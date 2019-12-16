Рогозин заявил о планах создать «лифт» на Луну «за колоссальные средства»

Рогозин заявил о планах создать «лифт» на Луну «за колоссальные средства»

Глава «Роскосмоса» не назвал точную сумму. Оправдать вложения можно за счет коммерциализации, считает он

Дмитрий Рогозин (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

«Роскосмос» планирует создать универсальный посадочный модуль для доставки на Луну грузов с ее орбиты, заявил журналистам гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Мы создадим универсальный лифт, который с окололунной станции сможет посадить нагрузку по заказу партнеров», — сказал Рогозин (цитата по ТАСС). Этот проект можно коммерциализировать «для оправдания колоссальных средств, которые потребуются на его реализацию», добавил глава «Роскосмоса».

Сколько займет разработка и реализация такого проекта, не уточняется.

Первый этап «дорожной карты» освоения Луны до 2040 года предполагает создание базового модуля станции на орбите спутника Земли, а второй — отправку на Луну космонавтов и появление там первых элементов базы.