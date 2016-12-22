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Бывший гендиректор ТНТ вернется в «Газпром-Медиа»
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Бывший гендиректор ТНТ вернется в «Газпром-Медиа»
Технологии и медиа, 19:29
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Бывший гендиректор ТНТ вернется в «Газпром-Медиа»
Экс-гендиректор телеканала ТНТ Роман Петренко займет руководящую должность в субхолдинге «ГПМ Развлекательное ТВ». Такое решение приняли акционеры «Газпром-Медиа», утверждают источники РБК
Роман Петренко (Фото: Сергей Михеев / «Коммерсантъ»)

О возвращении Романа Петренко сообщили три источника РБК в трех разных медиахолдингах, в том числе в «ГПМ Развлекательное ТВ» (ГПМ РТВ). По словам одного из них, вернуть Петренко было решением акционеров «Газпром-Медиа», недовольных показателями развлекательных каналов медиахолдинга.

Какую именно позицию займет Роман Петренко в холдинге, источники РБК не знают. Один из них сообщил, что одновременно должность ​гендиректора ГПМ РТВ может покинуть Артур Джанибекян, который перейдет в «Газпром-Медиа».

Пресс-служба «Газпром-Медиа» и Артур Джанибекян отказались от комментариев.

Роман Петренко не ответил на вопросы РБК.

Главный по работе с молодежью

Карьеру на российском телевидении работавший в рекламном бизнесе Петренко начал в 1998 году в качестве гендиректора канала СТС. С 2002 по 2013 год он возглавлял телеканал ТНТ. За это время тот стал абсолютным лидером в своей целевой аудитории — зрителей в возрасте 14–44 лет. На момент прихода Петренко на ТНТ доля вещателя в этом аудиторном сегменте составляла в среднем 2–3%. По итогам 2012 года (последний полный год работы канала под руководством Петренко) этот показатель равнялся уже 13,4%, свидетельствуют данные исследовательской компании Mediascope. Для сравнения: у ведущих федеральных телеканалов доля среди 14–44-летних зрителей была ниже — у «Первого канала» она составляла только 12,1%, НТВ — 10,9%, СТС — 10,3%.

При Петренко на ТНТ начали выходить проекты Comedy Сlub Production, дававшие основные рейтинги. В апреле 2005 года состоялась премьера Comedy Сlub, а затем и других популярных проектов: «Наша Russia», реалити-шоу «Дом-2», сериалов «Интерны» и «Универ». Несколько лет Comedy Club Production была партнером ТНТ, но в конце 2011 года ТНТ купил 75% компании. В конце 2017-го холдинг увеличил свою долю до 100%.

Приобретение Comedy Club Production повысит капитализацию ТНТ, пояснял Петренко. Тогда медиаменеджер в беседе с «Коммерсантом» прогнозировал, что в ближайшие годы на телевидении произойдет революция, в результате которой «вся власть отойдет обладателям контента, которые смогут его использовать на большом количестве различных медиаплатформ».

В последние годы Петренко жил в США, занимался собст​венными продюсерскими проектами и ​развивал совместный бизнес с «Газпром-Медиа». Весной 2017 года на Кипре и в Калифорнии были учреждены три компании, специализирующиеся на производстве медиаконтента и покупке прав на литературные произведения, писал отраслевой портал Adindex. Все три компании и сам Петренко фигурируют в последнем списке аффилированных лиц Газпромбанка — собственника «Газпром-Медиа».

ТНТ особой важности

ТНТ в «Газпром-Медиа» на особом счету. «Мы быстро растем, приносим большую прибыль», — говорил Петренко в интервью «Ведомостям» в 2012 году. Приоритеты руководства и акционеров медиахолдинга с тех пор не поменялись, утверждают собеседник РБК на медиарынке и источник РБК в ГПМ РТВ. Субхолдинг управляет и другими развлекательными каналами — ТВ-3, «Пятница», ТНТ4 и 2х2. Но ТНТ по-прежнему является флагманским проектом, этим и объясняется повышенный интерес к нему владельцев «Газпром-Медиа», пояснил собеседник РБК в субхолдинге. Однако с тех пор как канал покинул Петренко, добавляет он, аудиторные показатели канала стали вызывать недовольство у акционеров «Газпром-Медиа».

По данным Mediascope, ​средняя доля канала в аудитории 14–44 лет по итогам 2017 года равнялась 10,6%. В январе—июне 2018 года этот показатель для указанной целевой аудитории составил 10,1%. У СТС — флагманского канала конкурирующего с «Газпром-Медиа» холдинга «СТС Медиа» — доля в целевой аудитории 10–45 лет по итогам первого полугодия 2018 года незначительно увеличилась, до 9,3%. ​

Финансовые показатели ТНТ «Газпром-Медиа» не раскрывает с 2014 года.

Авторы: Мария Истомина, Сергей Соболев.
Теги: ТНТ , «Газпром-Медиа» , «СТС Медиа»
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