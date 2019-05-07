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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
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Nokia впервые передаст права на свои технологии компании из России
Nokia передаст СП с «Ростелекомом» права на ряд видов своего оборудования для признания данных разработок отечественными. Участники рынка не помнят других примеров передачи западных технологий российским компаниям
Фото: David Kawai / Bloomberg

Nokia передаст права на интеллектуальную собственность и исходные коды некоторых видов своего телеком-оборудования в российскую компанию «РТК-Сетевые технологии» — совместное предприятие с «Ростелекомом». Об этом говорится в материалах компании «РТК-Сетевые технологии» (копия есть у РБК, их подлинность подтвердил собеседник РБК, близкий к «Ростелекому», и руководитель российской компании — производителя телекоммуникационного оборудования).

О создании СП, в котором российский госоператор получил 51%, стороны объявили в 2018 году в рамках Петербургского международного экономического форума. Сферой деятельности СП является разработка софта и оборудования для сетей связи. В рамках сделки, Nokia должна вложить до 10 млрд руб. в течение 2019-2022 годов. Деньги планируется направить на финансирование разработки собственных продуктов «РТК-Сетевые технологии», а также участие в капитале российских технологических компаний.

На какое именно оборудование будут переданы интеллектуальные права в российскую компанию, в материалах не уточняется. В документе указано, что его производство в дальнейшем будет локализовано в России.

Представитель пресс-службы «Ростелекома» и гендиректор «РТК-Сетевые технологии» Максим Папин отказались от комментариев. Представитель Nokia не ответил на запрос РБК.

Что дает передача интеллектуальных прав

«Компания, которой передают права на интеллектуальную собственность на какую-либо разработку, становится полноправным владельцем этой технологии: к ней переходят все права на патенты, ноу-хау и исходные коды. В данном случае это может быть сделано для увеличения стоимости активов российской компании, а также соответствия отечественному законодательству в сфере импортозамещения, так как после передачи таких прав технология, по сути, станет российской», — пояснил партнер юридической компании Nevsky IP Law Кирилл Митягин.

Согласно материалам компании, «РТК-Сетевые технологии» в дальнейшем намерена добиться для своей продукции статуса «телекоммуникационного оборудования российского происхождения», который присваивает профильная комиссия при Минпромторге.

Оборудование из этого перечня может получить преференции при госзакупках — власти уже несколько лет заявляют о необходимости стимулирования закупок отечественной техники. В частности, президент России Владимир Путин в конце февраля 2019 года дал премьер-министру Дмитрию Медведеву поручение разработать комплекс мер, направленных на стимулирование приобретения российского оборудования с помощью механизма связанных кредитов.

Гендиректор Ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский в разговоре с РБК не смог вспомнить случаев, когда иностранные производители оборудования ранее передавали бы права на свои разработки российским партнерам. «Хотя были примеры, когда такие компании как Siemens и Alcatel локализовывали в России сборку своего оборудования», — добавил он.

По его мнению, путем получения прав на интеллектуальную собственность «Ростелеком» сможет поставлять оборудование Nokia как российское. «Nokia, в свою очередь, закрепит свои позиции на рынке, зафиксировав статус своих технологий», — говорит Покровский. Ранее Альянс ТЕЛМИ (объединяет российских Т8, «Элтекс» и «Микран») оценивал объем российского рынка телеком-оборудования в 150 млрд руб. в год, из которых 92-94% приходится на иностранных производителей.

Для получения статуса «оборудование российского происхождения», «РТК-Сетевые технологии» нужно будет продемонстрировать не только юридический контроль над СП со стороны «Ростелекома», но и возможность развивать полученные от Nokia технологии в России, добавляет Покровский.

«Nokia не впервые пытается получить для своего оборудования статус «отечественного», несколько лет назад для этих целей было сделано СП с НПФ «Микран» — компания «Центр беспроводных технологий». Однако никакие интеллектуальные права компания в него не передавала, а локализация производства оборудования Nokia тогда заключалась в переносе в Россию двух незначительных операций по сборке уже, по сути, готовой техники», — напоминает Светлана Аппалонова, член Координационного совета по вопросам инновационного развития радиоэлектронной промышленности Минпромторга. Это СП было создано для разработки базовых станций стандарта LTE (4G), но закрылось в 2014 году, так и не получив для своей продукции статус «отечественной», несмотря на неоднократную подачу соответствующих заявок в комиссию при Минпромторге.

Аппалонова сомневается, что и в этот раз технология будет передана в Россию: «В России сейчас нет ни одного работающего законодательного акта, который бы ограничивал закупку иностранного оборудования, Nokia просто нет смысла это делать». По ее словам, идея создания СП с оператором связи является «неудачной», так как у него нет необходимых компетенций по разработке телеком-оборудования.

«К тому же другие операторы связи не будут заинтересованы в закупке оборудования от этого вендора, так как, очевидно, им его будут продавать дороже, чем «Ростелекому». Мне кажется, что это СП нужно только «Ростелекому» с целью снижения своих рисков и формального выполнения требований по импортозамещению», — говорит она.

Кому будет выгодна передача прав

«РТК-Сетевые технологии» планирует предлагать свое оборудование «Ростелекому» по цене на 4-5% ниже, чем по рынку, говорится в материалах компании. В итоге, компания намерена в 2019 году продать «Ростелекому» оборудование на €67,6 млн, а к 2022 году — на €397 млн. Выручка «РТК-Сетевые технологии» в целом по итогам 2019 года должна составить €97,6 млн, а к 2022 году — €581 млн. При этом капитальные затраты на развитие «РТК-Сетевые технологии» в 2018-2022 годах оцениваются более чем в €500 млн. Это позволит построить вендора, способного работать на телекоммуникационном рынке, а также поставлять продукцию на крупные предприятия, «решая, в том числе, задачу минимизации санкционных рисков».

Компания планирует не только работать с технологиями Nokia, но и разрабатывать собственные. «Мы ставим перед собой задачу на горизонте 3-5 лет достичь автономности в ряде технологических продуктов», — говорится в материалах «РТК-Сетевые технологии». Для развития собственных решений компания, в частности, намерена заниматься привлечением и акселерацией российских стартапов, сформировать собственную команду R&D и тестировать перспективные технологии.

«Иностранные производители, например, Huawei, продают практически любую продукцию. Операторы связи привыкли к такому подходу, при котором можно купить весь спектр необходимого оборудования у одной компании и не ломать себе голову. Будет хорошо, если «РТК-Сетевые технологии», благодаря кооперации с другими российскими производителями и стартапами, удастся построить вендора с широкой линейкой оборудования, закрывающей все нужды операторов», — отмечает гендиректор компании «РДП.РУ» Сергей Никулин.

Авторы: Мария Коломыченко, Александра Посыпкина
Теги: Nokia, «Ростелеком», Минпромторг, оборудование связи
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