СМИ узнали об ограничениях по весу для космонавтов при полете на Луну

СМИ узнали об ограничениях по весу для космонавтов при полете на Луну

Российские космонавты, которые весят более 70 кг, не смогут полететь на Луну в корабле «Орел». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы ракетно-космической корпорации «Энергия», которая разрабатывает корабль.

Из документа следует, что у корабля есть ограничения на суммарную массу, которую он может доставить к Луне: 420 кг, включая четырех членов экипажа и 100 кг собственного груза. Таким образом, вес каждого космонавта вместе со скафандром не должен превышать 80 кг. Летный скафандр «Сокол-М», который разрабатывается для «Орла», весит 10 кг.

В настоящий момент в отряд российских космонавтов отбираются кандидаты весом от 50 до 90 кг.

13 декабря агентство со ссылкой на документы РКК «Энергии» сообщило, что корабль «Орел» оказался на 2,3 т тяжелее ограничения по массе. Кабельная сеть весит на 201 кг больше нормы, система жизнеобеспечения — на 109 кг, двигательная установка — на 107 кг. По расчетам корпорации, корабль будет весить 22 т 343 кг, в то время как в техническом проекте на его разработку указано, что вес не должен превышать 19 т 848 кг.