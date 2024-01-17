Samsung представил новые флагманы с искусственным интеллектом

Samsung представил новую линейку смартфонов Galaxy S24. Их главным отличием является внедренный в гаджет искусственный интеллект Galaxy AI. В России устройства уже доступны по цене от 90 тыс. руб.

Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК

Южнокорейская компания Samsung представила новую линейку флагманских Galaxy S24 на презентации Galaxy Unpacked (корреспондент РБК смотрел трансляцию мероприятия). Новинки стали первыми смартфонами Samsung с собственным искусственным интеллектом Galaxy AI. Он позволит использовать «умный» поиск на основе разработанной совместно с Google технологии «Обвести и найти» (Circle to Search). Например, для поиска в браузере больше не придется вводить текстовый запрос в поисковую строку, достаточно лишь обвести на экране нужный объект в социальных сетях или во время просмотра мультимедийного контента.

При работе с заметками в приложении Samsung Notes искусственный интеллект сможет выделять основную мысль текста, структурировать его и исправлять орфографические ошибки. Он также сможет составлять краткую сводку: смартфон соберет из текста главную информацию и подготовит маркированный список. Устройство также оснащено «умной» камерой, которая должна улучшать качество съемки, алгоритмы также будут применяться при редактировании фото.

Кроме того, смартфоны линейки стали первыми телефонами с функцией перевода в режиме реального времени: он появляется на экране параллельно разговору в формате субтитров или транслируется в аудиоформате. Сейчас перевод звонков и текстовых сообщений поддерживает английский, испанский, французский, итальянский, китайский, японский, корейский языки, включая региональные наречия. Русский язык пока не входит в этот ряд, но он добавится позднее, сообщил РБК представитель оператора МТС.

В смартфонах также есть функция изменения тональности (Tone Changing), которая позволяет менять тон речи (формулировки) в текстовых сообщениях от формальной до непринужденной. Всего доступно пять вариантов. Еще речи можно придать дополнительной «живости» в специальном режиме «посты для соцсетей».

Во все три модели встроен флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 3 от американской Qualcomm. При этом в некоторых странах модели будут доступны с другим чипом — Exynos 2400 (разработка Samsung).

Другие ключевые характеристики почти не отличаются от прошлогодней линейки.

Младшая модель линейки получила адаптивный дисплей Dynamic AMOLED 2X FHD+ с диагональю 6,2 дюйма. S24+ и S24 Ultra оснащены экраном Dynamic AMOLED 2X Quad HD+ с диагональю 6,7 и 6,8 дюйма соответственно.

У Galaxy S24 фронтальная камера имеет разрешение 12 мегапикселей, а основная камера с тремя модулями: 50 мп, ультраширокоугольным на 12 мп и телеобъективом с трехкратным зумом на 10 мп. У камеры S24+ аналогичные характеристики, а у S24 Ultra также есть широкоугольная камера на 200 мп и дополнительный телеобъектив на 50 мп.

Емкость аккумулятора младшей модели составляет 4000 мА/ч, у S24+ — 4900 мА/ч, у S24 Ultra — 5000 мА/ч. Galaxy S24 и S24+ доступны в черном, сером, желтом и фиолетовом цветах. S24 Ultra имеет стеклянный корпус, обрамленный титановой рамкой в тех же цветах. Все флагманы линейки будут продаваться со следующими вариантами оперативной и встроенной памяти: младшая модель — 8 + 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ, S24+ — 12 + 256 ГБ / 512 ГБ и старшая — 12 + 256 ГБ / 512 ГБ / 1ТБ.

Когда начнутся продажи в России

Сразу после презентации южнокорейской компании в салонах МТС и сети фирменных магазинов Samsung (управляются Inventive Retail Group), которые находятся на Тверской улице, новинки демонстрировали вживую. Стоимость Galaxy S24 в МТС начинается от 90 тыс. руб., S24+ — от 112 тыс. руб., S24 Ultra — от 147 тыс. руб. Самая дорогая модель — S24 Ultra с объемом оперативной памяти 1 ТБ — 190 тыс. руб. Аналогичные цены на устройства в Inventive Retail Group, как сообщил представитель этой компании.

В МТС предзаказ на новинки стартовал сразу после презентации. «Samsung Galaxy S24 знаковая новинка, которая, может перевернуть представление о смартфонах, поэтому мы уверены, что уже на этапе предзаказа к ней будет высокий интерес. Мы планируем начать выдавать предзаказы в ближайшее время», — сообщил гендиректор розничной сети МТС Андрей Губанов.

После презентации возможность предзаказать новинки открылась также на сайтах «М.Видео-Эльдорадо», «ВымпелКома» (бренд «Билайн») и «МегаФона», рассказали их представители. Inventive Retail Group откроет предзаказы в четверг, 18 января.

В пресс-службе Wildberries сообщили, что продажи новой серии смартфонов Samsung Galaxy S24 могут начаться на платформе на этой неделе. Такую вероятность также не исключили в Ozon. В «Яндекс Маркете» заказать смартфоны можно будет на следующей неделе, — рассказал представитель этого маркетплейса.

Как Samsung уступил Apple

По итогам 2023 года Samsung впервые с 2011 года уступил лидерство по количеству поставленных смартфонов в мире, говорится в предварительном отчете аналитической компании IDC. Samsung по этому показателю занимал 19,4% в общем объеме (226,6 млн смартфонов), а на первое место вышла Apple с долей 20,1% (234,6 млн).

Глава отдела исследований IDC Worldwide Tracker Набила Попал отметила, что Apple не только впервые в истории заняла первое место в мире, но и была единственным игроком в тройке лидеров, который ежегодно показывает положительную динамику. «И все это несмотря на усиление регулирования и возобновление конкуренции со стороны Huawei в Китае, крупнейшем рынке для Apple, — приводятся в сообщении IDC слова Попал. — Успех Apple во многом объясняется ростом популярности устройств премиум-класса, на которые сейчас приходится более 20% рынка, чему способствуют агрессивные акции по обмену устройств и продаже с беспроцентным финансированием».