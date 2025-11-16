 Перейти к основному контенту
«Ростелеком» объяснил частичную пропажу интернета в Центральной России

«Ростелеком»: интернет пропал в ЦФО из-за повреждения магистрального канала
«Третьи лица» повредили магистральный канал, из-за чего в четырех регионах европейской России пропал интернет от «Ростелекома». Компания утром сообщила о восстановлении связи
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

В Ярославской, Владимирской, Костромской и Ивановской областях пропал интернет от «Ростелекома» из-за повреждения магистрального канала, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе компании.

Повреждение осуществили «третьи лица», уточнили там. Сейчас повреждения устранили, интернет снова работает.

Ночью пользователи жаловались на сбои в работе интернета от «Ростелекома» в Ямало-Ненецком автономном округе, Псковской области, Республике Марий Эл, Белгородской области, Нижегородской области.

К утру количество жалоб на неполадки существенно снизилось, и в основном они продолжали поступать из Ямало-Ненецкого округа, Удмуртии, Амурской, Ярославской и Курской областей, следует из данных DownDetector.

Telegram не попал в перечень доступных при блокировках сервисов
Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В последние месяцы в регионах России участились перебои с интернетом как мобильным, так и домашним. Периодически мобильную связь ограничивают по требованиям безопасности. Минцифры составляет специальный белый список сервисов, которые будут продолжать работать при подобных ограничениях, в частности это «Госуслуги», некоторые СМИ, сервисы «Яндекса», «ВКонтакте», «Одноклассники», маркетплейсы Ozon и Wildberries, платежная система «Мир».

В начале ноября в некоторых районах Ульяновска пропадал мобильный интернет. Как писала «Улправда», местные власти объяснили, что его отключают по решению федеральных властей близ стратегических объектов по всей стране, причем федеральные власти приняли решение расширить зоны безопасности вокруг таких объектов, куда попали и некоторые жилые кварталы, социальные объекты и офисные здания.

