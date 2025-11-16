 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В нескольких регионах пропал интернет «Ростелекома»

В нескольких регионах России пропал интернет от оператора «Ростелеком», следует из данных платформ Downdetector и «Дом.рф».

Как отмечено на Downdetector, жалобы приходят в основном из Ямало-Ненецкого автономного округа (26%), Псковской области (23%), республики Марий Эл (20%), Белгородской области (9%), Нижегородской области (4%).

Пользователи пожаловались на сбой в работе «Ростелекома»
Технологии и медиа
Фото:Алексей Сухоруков / РИА Новости

Сайт «Дом.рф» указывает, что больше всего претензий на работу интернета от «Ростелекома» приходит из Москвы (50%), Ярославской области (14%), Санкт-Петербурга (9%), Ивановской области (5%), Краснодарского края (4%).

На сбои в работе интернета от «Ростелекома» пользователи жаловались также в июле. Тогда претензии приходили из Москвы и Московской области, а также из Тверской, Нижегородской областей и Санкт-Петербурга.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Ростелеком Ямало-ненецкий автономный округ Интернет

