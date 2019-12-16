«Роскосмос» протестирует двухчасовой полет на МКС

Российские специалисты планируют доставлять корабли к космической станции за два часа. Испытания схемы полета, которую разработала РКК «Энергия», пройдут в 2020 году

«Роскосмос» намерен в 2020 году протестировать одновитковую схему полета корабля к Международной космической станции (МКС), которая должна занять два часа. Об этом говорится в видеоролике, представленном госкорпорацией во время пресс-конференции на космодроме Восточный в Амурской области, сообщает «РИА Новости».

«До МКС — за два часа! Будет протестирована одновитковая схема полета космических кораблей к станции», — сказано в ролике.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин добавил, что «в ближайший период» также планируется полет к станции пилотируемого корабля по короткой двухвитковой схеме, который длится 3,5 часа.

Одновитковую схему полета космических кораблей разработала ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия». Основными ее преимуществами в корпорации назвали сокращение времени пребывания космонавтов «в небольшом объеме корабля», экономию топлива и других необходимых для полета ресурсов, а также быструю доставку на станцию биоматериалов для проведения экспериментов.

Как сообщали в пресс-службе РКК в апреле, реализовать эту схему можно будет «через два-три года». Специалисты отмечали, что она может понадобиться для реализации в будущем двухпусковых схем полета к Луне, предполагающих стыковку пилотируемого корабля на околоземной орбите с разгонным блоком на низкокипящих компонентах топлива, и проведения спасательных операций в космосе.