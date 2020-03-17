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Александр Жаров станет гендиректором «Газпром-Медиа»

Новым гендиректором «Газпром-Медиа» станет руководитель Роскомнадзора Александр Жаров. Место стало вакантным в январе, после перехода Дмитрия Чернышенко на пост вице-премьера
Александр Жаров (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров покинет ведомство и возглавит холдинг «Газпром-Медиа», сообщили РБК источник, близкий к медиахолдингу, федеральный чиновник и топ-менеджер одной из крупнейших медиакомпаний. Один из собеседников уточнил, что Жаров уже встретился с председателем совета директоров «Газпром-Медиа», предправления «Газпрома» Алексеем Миллером.

С 2015 года «Газпром-Медиа» возглавлял Дмитрий Чернышенко. 21 января он был назначен вице-премьером в правительстве Михаила Мишустина.

О том, что Жаров является одним из кандидатов на пост гендиректора «Газпром-Медиа», РБК сообщил еще в начале февраля. Но тогда, подчеркивали собеседники РБК, окончательного решения, кто возглавит медиахолдинг, еще не было. Позднее источники РБК сообщали, что на этот пост также рассматривается кандидатура Андрея Кондрашова, первого замгендиректора ВГТРК.

Жаров возглавляет Роскомнадзор с 2012 года, до этого был замминистра связи и массовых коммуникаций, директором департамента пресс-службы, информации и протокола правительства, заместителем гендиректора ВГТРК, пресс-секретарем премьера Михаила Фрадкова и пресс-секретарем Минздрава. Кандидатом на место самого Жарова источники РБК называли Андрея Липова, который сейчас возглавляет управление президента России по применению информационных технологий и развитию электронной демократии.

Представитель Роскомнадзора Елена Прохорова сообщила, что ей «на эту тему ничего не известно».

РБК направил запрос в «Газпром-Медиа» и владельцу медиахолдинга Газпромбанку.

Что такое «Газпром-Медиа»

Холдинг «Газпром-Медиа» владеет, в частности, телеканалами НТВ, ТНТ, «Пятница», «Матч ТВ», ТВ3, радиостанциями «Эхо Москвы», «Авторадио», «Юмор FM», кинокомпанией «Централ Партнершип», ИД «7 Дней».

Основной доход «Газпром-Медиа» приносит реклама — за девять месяцев 2019 года рекламные доходы холдинга достигли 49 млрд руб. «Газпром-Медиа» является одним из учредителей Национального рекламного альянса, который продает рекламу практически на всем российском ТВ, и Новой сервисной компании, оказывающей альянсу поддержку в размещении телерекламы.

Общая выручка «Газпром-Медиа» по МСФО за девять месяцев 2019 года — 67,2 млрд руб., чистая прибыль — 2,2 млрд руб.

Проекты «Газпром-Медиа»

При Чернышенко в «Газпром-Медиа» были запущены спортивный телеканал «Матч ТВ» и развлекательный «Супер», появился видеосервис Premier.

«Матч ТВ» изначально, по поручению президента, должен был стать общероссийским и общедоступным каналом, которому бы принадлежали права на показ всех значимых спортивных мероприятий. Но «Первый канал» продолжил транслировать не только крупнейшие спортивные события (церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр, финальные матчи чемпионатов мира и Европы по футболу, игры с участием сборной России по футболу), но и, например, соревнования по фигурному катанию, отдельные игры молодежного чемпионата мира по хоккею и турниров UFC, матчи «Реала» и «Барселоны». Права на Английскую премьер-лигу в 2019 году приобрела Rambler Group, а специализированный телеканал UFC TV запустили «Ростелеком» и Национальная медиа группа.

На запуск «Матч ТВ» в 2015 году «Газпром-Медиа» потратил не менее 15,8 млрд руб. Спустя два года руководство холдинга передало развитие всего спортивного субхолдинга (помимо эфирного всем доступного вещателя, это еще и платные тематические каналы и сервис Sportbox) было доверено другому субхолдингу — «ГПМ Развлекательное телевидение».

Чистую прибыль «Матч ТВ» впервые показал только в 2018 году, когда Россия принимала чемпионат мира по футболу, а в Южной Корее проходили зимние Олимпийские игры. Данные за 2019 год еще не раскрывались.

В конце 2017 года субхолдинг «ГПМ Развлекательное телевидение» объявил о новом проекте — федеральном развлекательном канале «Супер», которому, по замыслу создателей, должна была перейти библиотека продюсерской студии Yellow, Black & White, тогдашнего ключевого партнера канала СТС (сериалы «Кухня», «Отель «Элеон», скетч-шоу «Даешь молодежь!»). Однако СТС вернул себе эту библиотеку, а «Суперу» пришлось показывать в своем эфире, в том числе, старые программы ТНТ. По итогам 2019 года среднесуточная доля целевой аудитории «Супера» составляла 1,4%.

Один из ключевых активов «Газпром-Медиа» — развлекательный канал ТНТ. В 2019 году среднесуточная доля целевой аудитории ТНТ, согласно измерениям Mediascope, снизилась почти на 0,8 п.п., до 9,3%. По итогам 2014 года этот показатель достигал 13,4%.

В октябре 2018 года «Газпром-Медиа» начал реорганизацию развлекательного субхолдинга: пост гендиректора «ГПМ Развлекательное телевидение» покинул Артур Джанибекян, руководство было передано головной компании всего «Газпром-Медиа», а на ТНТ в «ГПМ Развлекательное телевидение» вернулся его бывший гендиректор Роман Петренко, покинувший канал еще в 2013 году.

Авторы: Сергей Соболев, Елизавета Ефимович, Петр Канаев
Теги: «Газпром-Медиа», Дмитрий Чернышенко, ТНТ, «Матч ТВ»
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