«Матч ТВ» лишился прав на показ матчей Английской премьер-лиги

Матчи нового сезона Английской премьер-лиги в России будут доступны на видеосервисе Okko, недавно перешедшем в Rambler Group. Okko также планирует производить собственный спортивный контент

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Rambler Group Александра Мамута приобрела права на трансляцию футбольных матчей Английской премьер-лиги (АПЛ), рассказали «Коммерсанту» три источника на рынке спортивных медиа. Показывать матчи АПЛ Rambler планирует по подписке на видеосервисе Okko.

Факт покупки прав на трансляции АПЛ подтвердили газете гендиректор Okko Иван Гродецкий и директор по коммуникациям лиги Эш Лорд.

Игры АПЛ в России до этого транслировал «Матч ТВ».

По словам Гродецкого, трехлетний контракт подразумевает эксклюзивные права на весь контент на любых платформах, а также оставляет возможность для сублицензирования. При этом сейчас прямых трансляций за пределами видеосервиса Okko не планируется. Сделка действует с нового сезона АПЛ, который начнется в июне 2019 года.