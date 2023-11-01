Доля иностранного кино на федеральных каналах сократилась до трети

В программе российских телеканалов сократилась доля иностранных фильмов. Вместо «Гарри Поттера» в топ-10 вошли «Красотка» и «Джуманджи». Показ отечественного кино растет, но вещатели не спешат отказываться и от западной классики

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Доля иностранных фильмов в эфире российских федеральных телеканалов в прошедшем телесезоне-2022/23 сократилась до 33%. Такую статистику по запросу РБК предоставила исследовательская компания Mediascope, официально уполномоченная Роскомнадзором на измерение аудитории вещателей. Объем отечественного кино — как советского, так и российского — вырос, соответственно, до 67%.

На протяжении двух предыдущих телесезонов — с сентября 2020-го по август 2022 года — доля иностранного кино в сетке вещания российских каналов была выше и составляла 42%. На отечественные фильмы приходилось, соответственно, по 58% на сезон.

Как считали Mediascope по запросу РБК проанализировала фильмы, выходившие на всех федеральных российских телеканалах в телесезонах с 1 сентября по 31 августа 2020/21, 2021/22 и 2022/23 годов. Анализ проводился по панели, включающей города с населением больше 100 тыс. человек, учитывались домашний и дачный просмотры. В подсчетах учитывался эфир 30 каналов: 2х2, «Дом кино», «Домашний», «Евроновости» (до 23 марта 2022 года), «Звезда», Disney (с 14 декабря 2022 года — «Солнце»), «Карусель», «Матч ТВ», «Мир», «Муз-ТВ», «Мульт», НТВ, «Первый канал», «Пятница», «Пятый канал», РЕН ТВ, «Россия 1», «Россия 24», «Россия К», «Соловьев Live» (с 18 апреля 2022 года), «Спас», СТС, СТС Love, «Суббота», «ТВ Центр», «ТВ-3», ТНТ, «ТНТ 4», «Че» и «Ю». Топ-10 наиболее востребованных отечественных и иностранных фильмов составлялся на основе показателя рейтинга — среднего количества человек, смотревших тот или иной фильм, выраженного в процентах от населения в рамках выбранной целевой аудитории. Показатель доли (среднее количество человек, смотревших фильм, выраженное в процентах от всей телеаудитории) приведен справочно. Если тот или иной фильм выходил за сезон несколько раз, учитывался показ с наилучшим рейтингом.

Какие фильмы вошли в топ-10 на федеральном ТВ

Топ-10 отечественных фильмов в телесезоне-2022/23 среди всей телеаудитории старше четырех лет возглавил «Последний богатырь: Посланник Тьмы», вышедший 1 января на «России 1» и собравший рейтинг 7,8% и долю 25,3%. На втором месте расположилась классика советского кинематографа — «Иван Васильевич меняет профессию», показанная накануне Нового года также на флагмане ВГТРК (рейтинг — 7,5%, доля — 20,8%). Замыкает тройку лидеров «Конек-Горбунок», вышедший в эфир «России 1» 30 декабря 2022 года (рейтинг — 6,8%, доля — 27,2%). Почти половина топа приходится на советские фильмы: «Ирония судьбы, или С легким паром», «Любовь и голуби» и «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика».

«Иван Васильевич меняет профессию» также стал лидером в детской и подростковой аудитории от четырех до 17 лет, свидетельствуют данные Mediascope. При этом у молодежи от 18 до 34 лет рейтинг возглавляет оригинальный проект канала ТНТ «СамоИрония судьбы». У старшего поколения старше 55 лет на первом месте среди российских фильмов — «Конек-Горбунок».

Что произошло с иностранным кино в России После начала специальной военной операции России на Украине крупнейшие голливудские киностудии объявили об уходе с российского рынка, отказе от представления здесь своих премьер и продления лицензионных договоров с онлайн-кинотеатрами и вещателями. Отечественные стриминговые платформы со временем стали убирать из библиотек популярный западный контент, в том числе трилогию «Властелин колец», фильмы «Интерстеллар» и «Маска». Позже отраслевое издание «Бюллетень кинопрокатчика» сообщало, что компания Warner Bros. запретила холдингу «Национальная медиа группа» (НМГ — владеет в том числе каналами СТС, РЕН ТВ, «Че» и «Домашний») показывать свой контент, несмотря на то что срок контракта истекал только через полтора года. В результате каналы группы потеряли возможность транслировать, например, фильмы франшизы «Гарри Поттер».

Уход из России Warner Bros. оказал существенное влияние на перестановки в топ-10 наиболее востребованных иностранных фильмов по всей аудитории старше четырех лет. Так, в сезоне-2021/22 восемь из десяти позиций занимали фильмы о Гарри Поттере, выходившие в эфире СТС в новогодние каникулы. Первое и шестое места были у двух частей «Один дома», выходивших на «Первом».

В сезоне-2022/23 топ-10 иностранных фильмов представлен исключительно фильмами американского производства, следует из данных Mediascope. Вся тройка лидеров была показана «Первым каналом». Причем рейтинг самого популярного из них — показанной 8 Марта «Красотки» — меньше, чем рейтинг занявшего последнее место в топ-10 российского кино «В августе 44-го…»: 4,4% против 5% (доли 18,3 и 17,9% соответственно). На второй и третьей строчках среди иностранных фильмов — две части «Один дома» (рейтинг — 2,9 и 2,8% соответственно, доля — 11,6 и 10,5% соответственно). Весь остальной топ представлен вечерними фильмами на СТС: франшизами «Джуманджи» и «Пираты Карибского моря», кинокомиксами Marvel и новинкой 2021 года «Круиз по джунглям» с Дуэйном Джонсоном.

У детской и подростковой аудитории восемь из десяти позиций рейтинга также представлены фильмами, выходившими на СТС. В топ-3 — две части «Джуманджи» и «Круэлла», на 4-м месте — выходивший на канале «Солнце» «Алладин», на 10-м — также показанный на «Солнце» «Король лев». У молодежи до 34 лет в лидерах — две части «Пиратов Карибского моря» и «Титаник» (все — на СТС). У поколения старше 55 лет — «Красотка» («Первый канал»), «Граф Монте-Кристо» («ТВ Центр») и «Анна и король» («Первый канал»).

Как каналы продолжают работать с иностранным кино

«Национальная медиа группа» сейчас расширяет портфолио иностранного контента от независимых европейских и американских студий, рассказали РБК в пресс-службе компании. Кроме того, холдинг работает с контентом из Китая, Южной Кореи и Индии — пробные показы такого кино уже прошли на СТС и РЕН ТВ. «На телеканале «Че» реализована линейка азиатского экшена (Китай, Корея, Казахстан и Индия), которая стала имиджевой», — добавили в НМГ.

Впрочем, глава Института современных медиа Кирилл Танаев называет замену западного — то есть американского или европейского — кино на азиатское «очередной большой иллюзией». «Зритель готов смотреть хорошее китайское, индийское, турецкое или корейские кино, но в достаточно ограниченных объемах, — объясняет он свою позицию. — Сопоставимого спроса не будет. Для азиатских фильмов в нашей стране нет соответствующей зрительской аудитории».

Главным фокусом для НМГ остается кино собственного производства, уточняют в компании: «Мы значимо увеличили количество такого контента — более 4 тыс. часов в 2023 году, рост по сравнению с 2022 годом почти на четверть».

В пресс-службах «Первого канала», ВГТРК, «Газпром-медиа — Развлекательное телевидение» (в том числе каналы ТНТ и «ТВ-3») и «Медиа 1» (канал «Солнце», а также «Муз-ТВ» и «Ю») не ответили на запрос РБК.

Российские телеканалы не будут полностью отказываться от иностранного кино, считает глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. Все шансы остаться, по его словам, есть у французского и итальянского кино, а также проектов из дружественных стран, например Латинской Америки и Индии. Азиатский контент, в свою очередь, останется в онлайн-кинотеатрах, прогнозирует эксперт.

«СТС всегда отличался проголливудской позицией, — рассуждает Кусков. — Там вряд ли что-то будет меняться. «Первый канал» и «Россия 1» все-таки делают упор на российский контент. В текущих условиях для рекламодателей именно отечественное кино является одним из лучших вариантов. Некоторые проекты даже способны конкурировать с американским контентом, пусть не в плане качества, но в плане охвата — точно».

Востребованность того или иного кинопродукта у зрителя определяется его качеством, а не страной происхождения, подчеркивает Танаев из Института современных медиа. Тем не менее «хорошее качественное российское кино» он называет привлекательным и для зрителя, и для телеканалов, и для рекламодателей, а в сегменте сериалов отечественная индустрия, по мнению Танаева, «абсолютно выиграла конкуренцию» с зарубежной.