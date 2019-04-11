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«Матч ТВ» лишился прав на показ матчей Английской премьер-лиги
Матчи нового сезона Английской премьер-лиги в России будут доступны на видеосервисе Okko, недавно перешедшем в Rambler Group. Okko также планирует производить собственный спортивный контент
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Rambler Group Александра Мамута приобрела права на трансляцию футбольных матчей Английской премьер-лиги (АПЛ), рассказали «Коммерсанту» три источника на рынке спортивных медиа. Показывать матчи АПЛ Rambler планирует по подписке на видеосервисе Okko.

Факт покупки прав на трансляции АПЛ подтвердили газете гендиректор Okko Иван Гродецкий и директор по коммуникациям лиги Эш Лорд.

Игры АПЛ в России до этого транслировал «Матч ТВ».

По словам Гродецкого, трехлетний контракт подразумевает эксклюзивные права на весь контент на любых платформах, а также оставляет возможность для сублицензирования. При этом сейчас прямых трансляций за пределами видеосервиса Okko не планируется. Сделка действует с нового сезона АПЛ, который начнется в июне 2019 года.

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Игры будут показывать в новом разделе Okko.Sport. В том же разделе в рамках подписки будут доступны записи недавних матчей, а также спортивный и развлекательный контент, который будет создавать новая спортивная редакция сервиса. Стоимость подписки сейчас определяется. Rambler также рассчитывает зарабатывать на партнерских проектах и на продажах нефутбольного контента на Okko и допускает расширение закупок спортивных прав.

Источники газеты на рынке утверждают, что Rambler участвовал в конкурсе на покупку прав на показ матчей Национальной хоккейной лиги (НХЛ), однако в самой компании этот вопрос не комментируют. Еще один источник «Коммерсанта» утверждает, что Rambler вышел из этого тендера.

АПЛ — самый дорогой национальный футбольный турнир в мире по стоимости медиаправ и первый по доходам: его выручка в сезоне 2016–2017 годов составила €5,34 млрд.

По данным «Коммерсанта», за права на трансляции игр АПЛ «Матч ТВ» платил €6,5 млн в год. На фоне отсутствия других претендентов на их покупку канал предполагал снизить цену до €5,5 млн. Rambler же, по словам источника газеты, предложил около €7 млн. Стоимость контракта в лиге и в Rambler не разглашают. На «Матч ТВ» от комментариев отказались.

Популярность игр Английской премьер-лиге в России уступает только играм РПЛ, однако опрошенные «Коммерсантом» эксперты считают, что окупить права будет сложно. По данным Mediascope, с июля 2018 года по апрель 2019-го средняя аудитория одного матча чемпионата России на «Матч ТВ» составляла 448 тыс. зрителей, Англии — 175,7 тыс., Испании — 165 тыс., Италии — 162 тыс.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Rambler, Футбол, трансляции, Права, «Матч ТВ», Okko
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