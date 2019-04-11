«Матч ТВ» лишился прав на показ матчей Английской премьер-лиги

Игры будут показывать в новом разделе Okko.Sport. В том же разделе в рамках подписки будут доступны записи недавних матчей, а также спортивный и развлекательный контент, который будет создавать новая спортивная редакция сервиса. Стоимость подписки сейчас определяется. Rambler также рассчитывает зарабатывать на партнерских проектах и на продажах нефутбольного контента на Okko и допускает расширение закупок спортивных прав.
Источники газеты на рынке утверждают, что Rambler участвовал в конкурсе на покупку прав на показ матчей Национальной хоккейной лиги (НХЛ), однако в самой компании этот вопрос не комментируют. Еще один источник «Коммерсанта» утверждает, что Rambler вышел из этого тендера.
АПЛ — самый дорогой национальный футбольный турнир в мире по стоимости медиаправ и первый по доходам: его выручка в сезоне 2016–2017 годов составила €5,34 млрд.
По данным «Коммерсанта», за права на трансляции игр АПЛ «Матч ТВ» платил €6,5 млн в год. На фоне отсутствия других претендентов на их покупку канал предполагал снизить цену до €5,5 млн. Rambler же, по словам источника газеты, предложил около €7 млн. Стоимость контракта в лиге и в Rambler не разглашают. На «Матч ТВ» от комментариев отказались.
Популярность игр Английской премьер-лиге в России уступает только играм РПЛ, однако опрошенные «Коммерсантом» эксперты считают, что окупить права будет сложно. По данным Mediascope, с июля 2018 года по апрель 2019-го средняя аудитория одного матча чемпионата России на «Матч ТВ» составляла 448 тыс. зрителей, Англии — 175,7 тыс., Испании — 165 тыс., Италии — 162 тыс.