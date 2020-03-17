Александр Жаров станет гендиректором «Газпром-Медиа»

РБК направил запрос в «Газпром-Медиа» и владельцу медиахолдинга Газпромбанку.
Что такое «Газпром-Медиа»
Холдинг «Газпром-Медиа» владеет, в частности, телеканалами НТВ, ТНТ, «Пятница», «Матч ТВ», ТВ3, радиостанциями «Эхо Москвы», «Авторадио», «Юмор FM», кинокомпанией «Централ Партнершип», ИД «7 Дней».
Основной доход «Газпром-Медиа» приносит реклама — за девять месяцев 2019 года рекламные доходы холдинга достигли 49 млрд руб. «Газпром-Медиа» является одним из учредителей Национального рекламного альянса, который продает рекламу практически на всем российском ТВ, и Новой сервисной компании, оказывающей альянсу поддержку в размещении телерекламы.
Общая выручка «Газпром-Медиа» по МСФО за девять месяцев 2019 года — 67,2 млрд руб., чистая прибыль — 2,2 млрд руб.
При Чернышенко в «Газпром-Медиа» были запущены спортивный телеканал «Матч ТВ» и развлекательный «Супер», появился видеосервис Premier.
«Матч ТВ» изначально, по поручению президента, должен был стать общероссийским и общедоступным каналом, которому бы принадлежали права на показ всех значимых спортивных мероприятий. Но «Первый канал» продолжил транслировать не только крупнейшие спортивные события (церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр, финальные матчи чемпионатов мира и Европы по футболу, игры с участием сборной России по футболу), но и, например, соревнования по фигурному катанию, отдельные игры молодежного чемпионата мира по хоккею и турниров UFC, матчи «Реала» и «Барселоны». Права на Английскую премьер-лигу в 2019 году приобрела Rambler Group, а специализированный телеканал UFC TV запустили «Ростелеком» и Национальная медиа группа.
На запуск «Матч ТВ» в 2015 году «Газпром-Медиа» потратил не менее 15,8 млрд руб. Спустя два года руководство холдинга передало развитие всего спортивного субхолдинга (помимо эфирного всем доступного вещателя, это еще и платные тематические каналы и сервис Sportbox) было доверено другому субхолдингу — «ГПМ Развлекательное телевидение».
Чистую прибыль «Матч ТВ» впервые показал только в 2018 году, когда Россия принимала чемпионат мира по футболу, а в Южной Корее проходили зимние Олимпийские игры. Данные за 2019 год еще не раскрывались.
В конце 2017 года субхолдинг «ГПМ Развлекательное телевидение» объявил о новом проекте — федеральном развлекательном канале «Супер», которому, по замыслу создателей, должна была перейти библиотека продюсерской студии Yellow, Black & White, тогдашнего ключевого партнера канала СТС (сериалы «Кухня», «Отель «Элеон», скетч-шоу «Даешь молодежь!»). Однако СТС вернул себе эту библиотеку, а «Суперу» пришлось показывать в своем эфире, в том числе, старые программы ТНТ. По итогам 2019 года среднесуточная доля целевой аудитории «Супера» составляла 1,4%.
Один из ключевых активов «Газпром-Медиа» — развлекательный канал ТНТ. В 2019 году среднесуточная доля целевой аудитории ТНТ, согласно измерениям Mediascope, снизилась почти на 0,8 п.п., до 9,3%. По итогам 2014 года этот показатель достигал 13,4%.
В октябре 2018 года «Газпром-Медиа» начал реорганизацию развлекательного субхолдинга: пост гендиректора «ГПМ Развлекательное телевидение» покинул Артур Джанибекян, руководство было передано головной компании всего «Газпром-Медиа», а на ТНТ в «ГПМ Развлекательное телевидение» вернулся его бывший гендиректор Роман Петренко, покинувший канал еще в 2013 году.