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«Роскосмос» протестирует двухчасовой полет на МКС
Российские специалисты планируют доставлять корабли к космической станции за два часа. Испытания схемы полета, которую разработала РКК «Энергия», пройдут в 2020 году

«Роскосмос» намерен в 2020 году протестировать одновитковую схему полета корабля к Международной космической станции (МКС), которая должна занять два часа. Об этом говорится в видеоролике, представленном госкорпорацией во время пресс-конференции на космодроме Восточный в Амурской области, сообщает «РИА Новости».

«До МКС — за два часа! Будет протестирована одновитковая схема полета космических кораблей к станции», — сказано в ролике.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин добавил, что «в ближайший период» также планируется полет к станции пилотируемого корабля по короткой двухвитковой схеме, который длится 3,5 часа.

Одновитковую схему полета космических кораблей разработала ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия». Основными ее преимуществами в корпорации назвали сокращение времени пребывания космонавтов «в небольшом объеме корабля», экономию топлива и других необходимых для полета ресурсов, а также быструю доставку на станцию биоматериалов для проведения экспериментов.

Как сообщали в пресс-службе РКК в апреле, реализовать эту схему можно будет «через два-три года». Специалисты отмечали, что она может понадобиться для реализации в будущем двухпусковых схем полета к Луне, предполагающих стыковку пилотируемого корабля на околоземной орбите с разгонным блоком на низкокипящих компонентах топлива, и проведения спасательных операций в космосе.

Технологии и медиа
Российский «Прогресс» побил рекорд по скорости полета к МКС

В настоящее время российские грузовые и пилотируемые корабли долетают до МКС по двухсуточной схеме либо по шестичасовой, при которой они совершают четыре витка вокруг Земли (впервые полет по ней прошел в 2013 году). Также при запуске «Прогресса МС-09», «Прогресса МС-11» и «Прогресса МС-12» использовалась двухвитковая схема выведения.

В июле 2019 года космический грузовик «Прогресс МС-12» поставил рекорд скорости полета к станции, преодолев путь за 3 часа 19 минут.

Как следует из ролика госкорпорации, в следующем году «Роскосмос» планирует провести около 20 пусков ракет «Союз».

Автор: Наталия Анисимова
Теги: «Роскосмос», МКС, РКК «Энергия»
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