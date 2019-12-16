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Рогозин заявил о планах создать «лифт» на Луну «за колоссальные средства»
Глава «Роскосмоса» не назвал точную сумму. Оправдать вложения можно за счет коммерциализации, считает он
Дмитрий Рогозин (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

«Роскосмос» планирует создать универсальный посадочный модуль для доставки на Луну грузов с ее орбиты, заявил журналистам гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Мы создадим универсальный лифт, который с окололунной станции сможет посадить нагрузку по заказу партнеров», — сказал Рогозин (цитата по ТАСС). Этот проект можно коммерциализировать «для оправдания колоссальных средств, которые потребуются на его реализацию», добавил глава «Роскосмоса».

Сколько займет разработка и реализация такого проекта, не уточняется.

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Первый этап «дорожной карты» освоения Луны до 2040 года предполагает создание базового модуля станции на орбите спутника Земли, а второй — отправку на Луну космонавтов и появление там первых элементов базы.

Рогозин допустил, что для окололунной станции могут задействовать узловой модуль «Причал» и научно-энергетический модуль, которые изначально создавались для Международной космической станции (МКС). По словам главы «Роскосмоса», такая возможность обсуждается. Он отметил, что данные модули рассчитаны на 15–20 лет работы, тогда как срок службы МКС заканчивается в 2028 году.

Кроме того, сообщил Рогозин, в 2020 году «Роскосмос» протестирует одновитковую схему полета к МКС, которая должна занять два часа. В ракетно-космической корпорации «Энергия» в апреле говорили РБК, что реализовать подобную схему можно будет через «два-три года», а в будущем она может пригодиться для двухпусковых (предусматривается стыковка с околоземной станцией) полетов на Луну.

Автор: Константин Нагаев
Теги: «Роскосмос», Дмитрий Рогозин, Луна
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