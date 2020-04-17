Сбербанк предложил меры против использующих социальную инженерию хакеров

Сбербанк предложил внести в «Цифровую экономику» меры по борьбе с социальной инженерией, на которою сейчас приходится 90% кибермошенничеств. Но в условиях кризиса более вероятно, что нацпрограмму сократят, а не расширят

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Предложение Сбербанка проработать новые меры противодействия мошенничеству с использованием социальной инженерии упоминается в материалах по актуализации планов мероприятий федерального проекта «Информационная безопасность» от 26 марта (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердили два участника одноименной рабочей группы).

Проект «Информационная безопасность» является частью нацпрограммы «Цифровая экономика». Среди его основных целей — повышение доли населения, использующих средства защиты информации; доли отечественного программного обеспечения, закупаемого госструктурами и др. Согласно текущему плану мероприятий этого проекта, на его реализацию потребуется 20 млрд руб., из которых 17,15 млрд руб. должны привлечь из федерального бюджета.

В материал по актуализации проекта также упоминается предложение «Ростелекома» внедрить систему, которая будет предупреждать абонентов о возможном заражении их устройства вредоносным программном обеспечением и ряд других предложений. «Мы знаем, что эти темы включены в последнюю редакцию паспорта федерального проекта «Информационная безопасность», но реализацию конкретных проектов в рамках рабочей группы еще не обсуждали», — сообщил РБК представитель «МегаФона» (представители оператора входят в рабочую группу «Информационная безопасность»).

Сколько потребуется на реализацию новых инициатив, их авторы не указали, говорят собеседники РБК.