рамочный договор, определяющий общие условия обязательных взаимоотношений сторон.

При этом в конце декабря замглавы Минкомсвязи Олег Иванов говорил, что для тестирования 5G ведомство планирует выделить полосы радиочастот 4,8–4,99 ГГц и 27,1–27,5 ГГц. Но работать на них смогут не все. Диапазон 4,8–4,99 ГГц, а также новые альтернативные частоты будут выделены инфраструктурному оператору, если его создадут операторы связи, уточнял чиновник. На торги попадут только полосы частот 27,1–27,5 ГГц.

Фото: Reuters Рынок настаивает на своем

Среди участников рынка по-прежнему нет единого мнения относительно предложенного Минкомсвязью варианта развития 5G. Представитель МТС Алексей Меркутов сообщил, что они поддерживают идею создания консорциума мобильных операторов, но без образования нового юридического лица. Задачами консорциума должны быть обеспечение возможности развертывания сетей 5G в условиях крайне ограниченного радиочастотного спектра, а также при необходимости — участие в освобождении частот в диапазоне 3,5 ГГц. По словам Меркутова, наиболее оптимальным было бы совместное использование частот и инфраструктуры в диапазоне 3,5 ГГц. В других более свободных диапазонах предпочтительней, чтобы операторы развивали 5G самостоятельно в условиях конкуренции, практикуя при необходимости различные форматы сотрудничества.

Представитель «ВымпелКома» Анна Айбашева отметила, что совместное развертывание 5G операторами в той или иной организационно-правовой форме будет перспективным лишь в условиях сохранения конкуренции и надежной работы сети. «Инфраструктурный оператор — не самый оптимальный вариант развертывания сетей 5G, поскольку не отвечает требованиям рынка как в части надежности работы сети и конкуренции, так и в части безопасности, а также имеет ряд технологических ограничений и может потребовать больше затрат на строительство 5G», — сказала она.

При этом представители обоих операторов отметили, что главной проблемой остается дефицит частот. Если не высвободить более 600 МГц спектра в диапазонах ниже 5 ГГц, сети не смогут пропускать возрастающий трафик абонентов, отметила Анна Айбашева. Алексей Меркутов добавил, что создание единого оператора не решает вопрос дефицита частот, но «может привести к монополизации и стагнации рынка».

Представитель «МегаФона» Дмитрий Лукьянчиков отметил, что в существующих рыночных условиях «самым выгодным и логичным вариантом внедрения нового стандарта является кооперация нескольких игроков». В «МегаФоне» считают необходимым, чтобы по наиболее актуальным вопросам от отрасли вел переговоры «сильный единый переговорщик». «Вопрос взаимодействия операторов в рамках строительства сетей сейчас гораздо более вторичен, в нужный момент рынок самостоятельно выработает приемлемый для всех игроков формат», — отметил Лукьянчиков.

Представитель ФАС не стал комментировать концепцию Минкомсвязи, отметив, что служба не получала документ. Представитель «Ростелекома» не ответил на вопросы РБК.

Решать правительству

Как пояснил Евгений Новиков, согласно нацпрограмме «Цифровая экономика» концепцию 5G должно утверждать правительство своим актом (скорее всего, распоряжением).​ Представитель профильного вице-премьера Максима Акимова не стал комментировать, готово ли правительство одобрить концепцию развития 5G, против которой выступает два крупных игрока рынка, отметив, что к ним документ пока не поступил.

Гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов отметил, что на протяжении последних лет власти обычно прислушивались к мнению операторов о том, как должна развиваться отрасль. «Если в этот раз этого не произойдет и 5G в России будет развиваться по модели единого инфраструктурного оператора, последствия могут быть разными. Фактически существующие игроки рынка будут работать на сети такого оператора, как MVNO (mobile virtual network operator, виртуальный оператор мобильной связи. — РБК). С одной стороны, это позволит сократить расходы на строительство сетей, с другой — когда ты пользуешься не своей инфраструктурой, ты не можешь контролировать многие ее параметры, например качество предоставляемой услуги», — отметил Анкилов.