В нескольких регионах пропал интернет «Ростелекома»
В нескольких регионах России пропал интернет от оператора «Ростелеком», следует из данных платформ Downdetector и «Дом.рф».
Как отмечено на Downdetector, жалобы приходят в основном из Ямало-Ненецкого автономного округа (26%), Псковской области (23%), республики Марий Эл (20%), Белгородской области (9%), Нижегородской области (4%).
Сайт «Дом.рф» указывает, что больше всего претензий на работу интернета от «Ростелекома» приходит из Москвы (50%), Ярославской области (14%), Санкт-Петербурга (9%), Ивановской области (5%), Краснодарского края (4%).
На сбои в работе интернета от «Ростелекома» пользователи жаловались также в июле. Тогда претензии приходили из Москвы и Московской области, а также из Тверской, Нижегородской областей и Санкт-Петербурга.
