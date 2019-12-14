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Технологии и медиа ,  
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СМИ узнали об ограничениях по весу для космонавтов при полете на Луну

Российские космонавты, которые весят более 70 кг, не смогут полететь на Луну в корабле «Орел». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы ракетно-космической корпорации «Энергия», которая разрабатывает корабль.

Из документа следует, что у корабля есть ограничения на суммарную массу, которую он может доставить к Луне: 420 кг, включая четырех членов экипажа и 100 кг собственного груза. Таким образом, вес каждого космонавта вместе со скафандром не должен превышать 80 кг. Летный скафандр «Сокол-М», который разрабатывается для «Орла», весит 10 кг.

В настоящий момент в отряд российских космонавтов отбираются кандидаты весом от 50 до 90 кг.

13 декабря агентство со ссылкой на документы РКК «Энергии» сообщило, что корабль «Орел» оказался на 2,3 т тяжелее ограничения по массе. Кабельная сеть весит на 201 кг больше нормы, система жизнеобеспечения — на 109 кг, двигательная установка — на 107 кг. По расчетам корпорации, корабль будет весить 22 т 343 кг, в то время как в техническом проекте на его разработку указано, что вес не должен превышать 19 т 848 кг.

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«Орел» — многоразовый пилотируемый транспортный космический корабль нового поколения. По данным «Роскосмоса», он сможет доставлять людей и грузы на космические станции, находящиеся на околоземной орбите, а также за пределы околоземной орбиты, в том числе к Луне. В режиме автономного полета корабль сможет находиться до 30 суток, при полете в составе орбитальной станции — до года.

Первый испытательный запуск «Орла» планируется на 2023 год с космодрома Восточный. В 2030 году «Роскосмос» планирует высадку космонавтов на поверхности Луны.

Теги: РКК Энергия, Луна, космонавт
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